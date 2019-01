Guido Maria Kretschmer macht bei "Shopping Queen" auf Vox weiter

Berlin. Der Designer Guido Maria Kretschmer hat seinen Vertrag für die Sendung „Shopping Queen“ bei Vox verlängert. Drei weitere Jahre bleibe er der Show erhalten, berichtet goldenekamera.de.

Kretschmer sagte dem Portal: „Gerade bereitet es mir noch eine große Freude, und ich habe Lust weiterzumachen. Erst wenn ich spüren würde, dass mir der Text ausgeht oder wenn ich das Gefühl hätte, dass ich alles schon einmal erlebt habe, würde ich ans Aufhören denken.“

„Shopping Queen“ läuft seit sechs Jahren

Der Designer moderiert seit 2012 die Vox-Sendung, die aktuell montags bis freitags gesendet wird. In der Show treten Kandidatinnen um den besten Look an. Dazu wird jeweils ein bestimmtes Motto vorgegeben, nach dem die Teilnehmer sich kleiden müssen.

Die Show dokumentiert in rund 45 Minuten, wie die Kandidatinnen ihr Outfit kaufen, sich ein Make-up verpassen und die Haare stylen. Am Ende bewertet Guido Maria Kretschmer das Gesamtbild. Die Gewinnerinnen der Wahl erhalten in der Regel Geldgeschenke oder einen Sachpreis, wie beispielsweise eine Tasche oder ein Kleidungsstück.

Im Februar 1500. Sendung „Shopping Queen“

Gegenüber goldenekamera.de hat Kretschmer angekündigt, dass es in diesem Jahr noch einige Abwandlungen von „Shopping Queen“ in Form von Specials geben soll. Eines davon wird zur 1500. Sendung vom 11. bis 15. Februar ausgestrahlt. Bei weiteren Sonderfolgen soll es auch in kleinere Städte gehen. Bisher wurden die meisten Folgen in bekannten Großstädten gedreht. (ac)