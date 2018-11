Fit wie ein Chippendale

Einst rissen sich die Kandidatinnen der RTL-Show „Der Bachelor“ um ihn, jetzt reißt sich Paul Janke auf der großen Bühne die Klamotten vom Leib: Der 37-Jährige tourt mit den berühmten Chippendales durch Deutschland, am 1. und 2. Dezember moderiert er das Show-Tanz-Spektakel in der Verti Music Hall am Mercedes Platz sowie am 7. Dezember 2019 im Tempodrom an der Möckernstraße.

„50 Sit-ups am Stück mache ich schon, wenn ich trainiere, danach noch mal zwei Sätze à 30 Stück. Diese Übung empfehle ich für die Bauchmuskeln. Prinzipiell kann man da wenig falsch machen, man sollte nur drauf achten, gerade zu bleiben.“

Doch wie kam es zu dem körperbetonten Engagement? „Es war ein totaler Zufall. Mein Manager kannte den zuständigen Manager der Chippendales, der gerade Ausschau nach einem prominenten Moderator für die Show der Jungs gehalten hat“, erklärt Janke. Doch bevor er zusagte, besprach er sich mit seiner Familie. „Ich habe natürlich auch mit meiner Schwester Rücksprache gehalten, bevor ich zugesagt habe. In erster Linie muss ich für mich selbst entscheiden, aber ich berücksichtige auch, was mein Umfeld denkt.“

„Laufen trainiert die Ausdauer und hilft, die Kilos purzeln zu lassen. Cardio heißt das Zauberwort. Da hilft mir auch mein Fußballtraining weiter. Man braucht also kein Laufband, Joggen gehen bringt es auch.

"Eine Unterhaltungsshow wie ein Musical"

Die Reaktionen fielen – für ihn verblüffend – durchweg positiv aus. Janke reiste daraufhin nach Las Vegas, um sich einen Auftritt der Jungs anzusehen. Und wurde wieder überrascht: „Wenn man sich so eine Show mal wirklich anguckt, dann weiß man, dass da natürlich gestrippt wird, aber es um mehr geht. Es ist eine Unterhaltungsshow wie ein Musical oder ein Konzert.“ Er selbst wird durch die Abende führen, aber auch an der Eröffnungsnummer und dem Finale mitwirken.

„Ich mache 35 Liegestütze, drei bis vier Sätze. Das trainiert die Brust und die Arme, eine Basisübung. Und man kann sie überall machen. Enge Liegestütze gehen mehr auf den Trizeps, breite eher auf die Brust.“

Doch wie viel nackte Haut mutet der ehemalige Mister Hamburg den Zuschauern zu? „Ich zeige mich oberkörperfrei, meine Hose lasse ich aber an. Ich moderiere den Abend, mache beim Opening und beim Finale mit. Man sieht Haut, aber es hat nichts Anrüchiges.“ Es bleibt also weitestgehend jugendfrei. Und mit Eifersucht muss Janke, der nach zweieinhalb Jahren Pendeln zwischen Hamburg und Mallorca jetzt komplett auf die Insel gezogen ist, auch nicht kämpfen: „Es gibt derzeit niemanden, der eifersüchtig sein könnte, weil ich mich auf der Bühne ausziehe.“

„Pro Arm stemme ich 16 Kilo, um den Bizeps zu trainieren. Zehn bis 15 Wiederholungen sind nötig. Wer keine Hanteln zu Hause hat, der kann sich mit einem Koffer oder einem Kasten Wasser helfen.“

"Geiles Gefühl, auf der Bühne zu stehen"

Eine potenzielle Partnerin müsste aber genug Selbstbewusstsein haben, um mit kreischenden Fans klarzukommen. „Selbst wenn ich in einer festen Beziehung wäre, würde ich zwar Rücksprache halten, in dem Fall würde ich mich am Ende aber so oder so für den Job entscheiden. Es dankt dir im Leben niemand, wenn du Dinge aus Ängsten ablehnst. Eine Freundin kann wechseln, das geile Gefühl, da oben auf der Bühne zu stehen, bleibt einem.“

