Heidi Klum in Berlin - ab zum Döner essen in Mitte

Wegen Corona wird die neue GNTM-Staffel in Europa gedreht. Heidi Klum ist in Berlin und stürzt sich auf die Delikatesse der Stadt.

Berlin. Wegen der Corona-Pandemie wird die kommende Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) nicht in den USA, sondern komplett in Europa gedreht.

Model-Mama Heidi Klum kam für die Dreharbeiten am Mittwochnachmittag in Berlin an. Mit ihrem Privatjet landete die 47-Jährige in Schönefeld. Mit ihrer Entourage ließ sie sich dann im Soho-House an der Torstraße in Mitte nieder.

Am Abend ging es dann gleich raus ins Berliner Nachtleben. Aber nicht etwa in einen coolen Club in Mitte, sondern zum Döner essen! Mit dabei: Ehemann Tom Kalulitz und dessen Bruder Bill. Na dann, guten Appetit!





