Berlin Fashion Week: Hollywood in der Hauptstadt

Am ersten offiziellen Tag der Berliner Modewoche sitzt eine alte Kollegin der britischen Herzogin Meghan in Reihe eins.

Berlin. Die Hauptstadt steht in dieser Woche ganz im Zeichen der Mercedes-Benz Fashion Week. Die erste Trendbeschau fand am Dienstagnachmittag beim „Berliner Salon“ statt: In der Gruppenausstellung in der Villa Elisabeth und der St. Elisabeth-Kirche in Mitte präsentierten sich unter anderen die Labels Lala Berlin und Strenesse. Laut Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop „das Herzstück der Fashion Week“. Lili Radu, Designerin und Mutter eines elf Monate alten Sohnes, warf vor Ort einen Blick in die Mode-Zauberkugel: ,,Der Trend geht weg von Leder und Pelz, neue Materialien wie Neopren liegen jetzt im Fokus.“

Models präsentieren die „Marc-Cain“- Kollektion.

Foto: Jens Kalaene / Jens Kalaene/dpa

Mit dabei ist auch das KaDeWe: Noch bis zum 3. Februar werden an der Tauentzienstraße gemeinsam mit „Vogue“ ausgewählte Designer bei „Der Berliner Salon – Vote for Fashion“ in der zweiten Etage vorgestellt. Feierlich wurde es bei Esther Perbandt: Zum 15. Geburtstag ihres gleichnamigen Labels präsentierte die Designerin ihre neue androgyne Kollektion „To The Moon“ im Fashion-Week-Hauptquartier E-Werk an der Wilhelmstraße.

Farbgewaltig: Die Designerinnen Nina Kuhn (l.) und Rianna Kounou.

Foto: Andreas Rentz / Andreas Rentz/Getty Images

Den ersten internationalen Promi-Aufschlag gab es am Abend bei der Show von Marc Cain an der Französischen Straße. Eingeladen war, neben deutschen A-VIPs wie Influencerin Caro Daur, Schauspielerin Hannah Herzsprung, Kollege Frederick Lau und Musikerin Yvonne Catterfeld, auch „Suits“-Darstellerin und damit Ex-Meghan-Markle-Kollegin Sarah Rafferty. Fragen nach der Herzogin von Sussex lächelte die 46-Jährige aber charmant weg. Dafür erzählte sie, dass sie am Nachmittag schon auf Sightseeing-Tour gewesen ist: „Ich habe mir das Holocaust-Mahnmal angesehen, war an der East Side Gallery und habe Süßigkeiten für meine Kinder geshoppt.“

Ebenfalls mit hoher Stardichte durften Kilian Kerner bei seinem Fashion-Week-Comeback im E-Werk und Kollege William Fan aufwarten. Nach der Präsentation seiner Kollektion lud Fan unter anderen die Schauspieler Emilia Schüle, Katja Flint und Max von Thun sowie die Musikerinnen Marusha und Alina in die Karaoke-Bar „Knutschfleck“ an der Alexanderstraße. Die behielten ihre Töne an diesem Abend aber für sich, für das DJ-Set auf der After-Show-Party war Schauspieler Lars Eidinger zuständig.