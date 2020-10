Babylon Berlin-Star Hanno Koffler und die Suche nach dem Sinn

Runde Geburtstage sind eine Zumutung, machen wir uns nichts vor. Zumindest, wenn sie jenseits der 20 stattfinden. Sie schleichen sich an mit dem latenten Gefühl von körperlichem Verfall und der drängenden Frage nach dem Sinn des Lebens. Schauspieler Hanno Koffler ist in diesem Jahr 40 geworden. „Ich behaupte, das macht nichts mit mir“, sagt er. „Aber das stimmt natürlich nicht.“ Passenderweise hat der Berliner für Audible gerade das Hörbuch „Besser stirbt man nicht – Der Übergangsmanager“ aufgenommen. Statt mit schwarzem Umgang und Sense kommt der Tod in der Geschichte von Karen Elste mit App und Rolltreppe.

Er habe keine konkrete Vorstellung vom Jenseits, sagt Koffler. „Wir werden nie wissen, was nach dem Tod kommt. Das macht mich verrückt.“ Manchmal bedauere er es, für diese Zwecke nicht mehr Religion in sich zu tragen. „Jeder braucht einen Sinn und Werte. Nur im luftleeren Raum würden wir uns die Kugel geben.“

Hanno Koffler will sich in Zukunft mehr politisch und sozial engagieren

Der Gedanke allerdings an eine Parallelwelt wie im Hörbuch gefalle ihm. Und wenn der Übergangsmanager heute vor ihm stünde? „Was würde ich bereuen? Wo hätte ich konsequenter sein müssen? Kann ich in den Spiegel gucken, wenn ich mich jetzt verabschieden müsste?“, überlegt er laut beim Treffen in den Audible-Studios an der Schumannstraße in Mitte. „Ich fürchte, ich müsste sagen, ich habe noch nicht genug für die Welt getan.“

Er wolle sich in Zukunft mehr politisch und sozial engagieren, sagt Koffler. Als Person des öffentlichen Lebens sehe er sich in einer besonderen Verantwortung. Andererseits empfinde er das Engagement von Kollegen häufig als inflationär und reine Content-Generierung. „Sein Ding“ habe er in dieser Hinsicht noch nicht gefunden. „Ich habe noch eine Menge Baustellen auf dem Weg, ein guter Mensch zu werden.“ Vorerst übe er sich in Meditation und der Lektüre von Sachbüchern zur Persönlichkeitsentwicklung, um diesem Ideal ein Stück näher zu kommen.

Über das Altern mache er sich keine Gedanken, sagt Hanno Koffler, wohl aber über Fragen wie diese: Müsste ich mich als Vater von zwei Töchtern mehr für den Feminismus engagieren? Möchte ich noch ein Kind? Stadt oder Natur? „Dazu kommen ganz egoistische Gedanken. Habe ich meine Potenzial als Schauspieler schon ausgeschöpft? Ich wollte doch schon immer auf einer großen Berliner Bühne eine große Rolle spielen“, sagt er. „Kann ich gehen, ohne das getan zu haben?“

Hanno Koffler ist in der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ zu sehen

Hanno Koffler spielte seine erste Kinorolle 2003 in dem Thriller „Anatomie 2“ und war in den Folgejahren in mehreren Filmen von Regisseur Marco Kreuzpaintner zu sehen. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und stand während dieser Zeit am Burgtheater, später auch in München und Braunschweig auf der Bühne. Besondere Aufmerksamkeit erhielt er für seine Darstellung eines schwulen Polizisten in dem Drama „Freier Fall“. Er spielte eine Hauptrolle in der Grimme-Preis-gekrönten Amazon-Prime-Serie „Beat“ und ist aktuell in der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ zu sehen.

Natürlich stelle auch er seine Berufswahl hin und wieder in Frage. „Das Ideal meines Berufes liebe ich sehr“, sagt er. „Probleme habe ich mit der korrumpierten Version davon.“ Die Ausübung habe er häufig nicht selbst in der Hand: „Als Schauspieler ist man nur sehr bedingt Initiator seine Berufs. Man möchte Hamlet spielen und bekommt den Lanzenträger hinten rechts.“

Zum anderen, seien viele Projekte ein Kompromiss. Drehbuch, Kollegen, Geld, Zeit – selten komme alles Gute zusammen. Das merke er aktuell auch bei der Umsetzung seines eigenen Films „Die Saat“. Ein Film über Leistungsdruck und finanzielle Nöte innerhalb einer Familie, den er gemeinsam mit seiner Frau, der Regisseurin Mia Maariel Meyer geschrieben hat. Aber deshalb alles aufgeben und neu anfangen? Traue er sich das? Für die Abwechslung bleiben vorerst ja immer noch die Hörbücher. Von Kofflers Vorleserqualitäten sind zu seinem Glück nicht nur seine Töchter überzeugt.