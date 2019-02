Janine Kunze: „Ich knalle auch mal eine Tür“

Janine Kunze erlangte mit der Rolle der Carmen Krause in der Sat.1-Serie „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein“ Kult-Status.

Berlin. Ob Shopping mit der Teenager-Tochter, der perfekte Kindergeburtstag für den Sohn oder Streitschlichter-Aktionen bei 100 Sachen im Auto: Als Mutter von zwei Mädchen und einem Jungen hat man es oft nicht so einfach. Davon kann auch „Heldt“-Star Janine Kunze ein Lied singen – beziehungsweise ein Buch darüber schreiben. In ihrem neuesten Werk „Liebling, ich habe die Kinder verschenkt!“ (Bastei Lübbe) erklärt die 44-Jährige, wie sie und ihr Mann Dirk Budach den ganz normalen Familienwahnsinn als Paar überstehen.

Frau Kunze, wie gefällt Ihrem „Liebling“ das Buch?

Janine Kunze: Mein Liebling fand das Werk sehr gut, aber er durfte natürlich auch zwischendurch immer mal darin lesen und sein Go geben, genau wie die Kinder. Das war für mich ganz wichtig, da es sich ja um ein sehr persönliches Buch handelt. Besonders die Meinung meiner ältesten Tochter war prägend. Sind aber alle zufrieden (lacht).

Viele Mütter verspüren durch schöne Insta­gram-Accounts und Co. Druck, alles perfekt machen zu müssen. Sie auch?

Absolut. Das war auch ein Grund dafür, dieses Buch zu schreiben. Ich dachte, das kann ja so nicht weitergehen. Man muss da mal ehrlich werden und zugeben, dass Dinge nun mal ab und zu schieflaufen, es Ärger und Probleme gibt – und dass das völlig normal ist. Ich habe das Buch zwar mit einem Augenzwinkern geschrieben, aber ich wollte auch aufzeigen, dass sich selbst und anderen vorzugaukeln, wie perfekt alles ist, unnötiger Stress ist. Wir setzen uns gegenseitig so unter Druck, das ist nicht mehr schön. Ich plädiere dafür, mal zu sagen, ne Leute, bei mir läuft nicht alles super in Beziehung und Sachen Kinder.

Glauben Sie, speziell Mütter machen es sich untereinander schwerer, als es sein müsste – im Gegensatz zu den Vätern?

Ich glaube, Väter reden gar nicht so oft über Kinder- und Erziehungsthemen. Daher denke ich, dass dieses Problem schon eher ein Frauending ist.

Gibt es oft Zweifel an Ihrem Erziehungsstil, haben Sie als Mutter auch diese Versagensängste?

Ja, natürlich! Das haben wir doch alle. Wir wollen alle alles richtig machen. Die Erfahrung, die ich jetzt aber seit mittlerweile 15 Jahren machen durfte, hat mich gelehrt, dass das einfach nicht geht. Ich kann nicht alles perfekt machen – und wissen Sie was? Das ist auch verdammt gut so. Die Kinder dürfen ruhig auch wissen, dass Eltern nur Menschen sind, die versagen, die Fehler machen. Daran wachsen wir ja auch. Der Perfektionismus, der uns heute überall ereilt, ist schrecklich und schürt einen unerträglichen Druck.

Sie selbst sind bei Pflegeeltern aufgewachsen. Glauben Sie, dass diese Tatsache Ihren Erziehungsstil prägt?

Das hat natürlich seine Auswirkungen. Ich versuche zum Beispiel immer, meinen Kindern zuzuhören. Ich will darauf achtgeben, was sie denken, empfinden – und mich damit auseinandersetzen. Ich gehe nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf meine Kinder zu und mache sie klein. Ich nehme sie ernst. Das rührt sicher aus meinen Kindertagen. Ich hätte mir in meiner eigenen Kindheit oft gewünscht, ernster genommen zu werden, dass die Leute mich gehört und meinen Worten Glauben geschenkt hätten. Kinder verstehen oft viel mehr als wir, sehen die Welt klarer als Erwachsene. Wir vertuschen lieber, sagen, dass die Ehe gut läuft, die Kinder immer brav sind. Die Kleinen haben ihr Herz mehr auf der Zunge.

Was wäre eine Lösung für einen offeneren Umgang mit unseren Problemen?

Ehrlichkeit, gerade im Freundeskreis. Damit meine ich nicht, dass wir uns ständig zuheulen sollten, aber zu Schwächen zu stehen und darüber zu reden. Das wäre doch schon was.

Diskussionen und Streit gehören laut Ihnen zu einer guten Beziehung. Worüber gab es zuletzt Streit?

Zwischen meinem Mann und mir ist der Streit meistens beruflicher Art, weil er ja auch mein Manager ist. Da sind wir oft unterschiedlicher Meinung. Und wenn es um die Kinder geht. Ich bin da schon strenger als er. Ich glaube, es ist oft so, dass die Männer etwas entspannter sind, wenn es um die Erziehung geht und öfter mal ein Auge zudrücken.

Fliegen auch mal Teller?

Nein, zum Glück nicht. Es wird schon mal laut, es fliegen auf jeden Fall die Fetzen, weil ich ein sehr emotionaler Typ bin. Ich knalle dann auch mal eine Tür. Kaputt gemacht habe ich aber noch nichts (lacht).

Wie lassen Sie ab und an noch die Schmetterlinge statt der Teller fliegen?

Indem wir zum Beispiel ein schönes Wochenende ohne die Kinder miteinander verbringen und den familiären Trubel außen vor lassen. Da findet man sich oft wieder und geht gestärkt nach Hause. Ich habe auch nicht den Anspruch an meine Beziehung, dass ich jeden Tag wach werden muss, meinen Mann ansehe und vor Entzückung aus dem Bett falle. Nach vielen Jahren Ehe ist es okay, wenn die Schmetterlinge auch mal auf dem Ast sitzen. Nur ab und zu müssen sie mal wieder umherflattern. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich das eingestehen und sagen: Der Drops ist gelutscht.

Insgesamt haben Sie schon dreimal Ihren Mann geheiratet, wann steht das nächste Mal an?

Eigentlich wollten wir jedes Jahr unser Ehegelübde erneuern und eine Party feiern, wie Heidi Klum damals. Das hat aber leider nicht funktioniert. Alle fünf Jahre war dann der Plan, im Moment versuchen wir, die Silberne Hochzeit anzuvisieren (lacht).

Sie arbeiten nicht nur mit Ihrem Ehemann, sondern auch mit Tochter Lili (15) zusammen, die in „Heldt“ Ihre Serientochter ist – gibt es auch mal Mutter-Tochter-Krieg am Set?

Ich bin natürlich erwachsen, und kann mit Streitereien gelassener umgehen als mein Kind. Aber auch mich packt es dann schon mal emotional, auch am Set. Es gibt Tage, da ist sie eben schräg drauf, oder manchmal auch ich, und wir müssen aber drehen. Die Pubertät macht nun mal einiges mit den Kids – und den Eltern. Aber: Selbst wenn wir Stunk haben, gibt es eine Umarmung zum Abschied. Man kann sich streiten, ich bin auch nicht so veranlagt, dass man mit mir zusammenleben könnte, ohne sich zu streiten, aber am Ende sollte man den Respekt wahren und nie im Streit auseinandergehen.