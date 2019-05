New Faces Award: Sonderpreis für elfjährigen Julius Weckauf

Julius Weckauf, spielt in „Der Junge muss an die frische Luft“ mit und wurde dafür ausgezeichnet.

Im Umspannwerk am Alexanderplatz wurde die Auszeichnung am Donnerstagabend zum 21. Mal verliehen.

Berlin. Moderator Thore Schölermann hatte am Donnerstagabend einige Mühe, die rund 500 Gäste beim New Faces Award im Umspannwerk am Alexanderplatz zur Ruhe zu bringen. „Ich weiß, es ist schwer, sich kurz von seinem Glas zu lösen und zuzuhören“, mahnte der 34-Jährige, bevor die roten Panther in den Kategorien „Beste Nachwuchsschauspielerin“, „Bester Nachwuchsschauspieler“ und „Bester Debütfilm“ vergeben werden konnten.

Schauspieler Aaron Hilmer, Preisträger "Bester Nachwuchsschauspieler", präsentiert bei der Verleihung des "New Faces Award" ihre Auszeichnung. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Schauspielerin Luna Wedler, Preisträgerin "Beste Nachwuchsschauspielerin". Foto: Jörg Carstensen / dpa

Luna Wedler freut sich über ihren Preis. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Schauspieler Julius Weckauf, "Preisträger "Sonderpreis Bunte", präsentiert bei der Verleihung des "New Faces Award" seine Auszeichnung. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Regisseur Alireza Golafshan, Preisträger "Bester Debütfilm". Foto: Jörg Carstensen / dpa



Regisseur Alireza Golafshan (l) neben Schauspieler Tom Schilling. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Die Schauspieler Aaron Hilmer (l-r, Preisträger "Bester Nachwuchsschauspieler"), Julius Weckauf ("Preisträger "Sonderpreis Bunte"), Luda Wedler (Preisträgerin "Beste Nachwuchsschauspielerin") und der Regisseur Alireza Golafshan (Preisträger "Bester Debütfilm"). Foto: Jörg Carstensen / dpa



Die Auszeichnung wurde vom Magazin „Bunte“ zum 21. Mal am Vorabend des Deutschen Filmpreises verliehen. Bei dem Preis für die Newcomer des Films geht es traditionell etwas lockerer zu als bei der großen Schwester Lola. Nachdem Schölermann versprochen hatte, dass man sich auf der anschließenden Party „schön einen hinter die Binde gießen werde“, waren dann aber auch die Berliner Gäste versöhnt und erwiesen den Gewinnern Luna Wedler und Aaron Hilmer für „Das schönste Mädchen der Welt“ und Alireza Golafshan für „Die Goldfische“ für eine Stunde die Ehre ihrer Aufmerksamkeit.

Sonderpreis für elfjährigen Julius Weckauf

Den lautesten Applaus gab es für den elfjährigen Julius Weckauf, der für seine Rolle in „Der Junge muss an die frische Luft“ mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurde. „Leute, jetzt beherrscht euch doch mal“, rief er dem Publikum angesichts ihrer lautstarken Begeisterung entgegen. Der Preis komme vorerst auf das Sideboard in seinem Kinderzimmer. Die Vitrine, die seine Eltern ihm zum ersten Preis versprochen hätten, seien sie bisher noch schuldig geblieben.