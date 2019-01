Anna Maria Mühe: "Ich achte schon darauf, wie ich aussehe"

Foto: Andreas Rentz / (Credit too long, see caption)

Berlin. Während die Models über die Laufstege in Berlin stolzieren, scharen sich in den Front Rows die Promis. So auch Anna Maria Mühe, die die Shows von William Fan und Kilian Kerner besuchte. Zu mehr blieb ihr leider keine Zeit. „Ich bin morgen wieder unterwegs wegen Dreharbeiten“, verriet die 33-Jährige, die frisch gebräunt aus dem Malediven-Urlaub mit ihrer Tochter kam. Drei Fragen an die Schauspielerin.

Frau Mühe, zuletzt konnte der Zuschauer Sie von einer ganz anderen Seite in „Dogs of Berlin“ sehen: teilweise nackt und am Rand der Gesellschaft. Wie kam das in Ihrem Umfeld an?

Anna Maria Mühe: Also die Kritiken sind das eine, aber die Resonanz auf diese Rolle ist wirklich enorm. Ich habe noch nie so viele Zuschriften bekommen, E-Mails von Fans und Nachrichten auf Instagram. Die Leute scheinen die Figur der Bine zu lieben. Das ist sehr toll!

Heute sehen wir Sie angezogener, Sie tragen William Fan. Sind Sie modebegeistert?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Trends mir total egal sind. Ich achte schon darauf, wie ich aussehe. Aber da gibt es solche und solche Tage, die kennt ja sicher jeder. Manchmal habe ich Lust, mich zu stylen, dann wieder ist es mir total egal, und ich ziehe irgendwas aus dem Schrank an.

Verzichten Sie denn mittlerweile, wie so viele, auf das analoge Fernsehen, und bedienen sich nur noch bei Netflix und Co.?

Ehrlich gesagt gar nicht. Die Dienste nutze ich nur, wenn ich Lust auf bestimmte Sachen habe. Ich bin ja mit dem klassischen Fernsehen aufgewachsen, für mich ist klar: Sonntags wird Tatort geguckt, montags ZDF-Krimi, Mittwoch ARD-Film, es gibt da immer ein paar bestimmte Guck-Termine, die ich habe, wenn ich nicht drehe und Zeit finde.