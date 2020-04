„Die Abschaffung der Wehrpflicht war ein Fehler“

Live-Streamingevent statt roter Teppich – die Coronakrise machte auch der Premiere der zweiten Staffel von „Das Boot“ (ab 24. April bei Sky) einen Strich durch die Rechnung. Clemens Schick spielt in acht neuen Folgen der aufwendigen Serie erstmals den U-Boot-Kommandanten Johannes von Reinhartz, den Gewissensbisse plagen, als sich im Dezember 1942 abzeichnet, dass der Krieg für die Deutschen nicht mehr zu gewinnen ist. Der Berliner besuchte mehrfach die Bundeswehr in Afghanistan und machte dort eine Erfahrung, die ihn das Gefühl des Ausgeliefertseins unter Wasser nachempfinden ließ.

Wie geht es Ihnen in Ihrem „Homeoffice“?

Clemens Schick Ich finde, es gibt zwei Aspekte. Zum einen gibt es aktuell schwerwiegende gesundheitliche Probleme auf der Welt. Zum Beispiel in Afrika oder Ländern wie den USA und Großbritannien. Das macht mir große Sorge. Auch dass wir wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Lage sind, auch in Deutschland, gerade für kleinere Unternehmen. Privat genieße ich diese Zeit der Stille allerdings sehr. Ich mag es allein zu sein und mich mit mir selbst zu beschäftigen.

„Das Boot“ ist eine internationale Produktion. Eine besondere Chance als Schauspieler?

Durch die Streamingdienste hat sich meine Branche fundamental verändert, vor allem in Deutschland. Bis vor ein paar Jahren befanden wir uns noch ein einer Sprachblase, deutsche Filme wurden noch in Österreich und der Schweiz geguckt, nur ganze wenige Produktionen haben es über die Landesgrenzen geschafft. Mittlerweile ist es total normal, dass deutsche Produktionen wie „Babylon Berlin“, „Das Boot“ oder „Dark“ in der ganzen Welt geschaut werden. Das ist ganz toll. Als ich angefangen habe, international zu arbeiten, bin ich nach Paris und London gefahren und habe mir dort Agenturen gesucht, das war richtige Buckelarbeit. Jetzt hat man ganz andere Möglichkeiten, ein internationales Publikum zu erreichen.

Sind Sie eigentlich bei der Bundeswehr gewesen?

Ich habe zwei älter Brüder, die beide gedient haben. Damals wurde man vom Wehrdienst befreit, wenn zwei ältere Brüder beim Bund waren.

Wären Sie denn gegangen?

Ich wäre gegangen, ja. Ich wollte gerne zu den Gebirgsjägern. Vielleicht aus einer naiven Perspektive heraus. Ich bin aber nach wie vor der Ansicht, dass die Abschaffung der Wehrpflicht oder des alternativen sozialen Jahres ein Fehler war. Ich finde es richtig, nach dem Schulabschluss der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ich denke, das fehlt uns.

Sie haben mehrfach für Soldaten in Afghanistan Theater gespielt. Wie ist dieser Wunsch entstanden?

Ich habe damals Rot-Grün gewählt und das war die Regierung, die entschieden hat, dass die Deutsche Bundeswehr in Auslandseinsätze geht. Ich habe mich gefragt, wie ich mit dieser Entscheidung als Künstler, als Schauspieler umgehen kann. Also habe ich überlegt, warum gehe ich nicht mit meinem Soloabend aus dem Schauspiel Hannover an das Ende dieser Konsequenzkette. Ich habe dann Kontakt zum Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages aufgenommen und drei Monate später war ich in Afghanistan.

Haben Sie dort Dinge erlebt, die Ihnen in Vorbereitung auf diese Rolle geholfen haben?

Weil ich selbst nicht gedient habe, habe ich dort sicher einen Einblick in diese Form des Zusammenhalts zwischen den Soldatinnen und Soldaten bekommen. Und als ich in Kabul im Hauptquartier der NATO gespielt habe, habe ich eine extreme Erfahrung gemacht. Unser Transport ging am nächsten Tag zurück zum Flughafen und es gab eine Anschlagswarnung auf diesen Konvoi. Ich wurde von meinem Team getrennt, wir wurden in Panzerfahrzeugen transportiert. Ich habe auf den Wagen meiner Kollegen geschaut und gebetet, dass ich nicht sehen muss, dass da hinten eine Bombe losgeht. Da habe ich eine Form von Ausgeliefertsein und Angst erlebt, die ich vorher noch nicht kannte. Als wir jetzt „Das Boot“ gedreht haben, musste ich daran zurückdenken. Damit hatte ich vorher nicht gerechnet. Die Szene im U-Boot unter Wasser, wenn die Mannschaft sieht, dass ein feindliches Schiff sich nähert. Das einzige, was man tun kann, ist stillzuhalten, um nicht vom Radar entdeckt zu werden.

Und haben Sie sich unmittelbar vor den Dreharbeiten noch einmal mit Marinesoldaten unterhalten oder wie haben Sie sich Ihrer Rolle genähert?

Nein, ich habe mich vor allem mit dem Widerstand beschäftigt. Meine Rolle gerät ja in eine Krise. Wenn man annimmt, dass der Charakter Anfang 40 ist, dann muss er im Ersten Weltkrieg aufgewachsen sein und sehr bald danach Soldat geworden sein. Er war also quasi Zeit seines Lebens im Krieg. Wenn so jemand dann feststellt, dass all die Werte, an die er geglaubt hat, für ihn nicht mehr zählen, dann gerät man natürlich in eine Krise. Die Reaktion darauf ist meine Geschichte in dieser zweiten Staffel. Ich habe mich also mit dem Widerstand im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt und eine neue Biografie über Stauffenberg gelesen. Ich wollte diesen Soldaten nicht als Helden zeigen, der plötzlich den Gutmenschen in sich entdeckt und sich ändern möchte. In dieser neuen Biografie wird dargelegt, dass viele Offiziere der Wehrmacht einfach vorzeitig erkannt haben, dass dieser Krieg verloren ist und nicht aus humanitären Gefühlen gehandelt haben. Diesen Ansatz habe ich für meine Figur genutzt.

Ist das Ihre übliche Herangehensweise oder sind Sie bei dieser Rolle besonders tief eingestiegen?

Ich versuche das zumindest immer. Nicht jede Rolle bietet das Futter, das zu tun. Ich habe ja auch schon in Blockbustern mitgespielt, wo die Figuren eher oberflächlich gestrickt sind – ohne dass das eine Wertung sein soll. Da steige ich nicht weniger, aber anders ein. Ich komme vom Theater, da lernt man, eine Figur zu leben. Ich versuche immer alles zu geben. Mein Beruf ist schließlich meine Passion. Und eine Rolle wie diese hier in „Das Boot“ ist ein großes Geschenk.

HANDOUT - 02.05.2019, Tschechien, Prag: Das Boot, aufgenommen am Set. Die zweite Staffel der Sky-Serie startet am 24.04.2020 bei dem Pay-TV-Sender. (zu dpa "Verfolgungsjagd im Atlantik - "Das Boot" geht weiter") Foto: Jan Hromadko/Bavaria Fiction GmbH/Sky/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Serie und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Jan Hromadko / dpa

Der Zwiespalt des Charakters hat für Sie den Ausschlag gegeben, für die Rolle zuzusagen?

Den Zwiespalt fand ich schon wahnsinnig interessant. Wie zeichnet man jemanden, der in eine solche Krise gerät und an seinen neu gesteckten Zielen scheitert? Und dann gab es ganz viele tolle Kollegen. Man ist als Schauspieler ja immer nur so gut wie sein Team.

Löst es bei Ihnen Unbehagen aus, eine Nazi-Uniform anzuziehen und in diesem Duktus zu sprechen oder ist das eine Rolle wie jede andere?

Als Deutscher hat man eine andere Verantwortung, wenn man einen Nazi spielt. Aber dem werden wir in dieser Serie gerecht. Die Serie und der Film zeigen, dass Krieg zu nichts anderem führt als zu Tod und Zerstörung. Solange das die Botschaft ist, kann ich mit gutem Gewissen so eine Rolle spielen. Ich habe in meinem Leben schon viele Charaktere gespielt, mit denen man nicht in den Urlaub fahren möchte, das ist okay, solange die Botschaft des Gesamtwerkes stimmt.