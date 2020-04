Jörg Leben - der Mann aus der Schatzkiste

Berlin. Alle sagen lieber nichts. Ehe sie was Falsches sagen. Wenn er es verlangen würde, sie fielen auf die Knie. Hauptsache dem Chef geht es gut. Ach was, er ist nicht nur Chef. Er ist der Meister, der Zampano, mindestens der Größte. Ein Theaterregisseur eben, Peter Zadek Ende der 1970er-Jahre an der Freien Volksbühne Berlin. Molière, „Der Menschenfeind“.

Alle reißen sich zusammen, und wie immer, wenn es überhaupt gar nicht geschehen darf, passiert es dann eben doch. Es kommt zur Störung der Kunst. Durch ein helles, keckerndes, lautes Lachen von der Hinterbühne. Das Genie im Regiestuhl fährt augenblicklich hoch. „Wer ist denn das da draußen?“, brüllt er in Richtung der Unverschämtheit.

Der Lachende heißt Jörg Leben. Er war damals nicht ganz 30 Jahre alt und Ankleider der Schauspieler. Heute, an seinem 70. Geburtstag, freut er sich immer noch über diesen Zadek-Ausbruch. Selbstverständlich hat Jörg Leben weiter gelacht. Auf den Fluren des RBB-Fernsehzentrums ist es viel zu hell und so bedrückend sachlich, als würde dort immer irgendein Ernstfall geprobt. Bis Jörg Leben lacht.

Tagsüber wusch er die Kleidung der Schauspieler

Er ist nicht unbedingt zu sehen. Sondern oft bei den Maskenbildnerinnen untergetaucht. Die nach ihm fragen, wenn wieder keiner lacht. Jörg wittert das neue Parfum einer Moderatorin, wirft den Kopf in den Nacken und ruft operettig: „Na hoppala: Lichtenrade in Flammen.“

Der Gewandmeister Jörg Leben mit einem seiner Entwürfe. Das Foto entstand vergangene Woche.

Foto: Privat / Thadeusz

Bis er Rentner wurde, trugen die Fernsehproduzenten bei seiner Tätigkeitsbezeichnung „Gewandmeister“ ein. Manchmal war das nur ein Knopf, der angenäht werden musste. Aber manchmal war es eben auch Hexerei.

Hätte er nicht hinter der Kulisse gestanden, wäre aus dem Krippenspiel in der Live-Sendung „Dickes B“ nichts geworden. Er wusste, wie er die Kostüme bauen muss, damit aus Katrin Müller-Hohenstein ganz schnell Josef und aus dem Zwei-Meter-Mann Robert Harting ebenfalls ratzfatz das Christuskind wird. Und aus Rolf Eden in Sekunden die Jungfrau Maria.

Alles beim Theater gelernt. Er bereitete die Kostüme und die Garderoben auf die Aufführung vor. Wusch tagsüber die Kleidung der Schauspieler. Als ein Künstler seine schmutzigen Unterhosen von zu Hause mitbrachte, hat er allerdings erlebt, dass auch in einem sehr zarten Kostüm-Jörg die Berliner Schnauze massiv Gestalt annehmen kann.

Viel von der Kostümmeisterin gelernt

Als er nachts dann aber auf den Kleiderpuppen eigene Entwürfe für den Karneval ausprobierte, war die Kostümmeisterin Frau Lübcke am nächsten Morgen ganz entzückt. Er lernte viel, von der erfahrenen Schneiderin. Sie sagte ihm auch, wann es für ihn Zeit war, weiter zu ziehen. Da hatte er ein Hemd in das Zimmer des Intendanten gebracht. Bat den Theaterchef, seine Hose anzuziehen, statt das zu tun, was der Entblößte erwartete.

Daraus ließe sich heute, in der Zeit der jammervollen Selbsterkundung, noch ein nachhallendes Missbrauchserlebnis bauen.

Jörg Leben hat sich anders entschieden. Für die Unerschütterlichkeit. Die er gut lernen konnte. In seiner Familie, deren Angehörige sich seit Generationen vorstellen können, überall zu leben. Solange es nur Berlin ist.

Alles in Liebe aufgelöst: Jörg Leben mit seinen Eltern Elli und Heinz Leben bei einer Geburtstagsfeier Anfang der 70er-Jahre.

Foto: Privat

Vater Heinz wurde in Stalingrad angeschossen. Blieb aber nicht der Wehrmacht treu. Sondern seinem Sohn. Zu einem Berliner Tuntenball fuhr Heinz in der Luxuslimousine vor. Im Fonds, verkleidet als argentinischer Präsident Juan Peron. In Begleitung von Evita, also seinem Sohn Jörg in wirklich atemberaubender Diven-Aufmachung.

Mutter Elli erinnerte sich immer, wie die Hebamme ihren Jörg gemeinsam mit ihr am 20. April 1950 auf die Welt brachte und ausrief: „Huch, ein kleiner Führer.“

Eigentlich schon wieder nicht zum Lachen. Hätte die Familie Leben nicht alles in Liebe aufgelöst. Ende der 1960er-Jahre war Jörg Dekorateur für die Berliner Schuhhaus-Kette, bei der seine Mutter eine Filiale leitete. Die anderen Verkäuferinnen zischelten über den missratenden Sohn. Denn der ließ sich von einem anderen Dekorateur, von Heinz K., verzaubern, obwohl alle wussten, dass der Männer liebt. Oder, wie Jörg es immer noch nennt: „Der ist aus dem linken Karton.“

Mutter Elli nahm den Gehässigen den Wind aus den Segeln und verkündete, es sei längst zu einer Art Berliner Schwur gekommen: „Na, wat redet ihr denn? Der Heinz war schon längst bei uns Buletten essen.“

Richtig wichtig waren immer die Frauen

Jörg Leben steht auf Männer. Aber richtig wichtig waren die Frauen. Seine Oma, die ihn auch mit Goldstaub bepustet hätte, wären die Verhältnisse in der Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in der Nähe der Charlottenburger Schlossruine nicht so bescheiden gewesen. Gisela, seine Freundin, die er vor 50 Jahren kennenlernte, als sie beide in einem Miederwarengeschäft am Tauentzien arbeiteten. Und einem wahnsinnig gutaussehenden Handelsvertreter aus ähnlichen Motiven die Hosenbeine zunähten.

Aber auch die Frauen, in die er sich selbst schon verwandelt hat. Zum ersten Mal traute er sich als Mittzwanziger als schöne, junge Frau in den WuWu-Club in Schöneberg. Später war er Milva, Cleopatra, oder eben, an Papas Seite, Evita. Alle Kleider selbst genäht. Je prächtiger, desto besser. Im Spätwinter fährt er mit einem Freund nach Venedig, um sich beim Karneval in Rokoko-Kostümen bestaunen zu lassen. Angeblich hat ihn in diesem Februar sogar George Clooney fotografiert.

Momentan näht Jörg Leben Corona-Gesichtsmasken. Die zweite Seuche seines Lebens. Wenn er ein Foto der Revue-Gruppe „Die Furien“ herausholt, mit der er in den frühen 80ern auf Bühnen auftrat, kann er kaum noch auf Lebende zeigen. Karl-Heinz, Oberregierungsrat, gehörte zu den ersten Patienten der Aids-Station im Schöneberger Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Nach dem Tod von Furien-Freund Georg brachte Jörg die Katzen unter, löste Georgs Wohnung auf und brachte der Familie in Westdeutschland bei, dass Georg schwul war.

Ihm ist aber nur die Lust vergangen. „Seit damals bin ich im Zölibat. Ab 1980 war bei mir Zapfenstreich.“ Über die Zweideutigkeit muss er dann schon wieder sein Lachen lachen. Von wegen linker Karton. Der Mann kommt aus einer Schatzkiste.