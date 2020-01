André und Anna Schürrle verliebt in Berlin

Berlin. Seit Anfang 2017 sind André Schürrle und seine Anna ein Paar, beim Interview am Sonnabendnachmittag im „Rose Garden“ an der Alten Schönhauser Straße wirken beide, als wären sie erst seit gestern frisch verliebt. In dem Café stellt Anna Schürrle ihr Buch „Dear Mama“ vor. Im April 2019 kam Tochter Kaia zur Welt. Wie sie die Schwangerschaft mit gesunder, bewusster und vor allem pflanzenbasierter Ernährung gemeistert hat, hat die 32-Jährige für zukünftige Mütter aufgeschrieben. Unterstützung bekommt sie von ihrem Mann, der seit dem vergangenen Sommer bei Spartak Moskau unter Vertrag steht und zwischen der russischen und der deutschen Hauptstadt pendelt.

Eine gesunde Ernährung, bei der man vieles selbst zubereitet, ist mit einigem Aufwand verbunden. Wie sehr hat die Geburt Ihrer Tochter diese Organisation über den Haufen geworfen?

Anna Schürrle In der Anfangszeit muss man auf jeden Fall umdenken und umstrukturieren. Man hat weniger Schlaf, weniger Zeit und, ehrlich gesagt, auch weniger Motivation. Am Ende ist aber die Frage, wie wichtig es dir ist. Und mir ist Ernährung eben sehr wichtig, weil ich mich mit diesem Konzept am besten fühle. Wenn ich mich gesund ernähre, bin ich die beste Version meiner selbst und im Umkehrschluss auch die beste Mama. Das ist also Priorität Nummer eins.

André Schürrle Aber natürlich gab es auch mal andere Tage, wo wir einfach etwas zu Essen bestellt haben. Ich denke, das muss so sein. Man wächst dann in alles hinein mit Baby. Es ist doch etwas anderes, wenn man selbst kocht und weiß, was in den Topf kommt.

Kochen Sie denn auch oder überlassen Sie das Ihrer Frau?

André Schürrle Ich koche sehr gerne. Das habe ich auch schon gemacht, bevor wir uns kannten. Zugegebenermaßen weniger aufwändig. Ich kannte vieles gar nicht. Meine Entwicklung als Koch ist mit Anna auf jeden Fall fortgeschritten.

Als Sportler gehört es zu Ihrem Alltag, auf Ihre Ernährung zu achten. Waren Sie in dieser Hinsicht gleich auf einer Ebene?

André Schürrle Wir waren auf einem komplett verschiedenen Level. Ich war vorher der Meinung, als Sportler brauche ich vor allem tierische Proteine und viele Kohlenhydrate. Das Verständnis hat sich in den vergangenen Jahren generell gewandelt, aber eine pflanzliche Ernährung war für mich undenkbar, bevor ich Anna kannte. Ich habe von morgens bis abends Fleisch gegessen. Heute esse ich vielleicht einmal in drei Monaten Fleisch. Und ich merke, wie sich mein Körper zum Guten verändert hat. Ich bin viel weniger krank und habe mehr Energie. Dieser Effekt hat mich sehr beeindruckt.

Pflanzliche Ernährung bei Kindern wird viel diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Anna Schürrle Ich bin total überzeugt davon, wenn man sich bewusst ist, was die Nährstoffe sind, die der Körper braucht. Dann ist es total easy. Wir machen regelmäßige Checks der Blutwerte und das ist alles gut. Das ist für Babys und Kleinkinder völlig unproblematisch.

Inwieweit schaffen Sie es denn involviert zu sein, Herr Schürrle? Wie viel Zeit verbringen Sie in Berlin, wie viel in Moskau?

André Schürrle Im Moment bin ich leider viel unterwegs. Die letzten zwei Monate des vergangenen Jahres war ich komplett in Moskau und Anna hier. Ich bin dann jede Woche für ein, zwei Tage nach Berlin geflogen. Gerade ist das schwieriger, deshalb versuchen wir, dass Anna häufiger nach Moskau kommt. Ich will schon mehr dabei sein, wenn meine Tochter aufwächst, als nur jeden Tag zu facetimen. Das ist nicht immer einfach, aber es ist ja zeitlich begrenzt.

War Ihre berufliche Situation der Grund für den Umzug nach Berlin? Ihre Frau ist hier aufgewachsen ...

Anna Schürrle Genau. Wir hatten mit Andrés Vereinswechsel im Prinzip keine andere Wahl. Hier habe ich die Unterstützung meiner Familie. Berlin ist unsere Basis.

In welchem Kiez sind Sie zu Hause?

Anna Schürrle In Mitte. Als meine Familie aus Kasachstan nach Berlin kam, sind wir nach Köpenick gezogen. Mit dem Studium und zunehmendem Alter habe ich mich immer weiter ins Zentrum bewegt. Und als André Berlin kennengelernt hat, haben wir uns in Mitte am wohlsten gefühlt. Hier haben wir unsere Lieblingscafés und unsere Freunde. Wir mögen die Stimmung hier.

Haben Sie sich gut in der Heimatstadt Ihrer Frau eingelebt?

André Schürrle Früher war Berlin gar nichts für mich. Ich habe es irgendwie nicht gespürt. Anna hat mit ganz neue Orte gezeigt und mittlerweile ist Berlin meine absolute Lieblingsstadt. Wirklich von allen Städten, die ich kennengelernt habe. Berlin hat alles, es ist nicht zu groß, der Verkehr ist einigermaßen erträglich. Die Menschen sind toll und sehr international. Ich habe mich komplett in Berlin verliebt und bin unglaublich froh, dass wir hier unsere Basis gefunden haben.

Hat Jürgen Klinsmann schon angerufen?

André Schürrle Nein, noch nicht. Da gab es noch keine Gespräche (lacht).