Udo Walz: Wie der Berliner Starfriseur seinen 75. Geburtstag am Wannsee feiert

Rund 150 Gästen folgten der Einladung des Star-Friseurs an den Wannsee. Der beging seinen Ehrentag im Kreis seiner vielen Freunde.

Mit vielen Promis So feiert Udo Walz seinen 75. Geburtstag am Wannsee

Berlin. Der 75. Geburtstag ist ein besonderer. Für den Berliner Star-Friseur Udo Walz war das am Sonntag ein Grund, ausgelassen zu feiern. Rund 150 geladene Gäste kamen zur Fete auf die Wannseeterrassen, wo bis 22 Uhr bei bestem Sommerwetter und mit traumhaftem Blick auf den See gefeiert wurde. Freudestrahlend nahm Walz im Blitzlichtgewitter die Glückwünsche der Gratulanten entgegen – darunter unter anderem der Modedesigner Guido Maria Kretschmer, die West-Berliner Theaterlegende Georg Preuße, die Schlagerstars Ireen Sheer und Vicky Leandros sowie Ex-Boxer Axel Schulz.

Auch Michael Michalsky kam mit seiner Mutter Rosi. Der Modedesigner hat Walz vor 13 Jahren im Star-Restaurant Borchardt kennengelernt. „Udo hat gesagt ‚Du bist neu in der Stadt, ich bin berühmter, aber ich mag dich trotzdem’“, schildert Michalsky den Beginn ihrer Freundschaft. Er schätze vor allem die Ehrlichkeit und Offenheit des Friseurmeisters. „Und ich wünsche ihm, dass er nochmal 75 tolle Jahre hat.“

Michael Michalsky und Kim Fisher folgten der Einladung von Udo Walz.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE / FUNKE Foto Service

„Ich hoffe für Udo vor allem, dass er zufrieden bleibt. Er ist ein sehr glücklicher Mensch“ sagte Sängerin und Moderatorin Kim Fisher. Das und „Gesundheit“ waren die häufigsten Wünsche der Gäste. „ In dem Alter ist das so. Denn ohne Gesundheit ist alles nichts“, sagte Ex-Fußballtrainer Otto Rehhagel, der selber demnächst 81 Jahre alt wird. Er kam extra zu der Feier aus Essen angereist. „Udo ist geradlinig und ehrlich, das verbindet uns“, so Rehhagel weiter. „Und er ist immer positiv. Ich bin negativ – das gleicht uns gut aus“, ergänzte Schauspielerin und Stammkundin Sophia Thomalla, die mit ihrer Mutter, der Schauspielerin Simone Thomalla, zur Fete kam.

Lesen Sie auch: „Hurra, ich lebe noch!“ - Udo Walz wird 75

Udo Walz genießt sein Leben mit Partner Carsten Thamm und zwei Hunden

Michael Michalsky mit Mutter Rosi, Simone und Sophia Thomalla.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE / FUNKE Foto Service

Udo Walz selbst wünschte sich, dass alles so bleibt, wie es ist. „Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, habe ein sehr schönes Leben, zwei ganz tolle Hund und einen absoluten Traumpartner.“ Seit 27 Jahren ist Walz mit Carsten Thamm zusammen, der die Feier auch organisierte und sich rührend um alles kümmerte.

In einem andere Leben wäre Walz wohl Dichter oder Romancier geworden, war Sänger Klaus Hoffmann überzeugt. „Ich liebe diesen Mann, weil er ein großer Philosoph ist.“ Das stellte der Friseurmeister auch auf seinem 75. Geburtstag unter Beweis. „Das Leben ist keine Generalprobe. Man muss alles machen, was einem Spaß macht.“