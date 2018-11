Axel Bosse: "In der WG hatte ich ein Billy-Regal und einen Pappkarton"

Musik macht Axel Bosse, den Freunde Aki und seine Fans Bosse nennen, bereits seit seiner frühesten Jugend. Den Durchbruch schaffte der 38-jährige Sänger und Liedermacher allerdings erst 2003 mit der Single „Schönste Zeit“. Seitdem ist der Braunschweiger mit der Lizenz für ausverkaufte Hallen nicht mehr aus den Charts wegzudenken. In Berlin ist Bosse mit seinem neuen Album „Alles ist jetzt“ am 19. und 20. März kommenden Jahres in der Columbiahalle zu erleben.

Ihr Album ist nach Erscheinen auf Platz eins der Albumcharts eingestiegen. Wie fühlt sich das an?

Axel Bosse: Es ist so toll. Denn irgendwie hab ich immer so ein komisches Gefühl, dass es doch irgendwann mal aufhört, keiner mehr zu den Konzerten kommt und die Leute die Musik scheiße finden. Das hat bei mir schon immer was mit Angst zu tun. Das hört wohl nie auf.

Ist es denn Ihr Ziel, erfolgreich zu sein?

Um wirklich gut und frei schreiben zu können, muss man sich von jeglicher Erwartungshaltung frei machen. Und das kleinste Problem ist dabei der Druck der Charts oder ob die Songs im Radio laufen. Was sagt die Presse? Was mögen meine Fans eigentlich? Was mag meine Mutter? Man muss diese Fragen ausschalten. Und am Ende sitze ich einfach nur da, so wie mit 13, und hab ein weißes Blatt Papier vor mir, eine Gitarre und ein Klavier, und dann fange ich wieder von vorne an. Und dann konzentriert man sich eher darauf: Was will ich eigentlich? Was ist gerade passiert? Was bewegt mich? Würde ich dabei nur einmal daran denken, ob das funktioniert, dann lenkt das vom Wesentlichen ab – nämlich Musik machen.

Sie singen „Ich hab gelernt, das Leben zu genießen“. War das nicht immer so?

Doch, doch. Auf eine Art und Weise schon. „Alles ist jetzt“ ist eine Art Wasserstand, was habe ich bis jetzt gemacht, was hat mich bewegt, was hat sich für mich geändert? Genuss ist schon das richtige Wort dafür. Also nicht mehr alles zu müssen, wie das vielleicht mit 20 war. Mit 20 habe ich viel zu wenig erlebt – habe ich zumindest gedacht. Du musst das jetzt am besten alles auf einmal erleben. Das war eine rastlose Zeit. Und die ist jetzt vorbei. Das finde ich sehr angenehm. Weil man sich natürlich trotzdem noch interessiert und neue Sachen dazukommen. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich so sehr getrieben bin. Das sind Momente, in denen ich dasitze und denke: Krass, ich muss gerade nichts machen! Das ist super.

Sie sind also angekommen im Leben?

Verglichen mit meinen Mittzwanzigern schon, wo ich mit sehr, sehr wenig Geld in der Hosentasche leicht angetrunken durch Berlin getorkelt bin, mich an jeder Ecke falsch verliebt habe und das mit der Musik nicht richtig lief. In meiner WG hatte ich nur ein Billy-Regal und einen Pappkarton, weil ich sowieso bald wieder weg war. In der Zeit war ich sehr auf der Suche. Verglichen damit, habe ich schon ganz schön Glück gehabt. Ich habe eine tolle Familie, meine Band ist noch bei mir, und es läuft musikalisch super. Ein paar Träume sind also schon in Erfüllung gegangen. Angekommen ist man wahrscheinlich nie, es geht ja immer weiter, aber ich bin dem schon ein Stückchen nähergekommen.

Das hört sich so an, als würden Sie die Vergangenheit bereuen.

Überhaupt nicht. So war ich noch nie, dass ich mich über irgendwas ärgere oder schäme, was ich mal gemacht habe. Das sind ja alles Sachen, die mal zu irgendwas führen. Es gab natürlich mal schwierige Jahre, aber die gehören dazu. Die sind der Grund, warum das jetzt so ist, wie es ist.