Deutscher Kurzfilmpreis an Filmschaffende verliehen

Potsdam. Kunst im Schnelldurchlauf: Als am Mittwochabend der Deutsche Kurzfilmpreis vergeben wurde, gehörten zu den Gewinnern unter anderem: „Hostel“, ein Film über das Ankommen zweier Exilrussen in Berlin und ein abgründiges Kennenlernspiel. „Rå“ eine Coming-of-Age-Geschichte über ein Mädchen, das ihren ersten Elch erlegt und sich in einer Männerdomäne behauptet. Und „Call of Comfort“, eine experimentelle Dystopie über die digitale Zukunft. Alle drei Filme wurden in weniger als 30 Minuten erzählt.

Die in der Kategorie "Spielfilm 10 bis 30 Minuten" nominierte Regisseurin Sophia Bösch

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Bei der Verleihung in der Waschhaus Arena Potsdam standen der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, jede Menge prominente Unterstützer zur Seite. Neben ihrem Ministerium, das den Preis ausrichtet, fühlen sich jedes Jahr die Kooperationspartner jeweils einer deutschen Filmhochschule für die Auszeichnung verantwortlich. Dieses Jahr begrüßte die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, vertreten durch ihre Präsidentin Susanne Stürmer, die Gäste der Gala. Pegah Ferydoni, seit ihrer Rolle in „Türkisch für Anfänger“ ein festes Mitglied der deutschen Filmszene, führte durch den Abend. Geladen waren auch Filmgrößen wie „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler und „Deutschland 86“-Star Lavinia Wilson. Ebenfalls über den roten Teppich lief Schauspieler Kai Wiesinger. Für ihn ist ein herausragender Kurzfilm „einer, der es schafft, in der Kürze der Zeit auf den Punkt zu kommen und einen sehr gut zu unterhalten“.