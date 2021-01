Yvonne Catterfeld: "Ich habe zu lange das gemacht, was andere wollten"

Berlin. Mit der Ballade "Für dich" gelang Yvonne Catterfeld im Jahr 2003 der Durchbruch als Sängerin. Seitdem ist die Wahlberlinerin für ihre deutschen Songs bekannt. Mit "Patience" hat die 41-jährige jetzt einen englischen Titel veröffentlicht und sich damit einen Traum erfüllt. Warum das Schreiben auf Deutsch sie in ihrer Kreativität einschränkt und wie sie den Lockdown mit ihrem Partner Oliver Wnuk und dem gemeinsamen Sohn erlebt, erzählt sie im Interview.

Berliner Morgenpost: Während viele Menschen sich gerade nach der Rückkehr zu mehr sozialen Kontakten sehen, haben Sie einen Song über den Wunsch nach mehr Raum für sich selbst veröffentlicht. Wie kommt's?

Yvonne Catterfeld: Auch wenn die Aussage nichts mit der Situation gerade zu tun hat, gibt es doch auch gerade in der Coronakrise viele Leute, die mit der ganzen Familie in engen Wohnungen sitzen und sich mehr Raum wünschen. Ich kann das nachempfinden. Ich finde es gerade schwierig, Raum für mich zu finden, obwohl ich die zweite Hälfte 2020 sogar das Privileg hatte, arbeiten gehen zu dürfen. Mit Homeschooling habe ich zu Hause eine Menge zu tun, in den Pausen spielt man dann, wäscht, räumt auf oder kocht. Im ersten Lockdown hatte ich wahrscheinlich nicht mal eine Stunde am Tag für mich allein. Ich habe festgestellt, dass ich mir das in Zukunft wieder mehr ermöglichen muss, auch wenn ich eigentlich jemand bin, der gerne unter Menschen ist. Aber Zeit für sich brauch jeder.

Ihr Sohn ist sechs Jahre alt. Er wurde im vergangenen Sommer eingeschult?

Genau. Die Einschulung hat die Schule ganz toll gemacht, auch wenn es natürlich nicht das geplante Programm war. Er war auch erst ganz normal im Unterricht, mit Maskenpflicht nur auf den Gängen. Oliver hat aber noch eine 17-jährige Tochter, die das ganze Programm erlebt hat. Unseren Sohn hat das jetzt zum ersten Mal getroffen. Ich versuche aber, darin Chancen und positive Effekte zu sehen. Wir haben als Familie mehr Zeit füreinander.

Corona ist natürlich nicht das Thema des Songs. Es geht eher darum, in einer Beziehung Raum für sich selbst zu haben, um dann wieder für jemand anderen da sein zu können. Wie passt das zu Ihrer aktuellen Lebenssituation?

Musik sollte immer auch noch ein Geheimnis bleiben. Musik teilen ist Gedanken teilen, in welcher Form auch immer, und dann auch mit der Veröffentlichung offenlegen. Und ich teile in meinen Songs mehr als ich das in Interviews tue. Ich mag nicht auch noch als Musikerin in eine Rolle schlüpfen. Auf meinem letzten Album "Guten Morgen Freiheit" habe ich das meiste geschrieben oder mitgeschrieben, das macht auf der Bühne einen großen Unterschied. Die Resonanz des Publikums ist anders, weil es merkt, dass das echt ist. Neulich habe ich meinem Sohn "Was bleibt" vorgespielt. Nicht, weil ich ihm ständig meine Musik aufdränge, sondern weil ich das für ihn geschrieben hatte. Und das war sehr schön, weil er damals noch zu klein war, um das zu verstehen.

Versteht Ihr Sohn denn, dass seine Eltern bekannt sind? Haben Sie beispielsweise mit ihm darüber gesprochen, als er in die Schule kam, dass es Klassenkameraden geben könnte, die seine Mutter kennen?

Nein, tatsächlich gar nicht. Er weiß, dass wir beide bekannt sind und bekommt das auch in der Öffentlichkeit mit. Allerdings mache ich nie Fotos, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Eltern verstehen das meistens. Wenn jemand dafür kein Verständnis hat, hab ich auch kein Verständnis. Ich versuche, ihn davon abzuschirmen. Ich möchte, dass er normal aufwächst und nicht anders behandelt wird.

Ihr Mann ist Schauspieler, Sie sind Schauspielerin und Sängerin. Abgesehen von den Herausforderungen des Homeschoolings, wie verändert das die Dynamik zu Hause, wenn beide für eine Weile nicht arbeiten können?

Ich bin generell viel zu Hause, es gibt höchstens mal Phasen von intensiveren Tagen bei "The Voice" oder wenn ich "Wolfsland" drehe. Oliver ist viel mehr unterwegs. Er war nun aber im vergangenen Jahr fünf Monate am Stück zu Hause. So lange wie noch nie zuvor. Er hat das sehr genossen, aber auch die Zeit genutzt, um ein Drehbuch für seine Reihe zu schreiben. Allerdings habe ich mich selten so gefreut, wieder arbeiten zu dürfen, bei "The Voice" Musik erleben zu dürfen und unter Menschen zu kommen. Ich bin normalerweise am liebsten zu Hause, aber das hat mir unglaublich gefehlt. Als Musiker drängt es einen ja doch auch irgendwie auf die Bühne.

Sie sind also dafür, Konzerte so bald wie möglich wieder zu ermöglichen? Mit Abstand, Schnelltest oder anderen entsprechenden Konzepten?

Das ist schwierig zu beurteilen. Die Lage ist in jeder Hinsicht beängstigend und bedrohlich. Musiker und Künstler sind auf ihre Arbeit angewiesen, leben oft von Konzert zu Konzert und müssen sich nun anders Arbeit suchen. Ich liebe es, im Studio zu sein, Songs zu schreiben. Ich würde nicht alles stehen und liegen lassen, um wieder auf der Bühne zu stehen. Aber natürlich gibt es sehr viele Künstler, die das emotional und vor allem finanziell dringend brauchen und auf Hilfen angewiesen sind.

Sie waren bisher für Ihre deutschen Songs bekannt und haben nun zum ersten Mal eine Single auf Englisch veröffentlicht. Der Trend ging bei Kollegen zuletzt ja eher in die andere Richtung und wurde beispielsweise bei Sarah Connor als persönlicher und authentischer gefeiert. Warum gehen Sie den umgekehrten Schritt?

Bei mir war es genau anders herum. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens nur englisch gesungen, für mich ist das musikalisch meine natürliche Ausdrucksweise, obwohl ich deutsche Muttersprachlerin bin. Mein erster Plattenboss wollte dann, dass ich deutsch singe und ich habe mich überreden lassen. Ich hatte damals aber das Gefühl, dass ich mich von mir selbst entfremde. Ich habe Musik auf Deutsch zu machen dann lieben gelernt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mich das Schreiben auf Deutsch in meiner Kreativität einschränkt. Zuletzt hat es mich sogar blockiert, weil auf Deutsch nicht alles funktioniert. Besonders wenn ich englisch schreibe und das dann auf Deutsch übersetze, das kann frustrierend sein. Auf mein letztes Album bin ich dennoch auch heute noch wirklich stolz.

Das klingt, als hätten Sie sich die vergangenen 20 Jahre sehr gequält.

Ganz ehrlich, deutschsprachige Songs zu machen, ist nicht immer Spaß. Wenn dann ein guter gelingt, fühlt es sich richtig an, aber der Weg dahin ist viel umständlicher. Und ich finde es tatsächlich natürlicher, auf Englisch zu singen. Das ist mehr aus dem Bauch heraus. Wenn ich auf Deutsch singe, muss ich im Studio sehr lange daran arbeiten, dass es gut klingt. Deutsch ist einfach eine sehr harte Sprache. Und im Englischen klingt alles gut und tatsächlich anders. Das ist jetzt die logische Konsequenz von dem, was ich immer machen wollte: ein englischsprachiges Album.

Daran arbeiten Sie gerade?

Ich habe jetzt sehr viel auf Englisch geschrieben und muss das erst einmal sortieren. Ich möchte mich jetzt noch nicht entscheiden müssen, deutsche Songs auszuschließen. Vielleicht habe ich ja irgendwann wieder Lust darauf, wenn die Blockaden erst einmal gelöst sind. Aber vorerst ging das nicht mehr. Natürlich reihe ich mich jetzt in die große Anzahl internationaler Songs ein, aber ich habe ja mittlerweile meine eigenes Label und muss mich nicht mehr danach richten, was ein Plattenboss für erfolgsversprechender hält. Ich mache das jetzt einfach.

Und was sagen die Fans bisher?

Die Resonanz ist überraschend gut. Natürlich gibt es auch einige, die sagen, sie hätten auf ein deutsches Album gehofft, aber inzwischen mehr, die mich englisch weiter hören wollen. Ich schreibe auch nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, was die Fans sich wünschen. Es geht in erster Linie um mich und ich habe zu lange das gemacht, was andere wollten. Aber wenn Musik von Herzen kommt und ehrlich ist, dann spüren das auch die anderen.

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen