Nina und Julia Meise: Doppelt hält besser

Bekannt wurden Julia und Nina Meise als Werbegesichter einer Arzneimittelmarke, mittlerweile reisen die Schwestern für Modeljobs um die ganze Welt. Nebenbei engagieren sich die 34-Jährigen als ehrenamtliche Botschafterinnen für den Verein Nestwärme, der sich für die Belange von beeinträchtigten Kindern und deren Familien einsetzt. Die Zwillinge wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig Geborgenheit für Kinder ist: Ihre Mutter verließ die beiden, als sie neun Jahr alt waren.

Sie sind die neuen Botschafterinnen für den Verein Nestwärme. Warum haben Sie sich gerade für dieses Engagement entschieden?

Julia Meise: Es passt namentlich perfekt, denn Meisen brauchen besonders viel Nestwärme (lacht). Im Ernst: Es passt sehr gut, da meine Schwester und ich wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Nestwärme zeitweise fehlt.

Nina Meise: Wir sind bei unserem Vater aufgewachsen. Er war quasi alleinerziehend. Ich denke, bei Alleinerziehenden – egal ob Vater oder Mutter – ist die fehlende Nestwärme immer ein Thema. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn organisatorische Dinge mehr im Fokus stehen als die Nestwärme. Zum Glück waren Julia und ich zu zweit und immer in der glücklichen Situation, uns diese Wärme selbst zu geben.

Sie treten immer gemeinsam auf. Gibt es Sie nur im Doppelpack?

Nina Meise: Wir unternehmen tatsächlich fast alles zusammen. Aber das haben wir uns so ausgesucht. Wir haben uns irgendwann gesagt: Unser Job ist „Zwillingsein.“ Das war unser unbedingter Wunsch, da wir beide nicht gerne alleine unterwegs sind. Getrennt sind wie eigentlich nur, wenn wir mit unseren beiden „Alexen“ – unsere Freunde heißen lustigerweise beide Alex – Urlaub machen. Obwohl wir diese Urlaube manchmal auch zu viert verbringen. Ich würde sagen, von 365 Tagen im Jahr sind es mindestens 340. Und an den restlichen 25 Tagen haben wir eine Standleitung. Es ist wie ein inneres Band, das uns immer wieder zusammenzieht. Man kann es gar nicht beschreiben, aber wir fühlen uns am wohlsten, wenn wir zusammen sind. Auch wenn man sich manchmal gegenseitig auf den Wecker fällt (lacht).

Gibt es auch Nachteile am Zwillingsein?

Nina Meise: Wenn man zu zweit in den Kindergarten oder in die Grundschule kommt, ist man als Zwilling immer anders als die anderen Kinder. Da haben wir durchaus heftiges Mobbing und Ausgrenzung erlebt. Eine Gruppe, die schon vorhanden ist, lässt sich nun einmal nicht so einfach integrieren. Als Kinder haben wir also durchaus unter unserem Zwillingsdasein gelitten. Aber seit wir die Schule beendet haben, empfinden wir das als das größte Glück auf Erden. Aber natürlich waren wir auch in unserer Kindheit dankbar dafür, da sich unsere Eltern wie gesagt getrennt hatten und wir so extrem viel kompensieren konnten.

Wie ist das Verhältnis zu Ihrer Mutter heute?

Julia Meise: Es ist heute sehr, sehr gut. Es war auch nie wirklich schlecht. Es war vielmehr so, dass unsere Eltern sich getrennt haben und wir uns entschieden haben: Wir bleiben beim Papa. Unsere Mutter ist eben gegangen. Es fühlt sich in dieser Situation als Kind nach Verlassen an, was es aber nicht war. Wir telefonieren heute fast jeden Tag mit unserer Mutter, außer wenn wir im Ausland unterwegs sind und eine große Zeitverschiebung haben. Wir versuchen, uns oft zu sehen. Wir holen die Jahre, die wir nicht zusammen hatten, sehr intensiv nach.

Wünschen Sie sich eigene Kinder?

Nina Meise: Ja, wir wünschen uns beide auf jeden Fall Kinder. Am liebsten natürlich Zwillinge. Wir haben dieses große Glück und würden dieses gerne an unsere Kinder weitergeben. Falls wir dieses Zwillingsglück nicht haben sollten, dann ist es aber so, dass unsere Kinder automatisch eine Halbschwester beziehungsweise einen Halbbruder haben. Denn unsere Kinder sind biologisch gesehen Halbgeschwister. Das ist doch schon einmal sehr beruhigend. Es ist auch geplant, dass wir möglichst zeitgleich Mamas werden. Wenn andere das hören, dann gucken sie uns oft komisch an. Aber für uns ist es das Logischste auf der Welt, das gemeinsam zu planen. Wir haben bisher alle wichtigen Steps im Leben gemeinsam erlebt.

Haben es Ihre Partner mit Ihnen schwerer, weil Sie alles zu zweit entscheiden?

Julia Meise: Ich glaube, Männer haben es bei Zwillingen definitiv schwerer, da sie zwei Frauen gefallen müssen. Wenn der Mann zum ersten Mal die Zwillingsschwester trifft, muss man es sich so vorstellen, als wenn andere Partner die Eltern kennenlernen – und das hoch zehn. Wenn die Zwillingsschwester ein Veto einlegt und sagt, das passt nicht, dann gibt es da nichts zu ändern. Dann kann man auch nicht sagen, wir gucken mal, was die Zeit bringt. Dann ist dieses Thema durch. Deswegen ist es für einen Mann schwer, in so eine Beziehung hineinzukommen. Und auch während der Beziehung ist es nicht einfach, da er immer von vier Augen geprüft wird. Er steht immer auf dem Prüfstand von zwei Frauen. Die Zwillingsschwester mischt sich gerne mal ein, und bei Streit steht sie natürlich meistens auf der Seite der Schwester. Wenn ein Mann mit einem Zwilling zusammen sein möchte, dann muss er doppelt verliebt sein.

