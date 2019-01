Mersiha Husagic ist neu bei „SOKO München“. Die Krimi-Leidenschaft liegt bei ihr in der Familie.

Ihr Vater liebt die deutsche Krimilandschaft, von „Soko“ bis „Tatort“. Er hat so ein Gespür entwickelt, dass er meist schon auf den richtigen Täter tippt, bevor der enttarnt wurde. So erzählt es die Tochter, Schauspielerin Mersiha Husagic, im Interview. Seit Jahren taucht die 30-Jährige zuweilen in diesem Krimi-Kosmos auf. Sie spielte die Verdächtige, die Zeugin, das Mordopfer. Jetzt ist sie aufgestiegen – zur Kommissarin! Das Team: „Soko München“ (Montags, 18 Uhr, ZDF). „Er freut sich“, sagt sie über ihren Vater. Natürlich. Er kann weiter seine Krimis gucken – und sie dabei sehen.

1978 lief die erste Folge von „Soko 5113“. Elf Jahre später wurde Mersiha Husagic in dem Land geboren, das damals Jugoslawien hieß. Als sie drei Jahre alt war, flohen die bosnischen Eltern mit ihr vor dem Krieg nach Deutschland. Sie wuchs in Hamburg auf, machte Abitur, studierte Schauspiel, wurde erwachsen. Und immer noch lief im ZDF „SOKO 5113“. 2011 spielte Husagic darin eine Ballerina, die ermordet wird. Sieben Jahre später heißt die Serie „Soko München“, und die Schauspielerin kehrte zu den Dreharbeiten zurück. „Von der Leiche zur Kommissarin, eine schöne Entwicklung“, sagt sie.

Sie hat eine sehr wache Art zu erzählen, eine freundliche Stimme mit Neigung zum Lachen. Das „R“ rollt sie nicht mit der Zungenspitze, sondern spricht es im Rachen. Nicht besonders bosnisch, sagt sie selbst. Gerade erst war sie in Sarajevo, da habe es wieder jemand kommentiert: „Oh, wie süß, sie hat einen deutschen Akzent.“ So sei es eben, nichts zu machen. Sie hat diese beiden Kulturen im Rücken: Bedeutet es ihr etwas, ob man sie als Hamburgerin, Deutsche oder Bosnierin bezeichnet? „Ich würde mich selber am liebsten gar nicht über Orte oder Herkünfte beschreiben“, sagt sie, „ich würde sagen, ich bin Schauspielerin, Künstlerin.“ Ihr sei nicht wichtig, woher jemand komme. „Was ich aus meinem Leben mache, wie ich mit mir und den Mitmenschen umgehe: Das sind die Dinge, die für mich Menschsein bedeuten.“

Dass diese Denkweise mit ihrer Flüchtlingsgeschichte zu tun hat, ist ihr dabei zu eng gefasst: Ihr Freund, der Schauspieler Niklas Löffler, habe diese Erfahrung nicht, und der sei genauso offen für alles Mögliche, was die Welt zu bieten habe. Seit knapp einem Jahr probiert das Paar nun aus, was München zu bieten hat. Im Osten der Stadt hätten sie es sich gemütlich macht. Husagic beschreibt zufrieden den Blick auf die Schneelandschaft vor ihrem Fenster.

In der neuen Rolle heißt sie Theresa Schwaiger. „Schwaiger mit ai, aber ihr könnt mich Resi nennen“, so stellt sie sich als Kommissarin in ihrer ersten Folge dem Team vor. Sie spielt eine Bayerin ohne Migrationshintergrund. „Ich war ganz froh, dass das keine Bedeutung hat“, sagt sie. „Es ist schade, wenn man als Schauspieler auf etwas reduziert wird, auf das man keinen Einfluss hat. Wo ich geboren werde, das kann ich ja nicht entscheiden.“ Auch für das Bayerische wäre ein gerolltes „R“ nicht schlecht gewesen, aber es geht nun auch so. „Grüß Gott“, sagt sie immerhin.

Ihre Figur beschreibt sie als stark, wachsam, ehrgeizig und interessiert am Menschlichen – da gebe es schon Parallelen zu ihr selbst. „Man sucht sich etwas in den Figuren, das man selbst auch kennt.“ Interessant werde es aber, wenn man Sachen spiele, die man nicht kenne. „So wie ich mich jetzt mit bayerischen Traditionen identifizieren muss als Figur, weil sie eben hier aufgewachsen ist.“ Die Neu-Münchnerin erzählt vom Maibaumaufstellen mit Burschen, Bier und Volksmusik, das sie letztes Jahr zum ersten Mal erlebt habe. „Aus Hamburg kenne ich eigentlich nur die Mai-Krawalle“, sagt sie trocken.

Warum in Deutschland so ein Krimi-Hype herrscht, auch darüber hat sie nachgedacht. „Ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass ein Krimi ganz viel verbindet“, sagt sie. „Man kann das Spannende und Gefährliche erzählen und gleichzeitig aktuelle gesellschaftliche Aspekte. Und natürlich die emotionalen Seiten. Das Drama, das bei einem Mord eine Rolle spielt.“

Der neue Job gefällt ihr. Von den Kollegen, die zum Teil schon lange zusammen arbeiten, fühlte sie sich gut aufgenommen. Aber dass sie jahrzehntelang TV-Kommissarin bleibt, wie es einige Vorgänger von ihr gehalten haben, scheint nicht sehr wahrscheinlich. Mersiha Husagics großer Wunsch ist es, selbst Filme zu machen. Sie ist nicht nur ausgebildete Schauspielerin, sondern auch Film-Studentin an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Der Abschluss steht noch aus. „Film ist ein tolles Medium. Ich kann da Sachen erzählen, die Menschen über eine Gefühlsebene erreichen“, sagt sie. Sie arbeitet am Buch für ihren Abschlussfilm. Nur soviel verrät sie: Er soll von einer deutsch-bosnischen Begegnung handeln.