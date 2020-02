Berliner SciFi-Serie „Spides“ feiert Premiere

Désirée Nosbusch spielt in der Serie „Spides“. Jetzt feierte der Achtteiler seine Premiere im Kino UCI Luxe am Mercedes Platz.

Berlin. Für Désirée Nosbusch läuft es gerade. Mit der Erfolgsserie „Bad Banks“ ist sie im ZDF gerade in die zweite Staffel gestartet. Die erste Staffel brachte ihr 2018 ein Comeback nach jahrelanger TV-Abstinenz. Ab dem 5. März ist die 55-Jährige beim Pay-TV-Sender Syfy in der Serie „Spides“ zu sehen. Am Montagabend feierte der Achtteiler seine Premiere im Kino UCI Luxe am Mercedes Platz in Friedrichshain. Zur Weltpremiere im neuen Quartier an der Spree kamen Falk Hentschel, Florence Kasumba, Francis Fulton-Smith, Martin Semmelrogge, Aleksandar Jovanovic, Rosabell Laurenti Sellers und Philipp Christopher sowie Sarah Tkotsch.

Mit der Rolle der Christelle Leblanc feierte Désirée Nosbusch ihr TV-Comeback. Jetzt ist Premiere für den Achtteiler “Spides“.

Foto: Ricardo Vaz Palma / ZDF

Gedreht wurde die Serie 2018 in Berlin, dem Schauplatz der Handlung. Nora, gespielt von Rosabell Laurenti Sellers („Game of Thrones“), erwacht ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma, nachdem sie eine mysteriöse Droge genommen hat. Der Ermittler David Leonhart, gespielt von Falk Hentschel („Legends of Tomorrow“, „Marvels Agent of S.H.I.E.L.D.“), und seine Partnerin Nique Navar, gespielt von Florence Kasumba („Avengers“, „Black Panther“), verfolgen die Spur der Droge und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern.

Als Nora langsam bewusst wird, was mit ihr passiert ist, beginnt sie eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken. Aliens versuchen mit der synthetischen Droge Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen. Je näher Nora der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihr eigenes, dunkles Geheimnis ans Licht. Denn sie ist der Schlüssel zu der Invasion, die sie zu bekämpfen versucht.

„‚Spides‘“ kombiniert eine packende Geschichte mit einer sowohl international als auch national renommierten Besetzung vor der pulsierenden Kulisse Berlins“, so Katharina Behrends von der Produktionsfirma NBC Universal International Networks.