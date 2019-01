"Der Lehrer": Einzelstunde bei Frau Knopmacher

Nadine Wrietz (l.) an der Seite von Jessica Ginkel und Hendrik Duryn in der RTL-Serie „Der Lehrer“.

Berlin. Die Karriere von Nadine Wrietz begann mit einem Zank unter Geschwistern: Die 1975 in Spandau geborene Berlinerin wohnte in der Gartenstadt Staaken, einer 1917 fertiggestellten Siedlung, die als Archetypus für Berliner Wohnplanungsprojekte des frühen 20. Jahrhunderts gilt. Aufgrund der malerischen Kulisse wurden hier in den 80er-Jahren viele Historienfilme gedreht – ein Spektakel, das die kleine Nadine stets sehnsüchtig bestaunte.

Nadine Wrietz wuchs in Spandau auf. Mittlerweile lebt sie in Kreuzberg.

Das Glück, vom Zuschauer zum Darsteller zu werden, war dann allerdings ihrem jüngeren Bruder vergönnt. Der propere, pausbäckige Junge mit den fehlenden Schneidezähne und herrlichen Sommersprossen wurde von der Straße weg für eine kurze Sprechrolle gecastet. „Als er mit dieser Nachricht nach Hause kam, ging in mir ein Feuerwerk los. Ich war vor Neid zerrissen und fragte mich: Warum nicht ich?“, erinnert sich Wrietz an ihr achtjähriges Ich.

Die Sehnsucht nach der Filmwelt ließ das Kind nicht los. Die Eltern suchten nach einem Weg, den Haussegen wieder herzustellen und stießen auf eine Anzeige in der Berliner Morgenpost, in der nach Kinderdarstellern gesucht wurde.

Hauptrolle in der Kika-Serie "Anja & Anton"

1987 durfte Nadine Wrietz dann für die Sendung „Moskito“ zum ersten Mal vor die Kamera. Ihre Vita liest sich seitdem wie eine Chronik deutscher TV-Geschichte: Sie war bei „Berlin, Berlin“ und „Notruf Hafenkante“ dabei, spielte im „Traumschiff“ und war in mehreren „Tatort“- und „Soko“-Folgen zu sehen. Viele mittlerweile erwachsene Kinder erinnern sich besonders gern an ihre Hauptrolle in der Kika-Wissensserie „Anja & Anton“.

„Bis heute wundern sich Leute, wenn ich erwähne, dass ein Eichhörnchennest ‚Kobel‘ heißt oder etwas über Champignon-Zucht erzähle. Die ganzen Fakten schwirren mir immer noch im Kopf herum“, sagt Wrietz über die Serie, die ihr 1998 den Durchbruch brachte. Seitdem habe sich die Branche sehr verändert.

„Zu Zeiten von Thekla Carola Wied und Witta Pohl war noch nicht so wichtig, welcher Designer wen für eine Verleihung ausstattet und zu welchem PR-Apparat die Darsteller gehören. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll“, so Wrietz, die zwar mit der Zeit geht und sich ein Profil auf Instagram angelegt hat, an der Inszenierung ihres Privatlebens aber kein Interesse hat.

„Ansonsten wäre ich halt Lehrerin geworden"

Dass sie den Beruf der Schauspielerin ausüben darf, empfindet die 43-Jährige als erstaunliches Glück. „Ansonsten wäre ich halt Lehrerin geworden – da versucht man auch, ein Publikum so zu fesseln, dass es dranbleibt.“ Wie passend, dass ihre aktuelle Paraderolle ausgerechnet eine Pädagogin ist, wenn auch eine unkonventionelle: Seit 2015 ist sie jeden Donnerstag in der RTL-Serie „Der Lehrer“ (20.15 Uhr) zu sehen. Als Barbara Knopmacher mischt sie darin das Kollegium auf und begibt sich für einen guten Lacher in die absurdesten Situationen.

Klar, dass eine Schauspielerin mit so viel Energie gut in den neuen Frauenpower-„Tatort“ passt, in dem am 3. Februar (20.15 Uhr, ARD) zum ersten Mal Florence Kasumba an der Seite von Maria Furtwängler ermittelt. Nur zwei Sonntage später ist sie neben Simone Thomalla in der ZDF-Reihe „Frühling“ zu sehen.

Lustig zu sein war lange das Hauptmetier von Nadine Wrietz. In den vergangenen fünf Jahren bekam sie jedoch vermehrt Rollen mit tragischem Potenzial angeboten. In „Dieses bescheuerte Herz“ spielte sie neben Elyas M’Barek die Mutter eines schwer herzkranken Jungen. Zur Vorbereitung traf sie sich mit der Frau, auf deren Schicksal das Drehbuch basierte. „Das geht einem emotional sehr nahe. So einen Stoff nimmt man auch nach Drehschluss mit nach Hause“, sagt sie.

Mittlerweile wohnt Wrietz in Kreuzberg

Zu Hause, das ist für Wrietz mittlerweile Kreuzberg. „Als ich 2001 in den Wrangelkiez gezogen bin, war das eine Wohngegend für Punks, Menschen, die billig wohnen wollten, und Migranten. Das alles mal so cool und stylish wird, war damals kaum vorstellbar“, sagt Wrietz. Manchmal denke sie deshalb an einen Umzug, „aber wenn ich nicht aus Versehen Millionärin werde, kann ich mir eine Wohnung mit neuem Mietvertrag innerhalb Kreuzbergs bei dem derzeitigen Mietpreiswahnsinn nicht leisten“.

Die Hektik des urbanen Lebensstils scheint nicht zur Unaufgeregtheit der Schauspielerin zu passen, die ihr privates Glück eher in der konzentrierten Handarbeit als in einer verrauchten Künstlerbar findet. Seit einiger Zeit hat sie sich außerdem ihrem grünen Daumen zugewandt und sich einen Garten im Umland zugelegt. Wer sie an einem warmen Sommertag dort besucht, kann sich auf frischen, gekühlten Eistee und einen griechischen Nudelsalat freuen.

„Nach der harten Arbeit im Blumenbeet die Füße hochzulegen und einfach mal das Nichtstun zu genießen: In diesen Momenten sucht mich ein ganz großes Glücksgefühl heim.“