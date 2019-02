Sandra Maischberger: „Ich kann nichts wegwerfen“

Die einen hoffen auf den nächsten großen Schatz, die anderen geben ihren nur schweren Herzens her: Die neue RBB-Serie „Schätzen, bieten, bangen“ (4. März, 21 Uhr) zeigt den Alltag des Berliner Auktionshauses Dannenberg. Produziert hat sie TV-Moderatorin Sandra Maischberger. Warum sie sich nur sehr schwer von lieb gewonnenen Dingen trennen kann – und man froh sein sollte, wenn sie auf dem Flohmarkt auftaucht.

Frau Maischberger, was müsste man Ihnen anbieten, damit Sie in einer Auktion das Schild in die Luft strecken?

Sandra Maischberger : Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einen alten Ring mit einer eigenen, besonderen Geschichte, der würde mich reizen.

Waren Sie denn schon mal auf einer Auktion?

Ja, vor vielen Jahren habe ich mal an einer Auktion in München teilgenommen, und ich habe mit meinem Mann online ein Bild ersteigert.

Bei Ebay?

Nein, bei einem Prager Auktionshaus. Es ging um ein Gemälde, das ein Onkel von ihm gemalt hat und das plötzlich in einem Katalog auftauchte. Das fand ich spannend.

Fällt es Ihnen leicht, mit Händlern um den Preis zu feilschen?

Absolut nicht. Ich bin immer peinlich berührt, wenn jemand zu feilschen anfängt oder das von mir erwartet. Für so etwas bin ich die Falsche. Auf dem Flohmarkt zahle ich zum Beispiel immer den ersten Preis, der aufgerufen wird.

Was hat Sie dann so an dem Alltag eines Auktionshauses gereizt?

Die Idee zur Sendung kommt von meinem Redaktionsleiter Theo Lange. Der hat festgestellt, dass es viele Formate gibt, die sich um das Verkaufen und Kaufen drehen, aber keines, das ein echtes Auktionshaus zeigt. Dann sind wir auf die Suche in Berlin gegangen und haben das Auktionshaus Dannenberg gefunden.

Sie meinen Horst Lichters erfolgreiche ZDF-Show „Bares für Rares“. Woher kommt denn unsere Lust daran?

Ich glaube, der Sammeltrieb steckt in uns allen. Die Frage, was wertvoll und was nicht wertvoll ist, die begeistert uns. Und natürlich die Beschäftigung mit feinen Stücken, handwerklich Außergewöhnlichem und Schätzen.

Ist die Beschäftigung damit ein Gegenentwurf zur Ikea-Welt, in der jeder das gleiche Billy-Regal im Wohnzimmer hat?

Vielleicht. Wir sind aber auch ein Land mit einer kunsthistorisch reichen Geschichte. Immer, wenn wir ein besonderes Teil in den Händen halten, halten wir auch ein Stück Geschichte darin und können uns damit identifizieren.

Haben Sie denn bei sich schon mal einen Schatz auf dem Dachboden erstöbert?

Nein. Aber vor Kurzem musste meine Familie das Haus einer Tante im Rheinland auflösen und hat alles darin schätzen lassen, all die alten Standuhren, Schreibtische, wunderbaren Mitbringsel ihrer Reisen. Und das Erschreckende ist doch, dass der Experte zu den Dingen, die einem persönlich so wertvoll erscheinen, sagt: Ich biete Ihnen ein paar Euro, vielleicht hundert. Und dann steht man davor und hat das Gefühl: Man hat sein Leben lang Dinge zusammengetragen und das ist nichts wert.

Können Sie sich denn leicht von Dingen trennen?

Nein, gar nicht. Ich kann nichts wegwerfen. Ich muss mich zum Aussortieren richtig zwingen. Das liegt in der Familie, glaube ich, so geht es uns nämlich allen. Aber ich bin kein Messie.

Sie sind also ein Shopaholic?

Nein, ich habe nicht so viele materielle Wünsche. Ich sammele keinen Schmuck, keine Autos, keine Kleidung, nicht mal Schuhe. Ich ziehe mich nur deshalb einigermaßen ordentlich an, weil ich beim Fernsehen arbeite.

Aber es wird doch etwas geben, mit dem man Sie verführen kann?

Bücher! Meine Bücherwand ist so voll, dass sich das Papier überall stapelt. Auf dem Nachttisch türmt es sich, auf dem Boden, auf den Tischen im Büro.

Was liegt denn gerade oben auf dem Stapel?

„Die Tagesordnung“ von Éric Vuillard. Und natürlich die Annegret-Kramp-Karrenbauer-Biografien, weil sie in dieser Woche Gast in meiner Sendung war.

Auf Netflix gibt es seit Kurzem die populäre Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“, in der Frau Kondo Häuser ordnet und damit auch das Leben der Bewohner. Müsste man sie auch bei Ihnen vorbeischicken?

Ja, das ist eine gute Idee. Sie kann gern kommen (lacht).

Gibt es etwas, das sie nicht anfassen dürfte?

Den Schreibtisch. Da türmt sich alles. Und das meiste davon ist mir auch sehr wichtig.

Für einige Menschen ist ihr Zuhause eine Höhle, in die sie sich zurückziehen, und in der alles so bleiben muss, wie sie es gewohnt sind. Wie ist das bei Ihnen?

Ich lebe mit einem Mann zusammen, der ein gutes Auge für Ästhetik und Kunst hat. Er ist Kameramann, hat auch mal gemalt. Bei uns zu Hause ist alles, was da ist, die Bilder, die Wandfarben, die Möbel, das ist alles er. Ich interessiere mich für Bücher, und er ist derjenige, der unsere Wohnung schön aussehen lässt.

Sie mischen sich auch nicht ein?

Nein, wir haben da eine klare Rollenaufteilung. Und wie er das macht, ist es gut.