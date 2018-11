Berlin: Gerhard Schröder trifft Ex-Frau auf dem Bundespresseball im Adlon

Berlin. Während sich der Klatsch im Vorfeld des Bundespresseballs in den vergangenen Jahren auf die Frage beschränkte „Kommt die Kanzlerin dieses Mal endlich oder nicht?“, gab es bei der 67. Ausgabe der Feier wirklich etwas zu erzählen. Der Grund: Auf der Gästeliste standen am Freitagabend sowohl Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine fünfte Ehefrau



Soyeon Schröder-Kim als auch deren Vorgängerin Doris Schröder-Köpf mit ihrem neuen Lebensgefährten, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Dass diese Vier nicht die besten Freunde sind, hatte Schröder-Köpf zuletzt immer wieder angedeutet, indem sie Schröder-Kim erst als Grund für die endgültige Trennung von ihrem Ex-Ehemann benannt und später erzählt hatte, sie habe von der Verlobung aus den Medien erfahren, als die Scheidung noch nicht rechtskräftig war.

Ein Glück für alle Beteiligten: Bereits zum vierten Mal fand der Bundespresseball im Hotel „Adlon Kempinski“ statt. Das Fünf-Sterne-Haus am Pariser Platz bietet nicht nur genügend Platz, anderen Gästen zur Not aus dem Weg zu gehen, sondern auch zum Tanzen.

Traditionell wollten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sonja Mayntz, die Frau des Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, sowie Gregor Mayntz mit Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, den Ball um 21 Uhr mit einem Walzer der Big Band der Bundeswehr eröffnen. In seiner Begrüßungsrede wollte Mayntz auch über die Pressefreiheit in Zeiten von Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan sprechen.

„So wie Demokratie nicht von alleine bleibt, bleiben auch die besonderen Errungenschaften der Pressefreiheit nicht von alleine“, hieß es in einer Vorabmeldung. „Auch die Bundespressekonferenz als weltweit einmalige Form gelebter Pressefreiheit muss immer neu mit Leben gefüllt werden. Dann können wir auch weiterhin stolz auf diese deutsche Besonderheit sein.“

Das Motto des Bundespresseballs lautete in diesem Jahr „Kaleidoskop“. Hoteldirektor Matthias Al-Amiry versprach schon vorab „unerwartete Geschmackserlebnisse gepaart mit einer farbenfrohen, edlen Dekoration in einem eleganten Ambiente.“ Mit seinem Team und der Bundespressekonferenz freue er sich „auf einen Abend mit kulinarischen Höhenflügen, Tanz und anregenden Gesprächen in unserem Haus.