Palina Rojinski startet neue Karaoke-Show auf Netflix

Palina Rojinski ist Gastgeberin der neuen Netflix-Show „Sing on! Germany“, in der sich Kandidaten ein Gesangsduell liefern müssen.

Berlin. Palina Rojinski kannt nicht singen – und macht es trotzdem. Seit dieser Woche sogar außerhalb von schummerigen Karaokebars oder der eigenen Dusche. Die Berlinerin ist Gastgeberin der neuen Netflix-Show „Sing on! Germany“, in der sich pro Folge sechs Kandidaten unter verschiedenen Mottos ein Gesangsduell liefern. Wer laut dem unbestechlichen Vocal Analyser die meisten Töne bei der Karaokeparty trifft und nicht von seinen Mitstreitern rausgekickt wird, gewinnt den Jackpot. Palina Rojinski feuert an, tröstet und verbreitet gute Laune. Ihren großen Auftritt hat sie in jeder der sieben Folgen mit einer aufwendigen Anfangschoreographie und stimmlicher Unterstützung der Liveband und des Publikums. „Ich liebe singen und Karaoke. Ich mache mit meinen Freunden häufig Karaokepartys, weil das total vereint“, sagt sie. „In unserer Show gab es viele magische Momente.“

Einen davon erleben die Zuschauer gleich am Anfang der ersten Folge mit dem Thema „Girl’s Night“, in der nur weibliche Kandidatinnen gegeneinander antreten. Die Gewinnerin ist angesichts ihres Erfolges vollkommen überwältigt und in Tränen aufgelöst. Sie habe in ihrem Leben so viel Zurückweisung erleben müssen – und nun das, schluchzt sie. In der anschließenden Männerrunde geht es weitaus ellenbogiger zu, aber auch Sieg und Niederlage werden mit mehr Gelassenheit hingenommen. Zufall?

Palina Rojinski: Extremer Zusammenhalt unter Frauen

„In der Frauenrunde war die Atmosphäre sehr unterstützend. Die Kandidatinnen sind sehr behutsam miteinander umgegangen“, sagt Palina Rojinski. Sie selbst kenne das aus ihrem langjährigen weiblichen Freundeskreis. „Da gibt es einen extremen Zusammenhalt. Wir haben viele schöne Zeiten zusammen zelebriert – Hochzeiten, Geburtstage, Geburten –, aber wir hatten auch schon eine schwere Krankheit im Freundeskreis, wo wir uns unterstützt haben. Ich habe mein Frauenteam und bin froh, dass der Zeitgeist es erlaubt, dass wir gerade mehr Platz für stärkere Frauen haben.“

Auf der anderen Seite kennt auch die Moderatorin, die für ihre langjährigen Wegbegleiter Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schon einen Orgasmus-Flashmob auf dem Alexanderplatz initiierte, Momente der Unsicherheit. „Ich glaube, dass wir Frauen generell mehr Probleme mit unserem Selbstbewusstsein und unserem Selbstwert haben, weil wir durch die Gesellschaft ein bestimmtes Bild anerzogen bekommen haben. Das schließt mich ein“, sagt sie. „Wir denken häufig, wir müssten Dinge immer noch besser machen. Männer gehen mit sich selbst großzügiger um.“

Lesen Sie auch: Palina Rojinski von Selbstoptimierungs-Wahn genervt

Palina Rojinski: „Ob mich jemand ernst nimmt, ist seine Sache“

Palina Rojinski wurde 1985 in Sankt Petersburg geboren und kam sechs Jahre später mit ihrer Familie nach Berlin. Bevor sie ab 2010 als Sidekick von Joko und Klaas bei MTV Bekanntheit erlangte, war sie als rhythmische Sportgymnastin erfolgreich und wurde zwei Mal Deutsche Meisterin der Junioren. Mittlerweile ist Rojinski auch als Schauspielerin in Filmen wie „Willkommen bei den Hartmanns“ und „Nightlife“ zu sehen. Sie möge selbst eigentlich keine lauten Frauen, sagt die 35-Jährige. Aber „wenn man als Frau nicht super selbstbewusst auftritt, wird man häufig nicht gehört“. Zu Beginn ihrer Karriere habe sie es häufig erlebt, dass sie als Frau in der Showbranche nicht ernst genommen wurde. Das passiere auch heute noch gelegentlich, doch sei es ihr mittlerweile egal. „Man muss fleißig sein und sich immer wieder vergegenwärtigen, was man kann. Ich versuche einfach, ich selbst zu sein. Ob mich jemand ernst nimmt, ist seine Sache. Ich habe meine Projekte und meine Fans, es läuft alles.“

Die Selbstsicherheit habe aber auch sie erst lernen müssen, vieles komme mit dem Alter. „Von dem kleinen Mädchen, das ich einmal war, bis zu dem Punkt, wo ich heute stehe, war es ein weiter Weg“, sagt sie. „Ich denke, das gilt für jede Frau, die Mitte 30 ist. Es ist nicht so leicht, sein Äußeres, und alles was dazu gehört, anzunehmen. Wir Frauen neigen doch dazu, uns immer optimieren zu wollen.“ Andere Frauen zu unterstützen, ist Palina Rojinski wichtig. In ihrer neuen Show „Sing on! Germany“, aber auch in ihrem Podcast „Podkinski“, in dem sie Kolleginnen wie Sylvie Meis, Katja Krasavice, Dagi Bee oder Shirin David zu Wort kommen lässt, die in der öffentlichen Wahrnehmung häufig auf ihr Äußeres reduziert werden.

Sie ruhe heute in sich selbst, sagt Palina Rojinski. Vielleicht ist es deshalb in naher Zukunft auch Zeit für einen anderen großen Schritt. Sie wolle mit Ende 30 eine Familie haben, sagte sie kürzlich in einem Interview mit dem Magazin „Bunte“. Wer der dazugehörige Partner ist, möchte sie vorerst nicht verraten. Grund zur Vorfreude gebe aber auch die Aussicht, dass Karaokepartys demnächst vielleicht wieder im echten Leben möglich sind. „Ich vermisse Konzerte, und ab und an gehe ich auch auf ausgewählte, gute Partys. Die Clubszene vermisse ich also auch ein bisschen“, sagt sie. Bis dahin wird weiter mit „Sing on! Germany“ gefeiert.

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen