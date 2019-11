Calvin Klein bringt Hailey Bieber nach Berlin

Berlin. Breite Bekanntheit in Deutschland erreichte die Amerikanerin Hailey Rhode Bieber erst durch ihren Ehemann. Dabei ist das Model seit Jahren im Geschäft – in Kampagnen von Moschino, Ralph Lauren und Tommy Hilfiger.

Auf Einladung von Calvin Klein kam sie am Mittwochabend nach Berlin: In der Musikbrauerei an der Greifswalder Straße hatte das amerikanische Labels zur „Night of Music, Discovery und Celebration“ geladen.

Die Becker-Brüder Elias (l.) und Noah bei Calvin Klein.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Zuständig für das New-York-Gefühl waren US-DJane Honey Dijon und Musikerin Jayda G sowie die Berliner DJs Dead ­Hype und RSS Disco. Zu Gast waren auch Prominente wie die Schauspielerinnen Jasna Fritzi Bauer und Emilia Schüle sowie die Boris-Becker-Söhne Noah und Elias.

Zusammen mit Ehemann Justin ist Hailey Bieber das Gesicht der aktuellen Calvin-Klein-Unterwäschekampagne zum 50. Jubiläum des Kultlabels.