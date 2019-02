Turtelei via Instagram: Schweighöfer liebt Ruby O. Fee

Berlin. Zweiter Frühling, Midlife-Crisis oder einfach nur total verknallt? Bei Schauspieler Matthias Schweighöfer, der sich in Liebesdingen sonst immer vornehm zurückhielt, spielen gerade ganz offensichtlich die Hormone verrückt. Der 37-Jährige soll nach der Trennung von seiner langjährigen Lebensgefährtin Ani Schromm neu verliebt sein: in die 22-jährige Ruby O. Fee. Ein offizielles Statement der beiden steht bisher zwar noch aus, erst am Mittwoch kommentierte Schweighöfer einen Insta­gram-Post seiner Kollegin aber mit den vielsagenden Worten: „Toller Job. Beste Schauspielerin. Liebe dich am meisten.“ Aber alles der Reihe nach.

Matthias Schweighöfer gesteht ihr öffentlich seine Liebe

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Erste Gerüchte über eine Liaison der Wahlberliner kamen auf, als Schweighöfer und Fee im November vergangenen Jahres auf der After Show Party seines Films „100 Dinge“ verdächtig intensive Blicke austauschten. Offiziell war Schweighöfer zu diesem Zeitpunkt aber noch mit Ani Schromm, Mutter seiner beiden Kinder Greta (9) und Valentin (4), liiert. Der vermeintliche Partyflirt wäre wohl schnell wieder in Vergessenheit geraten, hätten die beiden die Gerüchteküche an Weihnachten nicht selbst mit mehreren identischen Fotos auf Instagram wiederbelebt. Darauf zu sehen: Schweighöfer und Fee, wenn auch nur von hinten, im – so konnte man mutmaßen – gemeinsamen Winterurlaub und unter dem Weihnachtsbaum. Gemeinsam verbrachte Feiertage nach nur einem Monat überschwänglicher Verliebtheit? Oder waren sich die beiden vielleicht doch schon lange vor den ersten Fotos ganz unbemerkt nähergekommen?

Das nächste Mal öffentlich zusammen abgelichtet wurden die Schauspieler Anfang des Jahres von Promiwirt Massimo Mannozzi. Der postete am 14. Januar öffentlich auf seiner Facebook-Seite ein Bild des Paares im Restaurant seines Sohnes „Bocca di Bacco“. Knapp zehn Tage später sorgte Schweighöfer auf seinem Instagram-Account zumindest teilweise für klare Verhältnisse. In einem längeren Statement gab er die Trennung von Schromm bekannt. „Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt“, schrieb er dort.

Und: „In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau.“ Den Namen seiner Auserwählten blieb der Filmemacher und Musiker aber weiterhin schuldig. So richtig an sich halten konnte Schweighöfer im Überschwang der Gefühle aber dann doch nicht. In der Radiotalksendung „Hörbar Rust“ erzählte er nur einen Tag später von einem Song mit dem Titel „Moonstone“, den er gerade geschrieben habe. „Ein Liebesbekenntnis an eine sehr coole Frau“ und deren zweiter Vorname. Überraschung: Ruby O. Fee heißt vollständig Ruby Moonstone Camilla Willow Fee. Das Lied handle von „einem Aufbruch“, so Schweighöfer.

Schwarz auf Weiß bestätigt ist die neue Beziehung im Leben des Frauenschwarms damit zwar immer noch nicht, aber vielleicht ist das auch gar nicht notwendig. Gelegenheit für ein Liebesouting auf dem roten Teppich böte sich beispielsweise auf der Berlinale in der kommenden Woche. Bei der Bunte BMW Festival Night am Freitagabend stehen beide zumindest schon einmal auf der Gästeliste. „Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt“, schreibt Matthias Schweighöfer auf Instagram. Seine Fans sicher auch.

Mehr zum Thema:

Eingeklemmter Nerv: Matthias Schweighöfer sagt Konzerte ab

Matthias Schweighöfer: „Wodka – und dann geht es raus“