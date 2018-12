Mariah Carey bietet ein Spektakel

Die Sängerin hat am Mittwoch ihr einziges Deutschland-Konzert während ihrer „All I Want for Christmas Is You“-Europa-Tour gegeben.

Berlin. Anfang Dezember und noch nicht von vorweihnachtlicher Seligkeit erfüllt? Da hilft Musik! Das wissen auch diverse Pop-Künstler der Gegenwart, die jedes Jahr mit ihren Versionen von Weihnachtsklassikern und einigen, oftmals leider verunglückten, neuen Liedern zum Fest den Plattenmarkt erobern wollen.

Eine, die es geschafft hat, ist Musik-Ikone Mariah Carey. 1994 schuf sie mit dem Album „Merry Christmas“ neues Liedgut für das Fest der Liebe. Jedes Jahr setzt der von ihr geschriebene Weihnachtshit „All I Want for Christmas Is You“ zu neuen Charts-Höhenflügen an, auch ihr zweites Festtagsalbum „Merry Christmas II You“ ließ 2010 nicht nur die Glöckchen, sondern auch die Kasse der erfolgreichen Künstlerin klingeln. Kein Wunder, dass ihre Fans, die sich selbst als „Lambs“ bezeichnen, Carey zur Königin des Weihnachtsfestes erkoren haben.

Carey inszeniert sich als Pop-Engel mit weißen Flügeln

Am Mittwochabend gab die 48-Jährige ihr einziges Deutschland-Konzert während ihrer „All I Want for Christmas Is You“-Europa-Tour in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Zuvor begeisterte sie ihr Publikum in Norwegen, Schweden und Dänemark. Und wenn Ihre Pop-Hoheit zur Weihnachts-Soiree lädt, wird aufgefahren, wenn auch 75 Minuten später als angekündigt: riesige bunt verpackte Geschenke, ein überdimensionaler Weihnachtsbaum, ein Chor in Weiß und tanzende Schneemänner prägen das Bühnenbild, das die amerikanisch-knallige Version des Geistes der Weihnacht vermittelt.

Und mittendrin das Fünf-Oktaven-Wunder – inszeniert als Pop-Engel mit weißen Flügeln – das nicht nur bei dieser Show stimmlich überzeugen kann, sondern im Übrigen auch die meisten seiner Hits (darunter 17 von 18 Nummer-eins-Songs) selbst geschrieben hat. „Es ist einfach eine tolle Produktion. Ideal für Menschen, die Weihnachten lieben”, erklärte sie im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Die Fans singen mit Mariah Carey

Und die Ankündigung trifft es: Carey bietet ein Spektakel, das einen zwingt, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Sie performt Lieder ihrer beiden Weihnachtsalben wie „Oh Holy Night“, „Oh Santa!“ oder „Silent Night“, das in der deutschen Version „Stille Nacht, heilige Nacht" als beliebtestes Weihnachtslied der Deutschen gilt. Während der Kostümwechsel sorgen Tänzer und Chor für Ablenkung. Frau Carey erscheint zwischenzeitlich auch als sexy Version eines Nussknackers auf der Bühne, ruft – natürlich – „Merry Christmas“.

Ihren Hit „Hero“ gibt die Sängerin und Songwriterin dann wieder festlich in Rot gehüllt zum Besten – und die Halle singt, erfüllt vom Prosecco, den es am Konzertabend im Aktionsangebot gab, oder aber vom Geist der Weihnacht, sichtlich gerührt mit.

Mariah Carey schafft es, ihre Fans zu vereinen. Im Publikum sitzen Mütter mit ihren Töchtern, junge Paare, ältere Herren, beste Freundinnen. Und sie alle kennen selbstverständlich den Text von „All I Want for Christmas Is You“ auswendig, den es zum Finale geben soll.

Ihr Weihnachtskonzert zeigt, wie auch ihr neues Album „Caution“, das auf Platz eins der Billboard-Top-R&B/Hip-Hop-Charts gelandet ist, dass Carey fürwahr ein „Hero“, eine Heldin ihrer eigenen Liga, ist. Sie würde es vermutlich sogar schaffen, den Grinch in Weihnachtsstimmung zu bringen.

