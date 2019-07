Michael Wendler beim Schlagerhammer in Berlin: "Das macht mir Angst!"

Michael Wendler auf der Bühne: Am Sonnabend trat der Schlagersänger in Berlin auf und sprach im Interview über die Beziehung zu seiner Freundin Laura Müller (Archivbild).

Schlagersänger Michael Wendler ist am Sonnabend in Berlin aufgetreten. Dabei äußerte er sich auch zu seiner Beziehung mit Laura Müller.

Schlagerhammer 2019 Michael Wendler in Berlin: "Das macht mir Angst!"

Berlin. Schlagersänger Michael Wendler (47) ist am Sonnabendabend erstmals seit seinem Ehe-Aus und dem Start seiner vieldiskutierten Beziehung zu Laura Müller (18) in Deutschland aufgetreten - beim Open-Air-Festival Schlagerhammer des Radiosenders B2 in Berlin-Hoppegarten. Neben Wendler traten dort auch unter anderem Marianne Rosenberg, Michelle, Bernhard Brink und Moderatorin Inka Bause auf. 20.000 Besucher kamen laut Sender zu dem Festival.

Im Interview mit dem Sender äußerte sich Wendler zu seiner Beziehung zu der 18-jährigen Schülerin Laura und dem damit verbundenen großen öffentlichen Interesse: "Es macht manchmal auch Angst, das muss ich ehrlich sagen. Was ich in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt habe, insbesondere was mein Privatleben betrifft, das ist wirklich beängstigend."

Michael Wendler in Berlin: "Ich muss mich damit abfinden, dass das auch dazugehört"

Zugleich sagte Wendler: "Ich muss mich damit abfinden, dass das auch dazugehört, wenn man in der Öffentlichkeit steht." Seit er von seiner Frau getrennt sei und eine neue Partnerin an seiner Seite habe, würden sich alle um ihn reißen. "Aber ich kann's auch ein bisschen verstehen", so Wendler.

Eine kleine Spitze gegen seine eigene Branche konnte sich der Sänger zum Abschluss nicht verkneifen. "Es ist schon ein bisschen verrückt". Es gebe "so viele andere Schlagerstars, die in einer ähnlicher Situation leben. Da interessiert's niemanden."

Michael Wendler hatte sich im Oktober 2018 von seiner Ehefrau Claudia Norberg getrennt. Die beiden waren fast 30 Jahre ein Paar. Seine neue Beziehung zu Laura Müller präsentiert er bereitwillig öffentlich - in zahlreichen Fotos und Videos auf seiner Instagram-Seite.