Fler stellte Video ins Netz: Polizist wird seitdem erkannt

Berlin. Der bekannte Berliner Rapper Fler steht seit Mittwoch vor Gericht. In dem Prozess am Amtsgericht Berlin-Tiergarten gehe es um eine "Reihe von Straftaten", teilte das Gericht mit. Unter anderem auch um eine Verkehrskontrolle am Teltower Damm in Zehlendorf, in deren Verlauf er Polizisten beleidigt haben soll.

Ein Video der Kontrolle, das die Freundin von Fler aufgenommen hatte, war Hunderttausendfach im Internet geteilt worden. Auf der Aufnahme bezeichnet Fler einen Polizisten immer wieder als „Fanboy”.

Nach Fler-Video: Polizist will keine "Person des öffentlichen Lebens" sein



Der Beamte Stefan Z. sagte am Mittwoch als erster Zeuge in dem Prozess aus. Er berichtete, dass er nach dem Einsatz immer wieder erkannt und angesprochen worden sei. Er habe nie vorgehabt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Der Einsatz habe sein Leben verändert. „Ich bin keine öffentliche Person Plötzlich wurde ich bekannt”, sagte Z. Er sei selbst nicht in den sozialen Medien vertreten. Am ersten Prozesstag sagten noch weitere Polizisten aus.

Rapper Fler soll Polizisten ausgiebig beleidigt haben



Dem 38 Jahre alten Musiker Fler werden unter anderem Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchte Nötigung und Fahren ohne Führerschein vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Rapper immer wieder verschiedene Menschen wüst verunglimpfte und beleidigte.

Fler, bürgerlich Patrick Losensky, soll laut Anklage auch wiederholt Polizisten minutenlang beschimpft haben. Einem Journalisten soll er gedroht haben, ihm die Zähne auszuschlagen. (mit dpa)

