Schauspielerin Irm Hermann mit 77 Jahren gestorben

Stars wurden bei Rainer Werner Fassbinder andere. Hanna Schygulla, Margit Carstensen, Barbara Sukowa, Rosel Zech. Aber keine war eine so enge Weggefährtin wie Irm Hermann. Sie war von der ersten Stunde an mit dabei, spielte schon in seinem allerersten Kurzfilm mit und hat dann in mehr als der Hälfte seiner 44 Filmen mitgespielt, die er in den wenigen Jahren, die ihm blieben, drehte. Der Streit um die Deutungshoheit des Fassbinder-Erbes, das noch an seinem Grab begann, hat zwar Juliane Lorenz, die Cutterin seiner späten Filme, für sich entschieden. Aber wo immer Irm Hermann auftrat in all den Jahren, die seit seinem Tod vergangen sind, verströmte sie Fassbinder-Aura. Und bewahrte auch sein Andenken. Diese Nähe, diese Enge war schicksalhaft und galt fast bis zum Schluss. Am Dienstag ist Irm Hermann nun, wie ihre Künstleragentur am Donnerstag bekannt gab, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben - nur vier Tage vor jenem Datum, an dem man Fassbinders 75. Geburtstag gedenkt.

Unverwechselbar dieses so zerbrechlich wirkende und doch so starke Wesen. Dieses bis zuletzt flammendrote Haar. Und diese Koboldstimme, immer ein bisschen kieksend, sich überschlagend, wie ein ewiger Backfisch noch im Alter. Unverwechselbar auch diese immer etwas staksige, steife Körpersprache. So eine konnte eigentlich gar keine Schauspielerin werden. Sie ist es auch nie wirklich geworden. Hatte das aber auch gar nicht nötig. Weil sie eine Fassbinder-Akteurin war, eine Fassbinder-Muse und später eine Fassbinder-Ikone. Die sinnbildlich für die kurze Blütephase des Neuen Deutschen Films stand. Die anderen Diven, die Fassbinder groß gemacht hat, sie mögen talentierter gewesen sein und größere Karrieren gemacht haben. Aber Irm Hermann war im Rückblick die wichtigste Weggefährtin. Und sie hat das Phänomen Fassbinder vielleicht erst möglich gemacht.

1966 trafen sie sich in München

Er war 20, sie zweieinhalb Jahre älter, als sie sich 1966 das erste Mal in München trafen. Sie wollte keineswegs Schauspielerin werden, ihr Leben aber auch nicht weiter als Sekretärin beim ADAC fristen. Sie wollte raus aus dem Bürgerlichen. Vor dem ungehobelten, kettenrauchenden Kerl hatte man sie gewarnt. Doch sie ahnte, durch ihn könnte sie das schaffen. Von ihm fühlte sie sich magisch angezogen: „Er war sehr, sehr charmant, total zurückhaltend und hat immer nur mit seinen großen braunen Augen geguckt“, erzählte sie noch Jahre später mit unbekümmerter Offenheit: „Tja, ich war jedenfalls hin und weg.“ Sie verliebte sich in den Mann, der sich anschickte, Regisseur zu werden. Und nicht nur irgendeiner, sondern der größte der Geschichte. Und sie glaubte an ihn.

Dass er schwul war, hat sie lange geflissentlich übersehen. Hat es als Phase abgetan. Hat Fassbinder mitsamt seinem Lover sogar in ihrer kleinen 40-Quadratmeter-Wohnung aufgenommen, die bald als „Bumbsburg“ bekannt wurde, weil Fassbinder auch mit anderen Männern verkehrte und sich anfangs als Stricher verdingte. Und doch wachte Fassbinder immer eifersüchtig über seine Irm und kontrollierte die ihm Hörige Tag und Nacht. Nicht sie kündigte schließlich ihre Stellung, er tat es an ihrer Statt. Der Beginn des anderen, von ihr ersehnten Lebens.

Fassbinder hat sie "geschliffen wie einen Kieselstein"

Fassbinder hat sie, Originalton Irm Hermann, „geschliffen wie einen Kieselstein“. Dafür nahm sie vieles in Kauf. All die legendären Sadismen und Erniedrigungen, mit denen der zwar genialische, aber eben auch despotische Fassbinder seine anfangs kommunenhaft zusammenlebende Crew gegeneinander ausspielte, hat wohl keiner so oft, so schmerzlich erfahren müssen wie Irm Hermann. Die aber tröstete sich, das geschehe nur, weil sie seiner Mutter so ähnlich sah, mit der Fassbinder vieles zu klären hatte.

Bei all den wechselnden Männern und Nebenfrauen fühlte Irm Hermann sich immer als „Hauptfrau“ in der Fassbinder-Familie. Und dabei wurde ein abgewetzter Bademantel zur Trophäe, den Fassbinder ihr 1968 aus Dank schenkte, weil sie in seinem ersten Kurzfilm „Der Stadtstreicher“ mitgewirkt hat. Den Mantel habe er immer getragen, wenn er Glück dringend nötig hatte, und das habe immer funktioniert. Die so Beschenkte war selig: „Oh mein Gott, wie habe ich ihn geliebt dafür.“

Irm Hermann gehörte zum engsten Fassbinder-Kreis, gründete mit ihm das Action-Theater, aus dem das legendäre antiteater wurde, und spielte anfangs in fast all seinen Filmen mit: „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“, „Warum läuft Herr R. Amok?“, „Händler der vier Jahreszeiten“, „Angst essen Seele auf“, „Fontane Effi Briest“. Wenn auch immer nur in Nebenrollen, und meist als Inbegriff der steifen Spießbürgerin, jener Rolle, der sie doch entrinnen wollte, aus der sie sich durch Fassbinder befreit hatte – und in die er sie in seinen Filmen gleichwohl immer wieder zwängte. Irm Hermann gehörte zu seiner Standardbesetzung, wie Hanna Schygulla und Margit Carstensen, Uli Lommel und Kurt Raab.

Er gab ihr LSD ins Essen - sie brach zusammen

1976 hat sie sich dann von Fassbinder emanzipiert. Hat sich emanzipieren müssen. Er hatte ihr LSD ins Essen gegeben, wovon sie nichts wusste, sie brach mit einem Kreislaufkollaps zusammen. Das war „praktisch der Bruch“, wie sie meinte, „und auch meine endgültige Rettung.“ Um seinem Bannkreis zu entkommen, zog sie nach Berlin. Heiratete den Kinderbuchautoren Dietmar Roberg. Und drehte auch mit anderen Regisseuren: mit Daniel Schmid, Hans W. Geißendörfer, Werner Herzog. Dabei habe sie sich nie beworben, wie sie betonte: Man habe sie „Immer gefunden“. Zweimal aber kehrte sie auch zu Fassbinder zurück, spielte in seinen reifen Spätwerken „Berlin Alexanderplatz“ und „Lili Marleen“ mit.

Fassbinders früher Tod 1982 mit nur 39 Jahren war ein tiefer Einschnitt. An seiner Beerdigung stritten drei Frauen darum, wer in der ersten Reihe sitzen und wer als Erste an den Sarg treten dürfe: Ingrid Caven, mit der Fassbinder einmal kurz verheiratet war, Hanna Schygulla und Juliane Lorenz. Alle drei machten daraus große dramatische Momente. Irm Hermann blieb in der zweiten Reihe. Und doch war vielleicht erst dieser Abschied, diese Zäsur eine endgültige Befreiung.

Weil sie zwar den Fassbinder-Nimbus innehatte, sich aber erst jetzt wirklich freispielen konnte: Sie drehte fortan mit Percy Adlon und Ulrike Ottinger, mit Herbert Achternbusch und Loriot – und immer wieder mit Christoph Schlingensief. Sie spielte auch Gastrollen in zahllosen Fernsehserien, von „Tatort“ bis „Liebling Kreuzberg“. Und stand auch immer wieder auf der Bühne, erst in der Freien Volksbühne Berlin, im Hamburger Schauspielhaus, dem Berliner Ensemble und in der Volksbühne. Und mit ihrer unnachahmlichen Stimme hat sie auch zahlreiche Hörbücher und Hörspiele aufgenommen.

Sie schien immer mit Fassbinder verbunden

Und doch schien sie auch über den Tod hinaus immer mit Fassbinder verbunden. Und hat immer gern und willig Auskunft über ihn gegeben, um sein Andenken zu bewahren. Etwa in Annekatrin Hendels Filmdokumentation „Fassbinder“, die 2015 Premiere in der Berliner Volksbühne feierte. Einen letzten großen Auftritt gab es noch vor vier Jahren in der letzten Folge von „Tatort“ Kommissarin Eva Mattes. Die war auch einst eine Fassbinder-Schauspielerin. Und zu ihrem Abschied spielten gleich drei Fassbinder-Veteraninnen an ihrer Seite: Schygulla, Carstensen und Hermann, die eine wunderlich verschrobene WG alter Diven gaben. Und wieder strömte Fassbinder-Aura.

Irm Hermann starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie ein merkwürdiges Hobby, wie sie einmal in einem Interview gestand. Sie ging gern auf Friedhöfe. „Ich beneide die, die liegen“, offenbarte sie in einem Interview, „und sage mir: Es ist schön, sich vom Leben ausruhen zu können.“

