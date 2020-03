Fler - Richter hebt Haftbefehl gegen Berliner Rapper auf

Am Dienstagvormittag wurde Fler verhaftet. Er soll ein RTL-Team angegriffen haben. Der Richter hatte Zweifel am dringenden Tatverdacht.

Berlin. Der Berliner Rapper Fler, der am Dienstagvormittag in Zehlendorf verhaftet wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Nachmittag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Der Ermittlungsrichter sei der Bewertung der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt und habe den Haftbefehl wieder aufgehoben, hieß es. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die Einlegung einer Beschwerde.

Fler soll nach erster Frage im Interview zugeschlagen haben

Fler war am Morgen in seinem Wohnhaus verhaftet worden. „Grundlage ist ein Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020“, hieß es von der Staatsanwaltschaft am Vormittag. Der Rapper, bürgerlich Patrick Losensky, hatte am 2. März vor der Louis-Vuitton-Filiale am Kurfürstendamm in Charlottenburg ein Kamerateam des Fernsehsenders RTL angegriffen. Laut Polizei soll der 37-Jährige zudem Teile der Kamera gestohlen haben.

„Nach Angaben der 28-jährigen Reporterin wollte sie gemeinsam mit dem 50-jährigen Kameramann und dem 27 Jahre alten Tontechniker gegen 13 Uhr vor einem Geschäft auf dem Kurfürstendamm einen Mann interviewen“, schrieb die Polizei nach dem Vorfall. Dann soll der Rapper unmittelbar nach der ersten Interviewfrage der Reporterin versucht haben, die Kamera weg- und dem Kameramann ins Gesicht zu schlagen.

Kameramann von RTL erlitt Platzwunde

„Nach wenigen Worten und ohne Vorwarnung schlug der 37-Jährige zunächst gegen die Ausrüstung des Kameramanns, woraufhin dieser seine Kamera auf den Boden stellte“, teilte RTL mit. Dann habe Fler dem Kameramann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der erlitt dabei eine Platzwunde am Auge und musste später ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Nach dem Übergriff soll er mit Teilen der Kamera ins Auto gestiegen und weggefahren sein.

Fler selbst hatte den Angriff kurz darauf in einem Instagram-Post eingeräumt, die Abläufe allerdings anders dargestellt. Demnach hatte ihn das RTL-Team „abgepasst“. Er habe die Reporterin mehrmals aufgefordert, ihn und seine ebenfalls anwesende Freundin nicht zu filmen. „Von Persönlichkeitsrechten scheint RTL nicht viel zu halten“, schrieb Fler. Nachdem er die Kamera runter geschlagen habe, sei er von Kameramann und Tontechniker angegriffen worden. In zwei Instagram-Posts zeigte Fler auch Fotos der Beteiligten, darunter offenbar die Reporterin und einen Kameramann unmittelbar nach dem gewaltsamen Streit.

Laut RTL wollte das Reporterteam Fler auf einen Streit ansprechen, der kurz zuvor zwischen ihm und einer Frauenrechtlerin auf Instagram ausgebrochen war. Der Rapper hatte sie verbal attackiert, weil sie im Rahmen der Kampagne #unhatewomen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes auf frauenfeindliche Hassbotschaften in Raptexten vorgeht und dabei auch auf Fler eingegangen war.

Rapper Fler greift Comedian Shahak Shapira an

Später griff der Rapper auch den Comedian Shahak Shapira an, nachdem der über den Vorfall berichtete. Dieser machte einen Chatverlauf öffentlich, der auch eine Audiodatei enthält. Darin überzieht ein Mann, bei dem es sich laut Shapira um Fler handelt, den Comedian mit wüsten Beschimpfungen und Drohungen. Shapira wollte daraufhin nach eigenen Angaben Anzeige erstatten, wurde jedoch von der Polizei abgewiesen. Im Nachgang leitete die Polizei allerdings doch Ermittlungen gegen Fler ein.

Die Polizei äußerte außerdem auf Twitter die Vermutung, dass es sich um einen Werbetrick handele. „Hmm... Haben nur wir ein Déjà Vu, oder wird da tatsächlich bald wieder ein Album gedroppt?“, schrieben die Beamten und bezeichneten sich selbst als „Fanboys“.

Rapper Fler wurde im Herbst zuletzt festgenommen

Hintergrund ist ein Vorfall aus dem vergangenen Herbst zwischen Fler und einer Polizeistreife. Die stoppte den Mercedes des Rappers am 22. September in Zehlendorf, wobei er keinen Führerschein dabei hatte. Die Szene wurde gefilmt und die Videos später von Fler veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie er die Beamten bepöbelt und einen der beiden immer wieder als „Fanboy“ bezeichnet. Er findet noch weit schlimmere Worte und wirft der Polizei „Schikane“ vor. Der Polizist zeigte ihn an. Einen Tag, nachdem Fler das Video veröffentlicht hatte, kündigte er ein neues Album an.

