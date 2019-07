Oliver Pocher auf Fashion Week in Berlin: Baywatch für Arme

Foto: John Phillips / Getty Images for Sportalm

Berlin. Warum nicht auch mal ein Auftritt auf der Fashion Week in Berlin? Oliver Pocher jedenfalls, eigentlich eher als Comedian und Moderator im Einsatz, flitzte am Mittwochmorgen während der Show des Labels Sportalm Kitzbühel über den Laufsteg. Mit nacktem Oberkörper und Rettungsboje, ganz in „Baywatch“-Manier.

Das Label Sportalm Kitzbühel präsentierte in Berlin die neue Bademoden-Kollektion. Da passte Pochers Einlage: Er eilte – als Teil einer Inszenierung – auf den Laufsteg, nachdem eines der Models dort hingefallen war.

Der gehört da eigentlich nicht hin: Komiker und Moderator Oliver Pocher war Teil der Modenschau des Labels Sportalm auf der Fashion Week in Berlin. Foto: Jens Kalaene / dpa

Als Lifeguard eilte er auf den Laufsteg. Foto: Jens Kalaene / dpa

Natürlich eine Inszenierung: Ein Model brauchte Hilfe - es war bei der Präsentation der „Sportalm Kitzbühel“ umgeknickt und hingefallen. Foto: Jens Kalaene / dpa

Oliver Pocher rannte in bester Baywatch-Manier herbei und „belebte“ das Model mit einer angedeuteten Herz-Rhythmus-Massage wieder. Foto: Gina Wetzler / Getty Images for Sportalm

Die Lacher hatte Pocher auf jeden Fall auf seiner Seite ... Foto: Jens Kalaene / dpa



... und für die Zuschauer auch einige Einlagen parat. Foto: Jens Kalaene / dpa

So schnell wie er gekommen war, lief Pocher dann auch wieder weg. Foto: Jens Kalaene / dpa

Aber damit nicht genug. Kurz darauf kam Oliver Pocher zurück, dieses Mal mit weißer Hose und Hawaii-Hemd. Foto: Stefan Knauer / Getty Images for Sportalm

Er lief als Teil der Show mit – ganz ernst nehmen konnte der Comedian seinen Auftritt allerdings nicht. Foto: Gina Wetzler / Getty Images for Sportalm

Winken als Pose – sieht man auch nicht oft. Foto: Jens Kalaene / dpa



Nach dem Auftritt posierte Pocher noch mit seinem wichtigsten Accessoire. Foto: Joern Pollex / Getty Images for Sportalm



Die Rettung des Models gelang dem 41-Jährigen, Oliver Pocher verschwand wieder im Laufschritt – um kurze Zeit später in Hawaiihemd zusammen mit den Model erneut aufzutreten. (sdo)