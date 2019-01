Promi-Hairstylist Verheyen: Der Herr über Haut und Haar

Wenn er die Pinsel schwingt, lassen sich die Stars fallen: Hair- und Make-up-Artist Philipp Koch Verheyen setzt Promigesichter in Szene – und sorgt auch gleich für die passende Haarpracht. Dass der 29-Jährige sein Handwerk beherrscht, zeigt die beeindruckende Liste der jungen VIPs, die sich vertrauensvoll in seine talentierten Hände begeben. Unter anderem lassen sich Schauspielerin Emilia Schüle, Sängerin Lena Meyer-Landrut und Model Stefanie Giesinger von ihm verschönern.

Schauspielerin Emilia Schüle: „Emilia, die ich liebevoll Mila nenne, ist zeitlos klassisch schön. Ihre kürzeren Haare liegen im Trend, keine Welle als Bewegung, sondern undone!“

Foto: Philipp Koch Verheyen/Instagram @alleaugenauf / Philipp Koch Verheyen

Aufgewachsen an der deutsch-niederländischen Grenze, fing er im Alter von acht Jahren an, seine Schwester für die Disco zu schminken. So zog ihn seine Leidenschaft für Schönheit mit 17 nach London für die Ausbildung zum Hair-Stylisten, und später dann in die deutsche Hauptstadt, um seinen Traumberuf ausüben zu können.

Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger: „Ich liebe ihre Augenbrauen, sie sind perfekt und verleihen ihrem Gesicht die perfekte Kontur.“

Foto: Philipp Koch Verheyen/Instagram @alleaugenauf

„Das mit den Prominenten hat alles mit Hannah Herzsprung angefangen. Ich habe sie bei einem Essen kennengelernt. Wir haben die Zusammenarbeit ausprobiert – und es hat super gepasst“, erklärt er. Danach wurde Verheyen weiterempfohlen, es ging es steil bergauf mit der Karriere.

Schauspielerin Hannah Herzsprung: „Hannah braucht eigentlich nichts, etwas Wimperntusche und Highlighter auf den Wangen – und fertig ist ihr Look.“

Foto: Philipp Koch Verheyen/Instagram @alleaugenauf

„Weniger ist mehr, egal ob berühmt oder nicht“, lautet sein Motto. Außerdem sei es absolut wichtig, den richtigen Farbton für die Grundierung zu finden. „Man sollte sich in jedem Fall beraten lassen und die Grundierung auf dem Handrücken testen“, rät der Profi.

Sängerin Lena Meyer-Landrut: „Mein Chamäleon! Die Haare hoch zusammengebunden getragen mit einem großen Haarband umschlossen, die feinen Baby-Haare ins Gesicht frisiert und fertig ist der Look.“

Foto: Philipp Koch Verheyen/Instagram @alleaugenauf

Männer sollten darauf schauen, dass ihre Augenbrauen nicht zu wild in alle Richtungen stehen. „Mein Tipp: Augenbrauengel! Man sieht es nicht, und es wirkt gleich super gepflegt.“ Absolute No-Gos? „Balkenartige Augenbrauen sind der totale Horror. Und zu weiß gebleachte Zähne“, so Verheyens Urteil.

Model und Moderatorin Rebecca Mir: „Ihre roten Lippen geben dem Look die gewisse Aufregung, die Augen dezent, zurückhaltend, modern und chic.

Foto: Rebecca Mir Philipp Koch Verheyen/Instagram @alleaugenauf

Noch mehr Einblicke gefällig? In der Morgenpost verrät der Wahlberliner exklusiv seine geheimen Promi-Kniffe.