Matthias Schweighöfer bricht Konzert ab - Problme mit Halswirbel

Berlin/Erfurt. Offenbar wegen Problemen mit der Halswirbelsäule hat Sänger und Schauspieler Matthias Schweighöfer am Dienstagabend in Erfurt ein Konzert abgebrochen. Das berichten die „Thüringer Allgemeine“ und andere Medien.

Schweighöfer ist mit seiner Band auf Tour, die wie das Debüt-Album 37-Jährigen „Lachen, weinen, tanzen“ betitelt ist. Am Dienstagabend trat er in der Erfurter Messehalle auf. Dem Bericht zufolge habe Schweighöfer gegen 22 Uhr die Bühne verlassen und sei nicht mehr wiedergekommen.

Schweighöfer offenbar mit Krankenwagen in Klinik gebracht

Nach einiger Zeit sei der Auftritt dann vom Veranstalter abgebrochen worden, heißt es bei der „Thüringer Allgemeinen“.Schweighöfer habe sich einen Halswirbel eingeklemmt, habe Sehstörungen und können sich kaum bewegen, habe ein Mitglied von Schweighöfers Crew gesagt, berichtet „Bild“. Der Sänger sei mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden.

Ob die nächsten Konzerte der Tour stattfinden können, war am Mittwochmorgen noch unklar. Geplant waren etwa Auftritte am Mittwoch, 23. Januar, in Zwickau, am Freitag, 25. Januar in Köln, am 26. Januar in Bremen und am 28. Januar in Frankfurt.

Schweighöfer ist als Schauspieler ein Star, zu seinen bekanntesten Filmen zählen „What A Man“, „Schlussmacher“ und „Vaterfreuden“. Schweighöfer spielte die Hauptrolle in der ersten deutschen Amazon-Prime-Produktion „You Are Wanted“. Sein erstes Konzert gab Matthias Schweighöfer im Februar 2017. (moi)