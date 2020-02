Alex Hipwell: „Sei der CEO deines Lebens“

Die Energie von Alex Hipwell ist ansteckend. „Let’s go, team“, begrüßt sie die Teilnehmer ihres Cardio-Barre-Kurses im Fitnessstudio John & Jane’s Soulbase an der Rosenthaler Straße. Die 39-Jährige strahlt ein offenes Lachen, immer wieder geht sie aufmunternd auf einzelne Sportler ein, dazu läuft Musik von Britney Spears. 60 Minuten lang hält sie damit das Motivationslevel auf höchster Stufe. Squats, Mountainclimbers, Burpees und alles von vorn. Am Ende zittern die Beine, doch man verlässt den Raum mit dem euphorischen Gefühl, sich heute etwas Gutes getan zu haben.

Alex Hipwell hat den Kurs für John & Jane’s entwickelt. Der Trend zum Training an der Ballettstange stammt, natürlich, aus Hollywood. Supermodels und Schauspielerinnen sollen damit ihre Traumfigur erlangt haben. Seit einigen Jahren bieten immer mehr Studios in Berlin das Workout an. Classic-, Cardio- und Strong Barre unterrichtet Hipwell. Die Kurse variieren jeweils beim Schwerpunkt – Kraft, Stabilität oder Ausdauer. Barre habe wenig mit Tanzen zu tun, sagt Alex Hipwell. Seitdem sich das herumgesprochen habe, kämen auch mehr Männer. „Dein Tutu kannst du draußen lassen“, sagt sie und lacht.

Alex Hipwell: Die gebürtige Australierin begann schon als Kind zu tanzen

Was manchen Teilnehmer an den Rande seiner körperlichen Grenzen bringt, ist für Alex Hipwell ein leichtes Warm-up. Die gebürtige Australierin war Profitänzerin und Profibodybuilderin. Geboren in Brisbane begann Hipwell schon als Kind zu tanzen. Mit 17 Jahren bekam sie ein Stipendium und bereiste als Tänzerin und Choreografin die Welt. Im Alter von 21 Jahren kam sie erstmals nach Deutschland. Schon damals haderte sie mit ihrem Job. Zwar liebte sie das Tanzen, doch sie begann, die Opfer zu hinterfragen, die sie dafür bringen musste. Ihr ganzes Leben habe sich um Optik und ums Dünnsein gedreht. „Tänzer sind extreme Athleten, aber auf eine ungesunde Art und Weise“, sagt sie. „Wir essen nicht, schlafen zu wenig, rauchen, dazu gibt es keine Erholungsphasen. Die Karrieren sind deshalb kurz, mit 30 kannst du nicht mehr.“

Alex Hipwell konnte mit 32 nicht mehr. Zuletzt choreographierte sie 2014 im Friedrichstadt Palast die Show „The Wyld“, schon vorher hatte sie angefangen, sich professionell mit ihrem Körper und Ernährung auseinanderzusetzen. Den finalen Wendepunkt brachte ihre Schwangerschaft und 2010 die Geburt ihres Sohnes Jack. Als Mutter wollte Hipwell stark, gesund und nicht mehr ständig für internationale Engagements unterwegs sein. Sie begann in Berlin als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin zu arbeiten. An die Stelle des Tanzens trat eine neue Leidenschaft: das Bodybuilding.

Als Bodybuilderin warf Alex Hipwell ihr bisheriges Körperbild über Bord

Nicht der Sport an sich, sondern die Herausforderung, den eigenen Körper extrem zu transformieren, habe sie anfangs gereizt, sagt Hipwell. „Ich war einfach nur dünn, fand aber trainierte Frauenkörper schön.“ Wie die Frauen auf dem Cover des Fitnessmagazins „Oxygen“ habe sie aussehen wollen. Die Menschen in ihrem Umfeld erklärten sie derweil für verrückt. „Krank“, „unweiblich“, „unrealistisch“, so lautete das allgemeine Feedback. Bis Alex Hipwell ihren Trainer Michael traf. Viel Arbeit und viel Essen liege vor ihr. Also trainierte sie ein Jahr lang wie eine Besessene und nahm 12 Kilo zu.

Ihr vorheriges Körperbild habe sie komplett über Bord werfen müssen und dabei viel über Selbstwert gelernt. Sie sei sehr ehrgeizig, das sei ihre Stärke, sagt Hipwell. Sport sei für sie keine Überwindung. „Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke.“ 2014 wurde Alex Hipwell Deutsche Bodybuilding Meisterin. „Ich stand auf der Bühne, war müde und hatte Hunger, aber war überglücklich, weil ich alles gegeben hatte. Es geht nicht um diese fünf Minuten, in denen man aussieht wie eine verbrannte Barbie, es geht darum, jeden Tag gegen den eigenen Kopf zu kämpfen.“

Alex Hipwell: „Ich lerne jeden Tag etwas über mich.“

2018 absolvierte Alex Hipwell ihren letzten Wettkampf. Eine Zäsur sei die Trennung vom Vater ihres Kindes, Schauspieler Dominic Boeer, gewesen. Sie habe gemerkt, dass sie zwar nach außen stark sei, ihr Innenleben aber noch immer von einem Gefühl dominiert werde: Ich bin nicht genug. Bis heute arbeite sie daran. Mit ausreichend Zeit für sich selbst, einem stabilen Freundesnetzwerk in ihrer Wahlheimat Berlin und natürlich mit Sport. „Manchmal gehe ich zwei Schritte zurück und nur einen vorwärts, aber das ist okay. Ich lerne jeden Tag etwas über mich“, sagt sie.

Am meisten liebe sie an ihrem heutigen Job, dass sie andere Frauen auf dem Weg von Selbsthass zu Selbstliebe begleiten könne. Deshalb ist jede ihrer Klassen persönlich. Alex Hipwell kommt früher und bleibt danach länger, um sich mit den Frauen zu unterhalten, sich ihre Geschichten anzuhören. „Emotional präsent sein, das geht über die Stunde hinaus“, sagt sie. „Wenn ich höre, dass ich in einem anderen Leben etwas bewirken konnte, macht mich das sehr glücklich.“

Ihre positive Energie gibt Alex Hipwell auch bei Workshops, Retreats und als Rednerin beim jährlichen Female Future Force Day weiter. „Sei der CEO deines Lebens“, so ihre Botschaft. Vor Kurzem hat sie sogar ihre Leidenschaft fürs Tanzen wiedergefunden. Gerade arbeitet sie an einem neuen Kurs. „Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Weg gefunden“, sagt sie.