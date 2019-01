Designer Kilian Kerner feiert Comeback zur Fashion Week

Am Dienstag beginnt die Fashion Week in Berlin. Zum Auftakt war einer der Designer zu Gast bei der Berliner Morgenpost.

Berlin. Wenn am Dienstag im E-Werk an der Wilhelmstraße die Mercedes-Benz Fashion Week beginnt, gibt es für Modefans ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Kilian Kerner kehrt mit seiner Kollektion „Großstadtleben“ aus der Linie KXXK auf den Laufsteg zurück.

2016 musste der Designer sein Label Kilian Kerner nach Unstimmigkeiten mit Investoren aufgeben und gönnte sich eine Pause. Für die Berliner Morgenpost hat der 39-Jährige zum Start der Modewoche, zu der 70.000 Gäste erwartet werden, seine persönliche Top fünf der bestangezogenen Berliner gewählt. Im Interview erzählt er, warum er für ein neues Label noch nicht bereit ist, über Ablenkungsmanöver zu seinem nahenden 40. Geburtstag und Datingstress in Berlin.

Nach dem Aus für Ihr Label vor zweieinhalb Jahren wollten Sie mit dem Modezirkus erst mal nichts mehr zu tun haben. Jetzt melden Sie sich mit einer Show auf der Fashion Week zurück. Woher der Sinneswandel?

Kilian Kerner: Es ist mir wichtig, dass die Leute verstehen, das KXXK kein neues Label ist. Dafür bin ich definitiv noch nicht bereit, denn mir gefallen das Konzept „Design by Kilian Kerner“ und meine Kooperationen sehr gut. Es kann sein, dass ich nächste Saison wieder KXXK mache, es kann aber auch sein, dass ich es wieder lasse. Ich werde jetzt noch nicht in dieses Hamsterrad zurückgehen. Wenn ich abends ins Bett gehe, werde ich gut schlafen können, weil ich weiß, dass all diese Menschen in zwei Monaten nicht mehr auf meiner Payroll stehen. Der Druck im Kopf ist weg, ich kann machen, was ich will. Wenn ich zwei Monate verreisen möchte, dann mache ich das. Ich sehe das als Kooperation mit mir selber. Ich hatte im vergangenen Jahr ein paar Looks für ein Samsonite-Event entworfen, und das Feedback war überwältigend. Also hat es angefangen, in meinem Kopf zu arbeiten. Eines morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht: Ich mache eine Kollektion, das schenke ich mir selber zum 40. Geburtstag. Die Entscheidung ist erst vor zwei Monaten gefallen. Ich hatte also nur sehr wenig Zeit für dieses Mammutprojekt. Ich hatte noch sehr viele gute Kontakte, die ich zur Umsetzung anrufen konnte. Alle waren begeistert und haben sofort gesagt: Alles klar, wir stemmen das. Das war ziemlich cool.

Ist das auch ein Ablenkungsmanöver, oder bereitet Ihnen der 40. Geburtstag kein Kopfzerbrechen?

Den 30. fand ich auch schon schwierig. Aber einen Tag danach konnte ich das auf einmal genießen. Ich habe schnell gemerkt, dass die Leute plötzlich angefangen haben, mich ernst zu nehmen. Aber 40 find ich schon komisch. Vielleicht ändert sich das in einem Monat auch schon wieder. Ich bin nicht depressiv, aber witzig finde ich das nicht. Und bei schwulen Männern muss man immer noch mal zehn Jahre draufrechnen. Da zählen die Jahre anders. Aber jeder wird 40, man kann es nicht aufhalten. Also haue ich jetzt richtig drauf. Wir drehen gerade einen Film zur Kollektion.

Was ist das für ein Film?

Im Film geht es um die Schwierigkeiten der Liebe in der Großstadt. Man kann sich in Berlin an jeder Ecke die Liebe für eine Nacht holen, aber die Liebe für länger ist sehr schwer zu finden. Gizem Emre spielt die Hauptrolle, Alina Levshin und Rafael Gareisen sind auch mit dabei.

Ist die Liebe in Berlin schwerer zu finden als in anderen Städten?

Ich finde schon. Ich wollte deshalb letztes Jahr schon zurück nach Köln ziehen. Da hatte ich immer eine Beziehung. Und hier sind in meinem Freundeskreis fast alle Single. Man muss natürlich auch ehrlich zu sich selber sein. Als ich nach Berlin gezogen bin, wollte ich anfangs auch keine Beziehung. Aber mittlerweile habe ich seit zehn Jahren die Schnauze voll von den Unverbindlichkeiten. Viele Leute wollen sich nicht festlegen, es könnte ja an der nächsten Ecke jemand Besseres warten. Ich bin überzeugt, dass das in anderen Städten nicht so schlimm ist.

Was wäre denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Mann, Haus, Hund?

So weit denke ich gar nicht. Wenn mir vor drei Monaten jemand gesagt hätte, dass ich heute hier sitze und dieses Interview gebe, weil ich in wenigen Tagen eine Show auf der Fashion Week habe, hätte ich ihm einen Vogel gezeigt. Deshalb denke ich nie weiter als ein paar Wochen. Ich glaube an das Schicksal und vertraue mir selber.

Knüpft die Kollektion denn nahtlos an Ihre alten Arbeiten an oder bekommen wir schon einen ganz neuen Kilian Kerner zu sehen?

Es ist ein Kilian Kerner, der sich als Mensch sehr viel weiterentwickelt hat. Und ich denke, das sieht man in der Kollektion. Der Stil ist sehr entspannt, die Looks haben ihre Strenge verloren. Ich verzichte dieses Mal ganz bewusst auf Livemusik, was früher typisch für mich war.

Haben Sie die Fashion Week in Berlin zuletzt verfolgt? Wie gefällt Ihnen der neue Standort im E-Werk in Mitte?

Ich war beim letzten Mal da und mir hat das sehr gut gefallen. Ich wusste deshalb auch sofort, dass ich dort zeigen möchte. Es fühlt sich für mich ein bisschen an wie die Anfänge der Berliner Fashion Week. Ich habe aktuell mit vielen Leuten gearbeitet, aber es ist mein eigenes Schiff, ich muss nicht darauf hören, was Investoren oder Trends sagen. Die Show ist jetzt eine Mischkalkulation aus Sponsoren, die ich mir selber ausgesucht habe, und Eigenfinanzierung. So konnte ich so kompromisslos sein wie zuletzt bei meiner ersten Fashion Week.

Kilian Kerners Stilkunde:

Jella Haase

Jella Haase

Foto: dpa Picture-Alliance / Ralf Mueller

„Die Schauspielerin liebt Hosen und große Ohrringe. Ihr Styling ist ein bisschen ruhiger geworden, früher war es mehr ‚hau drauf!‘. Sie braucht keinen Ausschnitt, um sexy zu sein. Jella kann jede Farbe und jedes Muster tragen, sie wird davon nicht erschlagen. Die kurzen Haare haben sie vom Mädchen zur Frau gemacht, ich finde, das ist genau das, was sie jetzt ausstrahlt.“

Jesper Munk

Jesper Munk

Foto: Getty Images

„Der Sänger hat einen sehr internationalen Style, das spiegelt sich auch in seiner Musik wider. Ich finde, er kann auf jeden Fall mit der internationalen Konkurrenz mithalten. Das ist besonders erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass er erst 26 Jahre alt ist. Er wirkt nicht verkleidet in dem, was er trägt, und ich mag die Lässigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der er seine Mode auswählt.“

Iris Berben

Iris Berben

Foto: picture alliance

„Schauspielerin Iris Berben gehört für mich ebenfalls zu den Frauen, die sich in Deutschland modisch am meisten trauen. Das schwarze Kleid ist schlicht und trotzdem wow. Ich habe das Gefühl, sie lebt Mode. Sie hat auch keine Stylistin, das soll ihr mal jemand nachmachen. Der Look ist genau meine Art von Mode: hochgeschlossen und elegant, trotzdem leger durch den zweifarbigen Schuh. Sie sieht einfach immer toll aus. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass sie ein schönes Gesicht hat, sie strahlt einfach auch von innen.“

Angela Merkel

Angela Merkel

Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters

„Ich finde, dass die das modisch, ihrem Job entsprechend, sehr gut macht. Was wollen wir denn von einer Bundeskanzlerin? Dass sie sich anzieht wie Lena Meyer-Landrut? Sie ist vielleicht nicht besonders abwechslungsreich, aber ich finde ihren Stil modern, sie hat für sich ihr Ding gefunden. Das ist doch eine coole, adrette Frau. Bei einem Abendkleid dürfte sie ruhig mal auf den Blazer verzichten und auf einen moderneren Stoff setzen. In Bayreuth sah sie leider noch nie so richtig gut aus. Aber jeder greift mal daneben. Man kann auch in Chanel scheiße aussehen.“

Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut

Foto: dpa Picture-Alliance / Frederic Kern/Geisler-Fotopress

„Die Sängerin ist die mutigste Fashion-Braut Deutschlands, sie hat eine unglaubliche Wandlung durchgemacht. Gerade im letzten Jahr hat sie noch mal einen Sprung gemacht, als sie ihre Stylistin gewechselt hat. Sie ist lässiger geworden und sie kann sexy, ohne dass es billig aussieht. Ich verstehe, dass dieser Look einigen Leuten zu viel war, aber jeder kann sich mal was erlauben. Wenn jemand so ein Kleid mit Selbstverständnis tragen kann, dann Lena.“