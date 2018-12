Orchester der Komischen Oper gibt außergewöhnliches Konzert

Der Erlös des Charity-Konzertes wurde zwei Projekten des Malteser Hilfsdienstes e.V. in Berlin gespendet.

Berlin. Gut festhalten! Aus der Mercedes-Welt wurde am Donnerstagabend ein musikalischer Schlitten-Parcours, das Herzstück eine 15 Meter hohe Nordmanntanne mit 60.000 Lichtern geschmückt: Das Orchester der Komischen Oper Berlin hatte mit dem Charity-Konzert zugunsten des Malteser Hilfsdienstes e.V. in Berlin ein buntes und rasantes Vorweihnachtsprogramm zusammengestellt.

Peter Limbourg und Hans-Bahne Hansen

Foto: Sergej Glanze

Damit folgt Mercedes-Benz seit 2000 einer vorweihnachtlichen Tradition. In diesem Jahr wurde der Erlös von insgesamt 43.000 Euro zwei Projekten des Malteser Hilfsdienstes e.V. in Berlin gespendet, der 2018 unter dem Motto „Berlin, ick helf’ Dir jerne!“ seinen 85. Geburtstag feiert. Mit den Geldern werden die Aktionen „Herzenswunsch Krankenwagen“ und das „Familienzentrum Manna“ unterstützt.

Letzteres hilft in Gropiusstadt Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher kultureller, sprachlicher, religiöser und sozialer Herkunft beim Lernen und der gemeinsamen sinnvollen Freizeitgestaltung. „Das ist gelebte Integration“, so Hans-Bahne Hansen, Direktor bei Mercedes-Benz Berlin und Gastgeber des festlichen Abends.

Der ehemalige Diskuswerfer Robert Harting

Foto: Sergej Glanze

Der „Herzenswunsch Krankenwagen“ erfüllt unheilbar kranken Menschen ganz persönliche, oft letzte Wünsche. Jazzmusiker Till Brönner und Stardesigner Guido Maria Kretschmer übergaben gemeinsam mit Susanne Moser, der Direktorin der Komischen Oper, den Scheck an Peter Limbourg, den stellvertretenden Diözesanleiter der Malteser in Berlin. „Musik ist pure Emotion und eine Sprache, die jeder ganz ohne Vokabelheft verstehen kann“, so Brönner.

Susanne Moser, geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper Berlin.

Foto: Sergej Glanze

Im Anschluss glitten die 300 Gäste, darunter Olympiasieger Robert Harting, auf einer klingenden Schlittenfahrt durch die Klassik von Russland über Europa bis nach Amerika. Unter der musikalischen Leitung von Ivo Hentschel verbreitete das Orchester mit Ausschnitten aus Antonín Dvořáks „Slawischen Tänzen“, Peter Tschaikowskis „Nussknacker“ und Leroy Andersons „Sleigh Ride“ eine heitere und zauberhafte Adventsstimmung. Guido Maria Kretschmer über den Abend: „Das ist jedes Jahr wieder mein Highlight.“ Alle geladenen Gäste stimmten ihm zu: So schön kann Charity sein!