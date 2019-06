FDP-Party findet ohne Sommergewitter statt

Schon traditionell nehmen die Berliner Liberalen das Kanzleramt fest in den Blick. In der Politik im Bund und in Berlin ist die FDP von der Macht ja noch ein gutes Stück entfernt. Aber am Donnerstagabend, beim Sommerfest der Abgeordnetenhaus-Fraktion im Biergarten Zollpackhof an der Spree, ist die Regierungszentrale am anderen Ufer ganz nahe.

Obwohl sie die kleinste Fraktion im Landesparlament ist, gönnt sich die FDP mit ihrem Vorsitzenden Sebastian Czaja einen großen Rahmen. Fast 1000 Anmeldungen waren eingegangen. An den Vorabenden wäre die Party buchstäblich abgesoffen im Starkregen.

Aber am Donnerstag sollte kein Wölkchen den Himmel trüben. Czaja wertete das als gutes Zeichen. Wieder einmal sei das Wetter auf ihrer Seite“, sagte der Fraktionschef laut Redemanuskript. Die Liberalen stellten das Fest unter das Motto Mut, den man ja auch haben muss, wenn man das Risiko von Unwettern einfach mal ignoriert. Die Voraussetzung für Mut sei Selbstvertrauen, sagte Czaja: „Berlin hat in der Geschichte wiederholt bewiesen, dass es die Herausforderungen der Zukunft meistern kann.“

Der rot-rot-grünen Koalition sprach Czaja den Mut ab. Mut zu Gestaltung erfordere mehr, als mit Angst den Status Quo zu verwalten. Aber Berlin führe eine „fatale Enteignungsdebatte“, die die gravierenden Probleme der Wohnungspolitik nicht lösen werde. Dabei nehme die Stadt Kurs auf vier Millionen Einwohner, was immense Anforderungen an eine effiziente Verwaltung und eine leistungsfähige Infrastruktur stelle.

In der Hochsaison der Berliner Sommerempfänge kurz vor den Schulferien hatten sich vor allem Vertreter der Landespolitik angesagt. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) wollte in den letzten Zügen der Haushaltsplanaufstellung einen entspannten Abend verleben. SPD-Fraktionschef Raed Saleh nutzt jede Gelegenheit zum Austausch, so auch bei der FDP. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) war angekündigt, ebenso CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. Aus der Wirtschaft standen der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Eric Schweitzer und der Präsident des Wirtschaftsklubs VBKI Markus Voigt auf der Gästeliste, aus dem Showgeschäft wollte Dieter Hallervorden kommen.