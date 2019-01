Bastian Pastewka würde gerne dauerhaft in Berlin leben

Berlin. Pastewka spielt Pastewka – und das schon zum neunten Mal. Die Langzeitserie des 46-Jährigen überzeugt auch in der neuen Staffel, die ab dem 25. Januar auf Amazon Prime gestreamt werden kann, wieder mit dem alten Erfolgsrezept: Bastian Pastewka spielt eine verdrießliche Version seiner selbst und lässt diesen antipathischen und etwas abgehalfterten Komiker durch alle möglichen und meist selbst verschuldeten Dramen stolpern. Mit dabei sind auch in der kommenden Staffel wieder jede Menge bekannter TV-Gesichter, unter anderen Anke Engelke, Chris Tall und Hugo Egon Balder. Wir haben mit dem Teilzeitberliner über obsessive Leidenschaften und mediengeile Prominente gesprochen.

Zu Beginn der Staffel ist Ihre Serienfigur so gut wie bank­rott. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie zum letzten Mal pleite waren?

Bastian Pastewka: Ich hatte Glück, ich war nie wirklich bankrott. Aber als ich mit der Schule fertig war, reichte das Taschengeld von zu Hause bald nicht mehr aus. Damals musste ich Zeitungen austragen, zudem habe ich Nachtfahrten für Ärzte gemacht. Ab dem Zivildienst hatte ich aber immer ein halbwegs regelmäßiges Einkommen.

Wie viele Anekdoten aus dem echten Leben haben die neue Staffel inspiriert?

In allen „Pastewka“-Staffeln versuchen wir, das echte Leben so zu erhöhen, dass es in unsere Sitcom hineinpasst. Manchmal kann man es auch eins zu eins übernehmen – ich bin beispielsweise mal beim Zoll unglaublich schlecht behandelt worden; diese Erfahrung haben wir in einer Episode der siebten Staffel verarbeitet. In der neuen Staffel stützt sich vieles auf brancheninternes Hörensagen und die Fantasie: Wir erzählen, wie Pastewka zum Patenonkel seiner Baby-Nichte Mafalda wird. Außerdem will er weiterhin bei seiner Exfreundin Anne landen und nimmt deshalb eine Fernsehrolle an, die per Zufall im gleichen Krankenhaus gedreht wird.

So zufällig ist das ja nicht. Er wird sozusagen zum Stalker, um seine verlorene Liebe zurückzugewinnen. Was haben Sie schon für die Leidenschaft angestellt?

Ich habe es gelassen. Verrückte Dinge wie Stalking oder übermäßiges Um-eine-Dame-werben haben ja meistens eher den gegenteiligen Effekt. Ich habe in meiner Teenagerzeit mal sehr für eine Mitschülerin geschwärmt. Das war aber absolut hoffnungslos, deshalb habe ich gelernt: Manchmal sollte man einfach aufgeben. Das Positive daran ist, dass ich mit dem Mädchen von damals heute noch bestens befreundet bin.

Sie pendeln zwischen Berlin und Köln, welche Stadt ist gerade Ihr Favorit?

Es ist in jedem Fall Berlin. Ich komme aus Bonn, was ein schöner Vorort von Köln ist, das Rheinland ist meine Heimat. Deshalb liebe ich die Rheinländer und „Pastewka“ kann eben nur in Köln spielen. Trotzdem: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich gerne dauerhaft in Berlin leben. Als Wahlberliner habe ich mich sehr bewusst für diese wunderschöne Stadt entschieden.

In welchem Berliner Bezirk geht es am lustigsten zu?

Das klingt nach einer universellen Erhebung, die Sie da vorhaben. Da bin ich aber der Falsche, ich konnte noch keine Schattierungen zwischen den Stadtteilen feststellen. Ich weiß aber, dass viele Berliner wahnsinnig freundlich zu mir sind und mich gerne mal ansprechen, zum Beispiel mit Sätzen wie: „Sie sind doch der Herr Pilawa!“

Auf Instagram rufen Sie zu Spenden für die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee auf. Wie kamen Sie zu diesem Engagement?

Über meinen Freund Olli Dittrich. Er war einer der Ersten, die sich der Bewegung angeschlossen haben, und ich war auch sofort dabei, weil ich das für absolut richtig halte. Es geht darum, die Frage zu stellen: Was machen wir mit Menschen, die auf dem Meer in unmittelbare Not geraten sind? Und weil Deutschland gerade so hitzig über die Flüchtlinge diskutiert, wird übersehen, dass hierzulande die Seenotrettung ein verpflichtendes Recht ist. Ich habe selber einen Bootsführerschein, deshalb weiß ich ganz genau: Wenn jemand Hilfe braucht, dann muss ich helfen. Nicht, ich sollte, ich könnte, ich möchte – ich muss. Auf diese rechtliche Lage wollen wir aufmerksam machen.

Die Social-Media-Inszenierung von Wohltätigkeit ist auch ein Thema in den neuen Folgen. Anke Engelke zwingt Sie da zur Charity. Wovon ist das inspiriert?

Die Szene ist von dem Wahnsinn inspiriert, dass Prominente sich in erster Linie selber inszenieren müssen. Da Anke im echten Leben die allerletzte Person ist, die sich was aus Social Media macht, war es besonders lustig, aus ihr in unserer neuen Staffel eine Art Influencerin zu machen.

Ganz zuletzt möchte ich noch die Gretchenfrage stellen: In der Serie wird ein verlorenes Schaf zurück in die Kirche Gottes finden – aber wie halten Sie es persönlich mit der Religion?

Ich war mal sehr überzeugter Protestant. Aus Sicherheitsgründen habe ich diese Religion aber sehr früh verlassen. Nämlich als ich den ersten Gehaltszettel bekam und da die Kirchensteuer draufstand. Ich habe ab dann alles getan, um meine alte Gemeinde trotzdem weiter zu unterstützen. Mit mir selber kann man aber nicht mehr bei einem Gottesdienst rechnen. Ich glaube, ich bin ein sehr unglaubwürdiger Jesus-Lover!