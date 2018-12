Darum hat Luise Bähr ab und an einen Stadtkoller

Schauspielerin Luise Bähr am Carl-Herz-Ufer in ihrem Kreuzberger Kiez.

Berlin. Von Berlin in die Steiermark und zurück: Schauspielerin Luise Bähr (39) gehört seit 2014 zu den „Bergrettern“ im ZDF. Die Serie (donnerstags, 20.15 Uhr) läuft mittlerweile in der zehnten Jubiläumsstaffel. Auch nach vier Jahren wird es der Wahl-Berlinerin als Sanitäterin Katharina Strasser an der Seite von Sebastian Ströbel und Markus Brandl nicht langweilig. „Dadurch, dass wir in den Bergen drehen, bleibt es immer abwechslungsreich“, sagt Bähr. „Ich war vorher bereits klettern und kannte mich deshalb schon ein bisschen in dem Metier aus. Aber durch die Dreharbeiten habe ich echte Bergretter-Skills erlernt! Jetzt kennt man den Berg und fühlt sich schon fast wie zu Hause.“ Natürlich seien die Dreharbeiten eine enorme Herausforderung. „Aber man muss den Berg lieben, um ein Teil dieser Serie sein zu können.“

Ihren zierlichen 1,65 Metern Körpergröße sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass Bähr ein ziemliches Kraftbündel ist und die meisten ihrer Stunts selbst übernimmt. Sie liebe es, ihre Grenzen auszutesten und das Adrenalin zu spüren, so Bähr. Als „Henne im Korb“, nur unter männlichen Kollegen, konnte sie so von Anfang an körperlich mithalten.

Den Mut für Kletterszenen in 2000 Metern Höhe oder für einen Hubschrauberflug an der offenen Tür nimmt sie aus dem großen Urvertrauen, das sie ins Leben hat. „Ich lebe sehr angstbefreit“, sagt die Schauspielerin, aber: „Ich würde niemals nur für den Kick mein Leben riskieren.“ Eine gewisse Abenteuerlust sei jedoch Teil ihrer Persönlichkeit. „Vielleicht ist das genetisch. Zusammen mit meinem Vater habe ich schon als Kind viele Abenteuer erlebt. Wir waren oft in der Natur unterwegs, waren klettern, reiten oder haben nachts im Wald übernachtet.“

Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser in „Die Bergretter“.

Foto: SvenSimon/dpa/PA

Solche Erlebnisse prägen, noch heute lebt Bähr nach der Devise: runter von den gewohnten Pfaden, rein ins Leben. „Ich sehe es jetzt an meiner zweijährigen Tochter, die die Welt entdeckt: Fast jede Aktion ist für sie ein erstes Mal und neu. Wenn man sich dieses Gefühl aufrechterhält, bleibt man auch als Erwachsener wach und aufgeschlossen.“ Bereits kurz nach der Geburt ihrer Tochter wollte die Schauspielerin wieder arbeiten, konnte die Kleine unproblematisch mit ans Set nehmen.

Vorsichtiger geworden ist sie aber nicht, seitdem sie Mutter ist. Nervenaufreibende Sportarten wie Paragliding will sie weiterhin ausprobieren. „Aufgeregt war ich nicht, ich hatte diese kribbelige Vorfreude. Aber mir ist klar, dass ich jetzt nicht nur auf mich selbst aufpassen muss. Ich versuche, zu 100 Prozent für mein Kind da zu sein, wenn es mich braucht.“ Die Zweijährige verstehe bereits, dass es oft Action gibt, wenn ihre Mutter arbeiten geht, erzählt Bähr und lacht: „Sie sagt dann zum Abschied immer: ‚Aber nicht abstürzen, Mama.‘“

Durch die aufwendigen „Bergretter“-Dreharbeiten haben Luise Bähr und ihr Partner, der Kameramann Bernhard Jasper (46), mittlerweile zwei Wohnsitze. „In Berlin haben wir das Großstadtprogramm und auf dem Bauernhof beim Tierarzt, wo wir während der Dreharbeiten wohnen, gibt es das pure Landleben. Ich bin selbst zwischen den Welten Stadt und Land aufgewachsen. Ich finde, das ist die perfekte Mischung.“ Immer, wenn sie aus den Bergen nach Berlin zurückkomme, habe sie erst mal einen kleinen Stadtkoller – zu laut, zu viele Menschen. „

Aber nach einer Weile kann ich Berlin und die Vielfalt, die die Stadt zu bieten hat, wieder genießen. Hier kannst du ein wundervolles Kulturprogramm erleben, zum Kinderkonzert gehen, dafür hast du auf dem Land einen unbezahlbaren Sternenhimmel. Ich brauche immer beides, das eine geht nicht ohne das andere.“ Manchmal muss aber auch die eigene Terrasse in Kreuzberg als Naherholungsgebiet ausreichen. „Das ist mein kleiner privater Zaubergarten“, sagt Luise Bähr. „Und ich habe das Glück, in der Nähe des Landwehrkanals zu leben. Ansonsten finde ich es in der Stadt schwierig, echte Natur zu finden. Klar kann man für das exotische Gefühl mal in den Botanischen Garten gehen. Aber das ist etwas anderes, als morgens in den Bergen aufzuwachen und den frischen Tau auf der Wiese zu sehen.“

So idyllisch das klingt: Bei den Dreharbeiten muss die Schauspielerin häufig ganz schön die Zähne zusammenbeißen. „Wenn man am Gletscher bei minus 20 Grad dreht und den Mund vor Kälte kaum noch öffnen kann, ist das schon heftig“, sagt Luise Bähr. „Kürzlich hatten wir einen Dreh in einer Tropfsteinhöhle, bei dem wir über einen längeren Zeitraum fast kein Tageslicht gesehen haben. Die Höhle wurde geflutet, und wir mussten dann auch unter Wasser drehen.“ Bei so viel Einsatz müssten die Schauspieler doch besser bezahlt werden als andere Kollegen, oder? „Wir lachen immer und sagen, wir bräuchten eigentlich eine Gefahrenzulage! Dann heißt es aber: Dann müssten wir es euch für den Spaß wieder abziehen!“