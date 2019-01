Dehoga-Präsident Christian Andresen lädt zum Neujahrsempfang

Berlin. „Wir sind das öffentliche Wohnzimmer der Gesellschaft“, scherzte Dehoga-Präsident Christian Andresen. Und tatsächlich war der Saal im Hotel Palace an der Budapester Straße in der City West gut gefüllt. Rund 600 Berliner Gastronomen, Hoteldirektoren und Eventveranstalter waren am Montag zum Neujahrsempfang des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und der Tourismus-Marketinggesellschaft visitBerlin gekommen, um auf ein erfolgreiches Jahr 2019 anzustoßen.

Gast im Hotel Palace an der Budapester Straße: Zoodirektor Andreas Knieriem

Foto: Maurizio Gambarini

Mit ihnen feierten zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter Ramona Pop (Grüne), Berliner Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin, der frühere Regierende Bürgermeister, Klaus Wowereit (SPD) und visitBerlin-Chef Burkhard Kieker.

Gastgeber Christian Andresen, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Berlin

Foto: Maurizio Gambarini

„Der Dehoga Berlin vertritt die Interessen dieser großartigen Branche in der Bundeshauptstadt“, eröffnete der Dehoga-Präsident mit seiner Neujahrsrede das traditionelle Get-together. Selbstbewusst verwies Andresen darauf, dass die Branche mit ihren 16.000 Betrieben und 90.000 Mitarbeitern „mehr als zwei Milliarden Steuern“ zahle.

Hoteldirektoren unter sich: (v.l.) Stefan Athmann (Regent), Tina Brack (Ellington), Michael Frenzel (Palace)

Foto: Maurizio Gambarini

Damit die Dynamik nicht abgewürgt werde, brauche es allerdings mehr internationale Direktflüge, eine bessere Kongressinfrastruktur sowie weniger „bürokratische Belastungen“, lautete Andresens Forderung an die Politik.