Wo „Fack ju Göhtes“ Zeynep jetzt hinterm Tresen steht

Manchmal, wenn Gizem Emre hinter der Theke in ihrem Café an der Albrechtstraße in Mitte steht, bemerkt sie die verstohlenen Blicke ihrer Gäste. In den meisten Fällen bleibe es dabei, sagt sie. Wenn sich jemand, schon zum Abschied in der Tür stehend, dann doch ein „Tschüss, Gizem“ traue, hat sie Gewissheit: Sie wurde erkannt. Für die gebürtige Berlinerin ist das Alltag, seit sie 2013 durch die „Fack ju Göhte“-Trilogie zum Teenie-Idol wurde. Dass ihre Fans sie regelmäßig an einem festen Ort antreffen können, ist neu. Anfang des Jahres hat sie das “Refinery High End Coffee” auf der Rückseite des Bahnhofs Friedrichstraße eröffnet. Wenn sie nicht dreht, steht sie selbst im Laden.

Endlich eine eigene Wohnung

Für die Schauspielerin ein langgehegter Traum. Seit ihrem 16. Lebensjahr hat Gizem Emre dafür gespart. Überwältigend sei es gewesen, als nach dem ersten Teil der Filmreihe plötzlich eine so große Zahl auf ihrem Kontoauszug stand. Die Schülerin blieb trotzdem bei ihren Eltern wohnen und tastete den neuen Wohlstand kaum an. Bis heute brauche sie nicht mal ein extra Sparkonto für diese Disziplin, sagt Emre. „Es liegt nicht in meiner Natur, mit Geld um mich zu werfen. Ich gebe nicht unnormal viel aus.“ Nur ab und zu erlaube sie sich einen kleinen Luxus – die 24-Jährige trägt an diesem Tag Louis Vuitton Archlight Sneakers für knapp 1000 Euro – wie eben das eigene Café oder, nun doch, eine eigene Wohnung.

In „Fack ju Göhte“ (vl.n.r.): Laura (Lena Klenke), Danger (Max von der Groeben), Burak (Aram Arami), Ploppi (Lucas Reiber), Zeynep (Gizem Emre), Chantal (Jella Haase) und natürlich Superpädagoge Zeki Müller (Elyas M'Barek, Mitte).

Foto: Constantin Film Verleih GmbH

Der Vertrag sei so gut wie unterschrieben, sagt Gizem Emre, die aktuell noch mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder an der Krummen Lanke lebt. Bei der Organisation im Café erhalte sie Unterstützung aus der Familie. Das tägliche Zusammensein vor, nach und während der Arbeit sei dann aber doch ein bisschen viel. „Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich mit meiner Familie so einen engen Kontakt habe und ich sie jeden Tag sehen kann. Aber natürlich gibt es auch mal Reibungen”, sagt sie. “Ich wohne gerne zu Hause, aber ich brauche etwas mehr Freiraum und mehr Platz, deshalb ziehe ich aus.“ Aufgewachsen ist Gizem Emre in Kreuzberg als Kind türkischer Einwanderer. Die ganze Familie – ihr Vater hat sieben Geschwister – wohnte viele Jahre lang gemeinsam in einer Straße in der Nähe des Jüdischen Museums. „Wenn ich auf der Terrasse stand, konnte ich das Niesen meines Opas hören, ohne dass ich ihn gesehen habe“, erinnert sie sich und lacht.

Blamage beim ersten“Fack ju Göhte“-Casting

Einen anderen Berufswunsch als Schauspielerin habe sie nie gehabt, sagt Emre, schon in der Schule habe sie Theater gespielt, der restliche Unterricht habe sie gelangweilt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gern zur Schule gegangen bin.“ Glücklicherweise förderten die Eltern ihr Talent und meldeten ihre Tochter für ein Schauspiel-Coaching und in einer Agentur an. Bereits ihr erstes Casting brachte ihr die Rolle der Zeynep in der überaus erfolgreichen Schulkomödie von Bora Dagtekin. Dabei standen die Vorzeichen zunächst nicht zum Besten. Ihr Vater habe ihr empfohlen, zum Vorsprechen so natürlich wie möglich so gehen, erinnert sich Gizem Emre. Dort angekommen musste sie feststellen, dass sich alle anderen Mädchen bereits entsprechend der Figurenbeschreibung – aufgetakelte Tussi mit Hang zur Prolligkeit – gekleidet hatten. Zurück zu Hause habe das einen großen Streit gegeben. Aber letztendlich auch eine zweite und dritte Einladung zum Casting.

Den Erfolg der Reihe habe sie zunächst gar nicht richtig realisiert, sagt Emre. Zum einen, weil die Fan-Hysterie sich zum großen Teil auf Hauptdarsteller Elyas M’Barek richtete. Zum anderen, weil ihre Eltern sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück holten und darauf bestanden, dass sie die Schule zu Ende machte. Ihr Leben habe sich seitdem kaum verändert, glaubt Gizem Emre. „Da ich so früh dabei war, weiß ich nicht, wie mein Weg sonst aussehen würde.“ Das Schönste an ihrem aktuellen Leben? „Dass ich sehr viele tolle Menschen kennenlerne. Das ist sehr wertvoll für mich.” So wie Chantal-Darstellerin Jella Haase, mit der Emre während der „Fack ju Göhte“-Dreharbeiten sogar zusammen wohnte. Und die bis heute eine enge Freundin ist. „Jella ist eine ganz besondere Person“, sagt sie. „Sie ist wie eine verrückte Schwester für mich.“

Neue Hauptrolle in „Alarm für Cobra 11“

Eine Filmfamilie hat Gizem Emre auch am Set von „Alarm für Cobra 11“ gefunden. Seit 2014 ist sie als Serientochter von Erdoğan Atalay alias Hauptkommissar Semir Gerkhan bei RTL (donnerstags, 20.15 Uhr) zu sehen. Seit der aktuellen Staffel gehört sie zum Hauptcast. An der Rolle gefalle ihr die Action, bei der ihr ihre Sportlichkeit zu Gute komme. Allein die Polizeiuniform sei nicht sehr vorteilhaft, sagt sie lachend, aber das gehöre wohl dazu. Sie lerne viel von den älteren Kollegen und die Regelmäßigkeit gebe ihr Sicherheit – auch finanziell. Schließlich hat die Schauspielerin noch große Träume. Ein weiteres Café am Meer beispielsweise. Oder eine zweite Karriere als Drehbuchautorin. Ihr kreatives Potenzial entfalte sich dabei ganz von allein im Schlaf. „Ich träume so viel, dass meine eigenen Träume mich überrumpeln“, sagt sie. „Dabei fallen mir auch richtig gute Ideen ein.“