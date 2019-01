Model Adriana Lima besucht die Fashion Week

Am letzten Tag der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin beehrte sogar ein Engel die Hauptstadt.

Berlin. Dass sich die Hipster-Dichte in Neukölln am Donnerstagnachmittag noch einmal schlagartig erhöhte, dafür sorgte Designerin Marina Hoermanseder mit ihrer Fashion-Week-Show im Vollgutlager auf dem Areal der alten Kindl Brauerei. Ihre Laufstegmodels und prominente Gäste, darunter Schauspielerin Palina Rojinski, Kollegin Janina Uhse und Moderatorin Johanna Klum, hüllte die 33-Jährige dieses Mal in Plüsch, Glitzer und die Hoermans­eder-typischen Korsagen.

Lena Gercke wird ebenfalls bei der Show der Make-up-Firma erwartet.

Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress / picture alliance / eventpress/mp

Für Model Barbara Meier war die Show der Österreicherin sogar die einzige auf der Berliner Fashion Week. „Ich bin gerade erst aus New York gekommen“, so die 32-Jährige. „Am Nachmittag habe ich noch einen Termin mit dem WWF.“ Meier engagiert sich für die Umweltorganisation gegen die Verschmutzung der Meere und ging schon selbst auf Tauchgänge nach alten Kunststofffangnetzen.

Laura Wontorra, Franziska Knuppe und Johanna Klum bei der Marina Hoermanseder Modenschau.

Foto: imago stock / imago/APress

Als Freundin der Meere bezeichnete sich auch ein anderer Gast: Meiers Model-Kollegin Franziska Knuppe, die neben ihr natürlich in der ersten Reihe saß, erzählte von ihrer Liebe zum Wasser. „Ich freue mich jetzt schon wieder auf den Sommer. Wer mich kennt, der weiß, dass ich vernarrt in das Meer bin und im Urlaub im Prinzip nur mit dem Boot unterwegs bin – einfach perfekt“, so die 44-Jährige, die ganz unmaritim im Camouflage-Look von Hoermans­eder unterwegs war.

Das Gelbe vom Ei: Marina Hoermanseder setzt auf Kreischfarben.

Foto: Andreas Rentz / (Credit too long, see caption)

Apropos perfekt: Influencerin Caro Daur verriet am Rande der Schauen, dass in ihrem echten Leben bei Weitem nicht immer alles so makellos ist wie auf ihren Insta­gram-Bildern. „Ich kam einmal zu spät zu einer Dior-Schau – das war an sich schon unangenehm – und dann bin ich auch noch umgeknickt und hingefallen.“ Ein Schicksal, dass alle Models beim Gang über den Laufsteg fürchten.

Besonders prominente Vertreterinnen wurden am Abend bei der Show und Party von Maybelline im Postbahnhof am Ostbahnhof erwartet. Dort hatten sich zum Abschluss der Berliner Modewoche der brasilianische Victoria’s-Secret-Engel Adriana Lima, ihre tansanische Kollegin Herieth Paul und Lena Gercke angekündigt.