Axel Milberg will falsche Flüchtlinge schnell abschieben

Berlin. In diesem Fall ist die Fiktion näher an der Realität als den meisten Zuschauern lieb sein dürfe: „Saat des Terrors“ (Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD) ist ein Politthriller über die Rolle der Geheimdienste bei der Globalisierung des Terrors. Diesen hochkomplexen Zusammenhängen geben Axel Milberg, Christiane Paul und Heiner Lauterbach ein Gesicht. Der Plot um einen Doppelagenten beruht auf den Recherchen von Regisseur Daniel Harrich, die ihn unter anderem nach Washington, London, Mumbai und Islamabad geführt haben. Mit der Berliner Morgenpost sprach Axel Milberg vorab über seine Meinung zur Lage der Nation.

Die These des Films kann man mit „Der Westen erntet in Sachen Terror das, was er säte“ zusammenfassen. Wie hat sich Ihre Haltung während der Dreharbeiten verändert?

Axel Milberg: Da bin ich vorsichtig. An der überragenden Rechercheleistung von Daniel Harrich zu den Vorgängen in Islamabad und Mumbai 2008 war ich nicht beteiligt. Es ist schwierig, zu einem einfachen Urteil zu kommen, weil die Fragen an die Geheimdienste nie abgeschlossen sein werden und sich Details immer neu darstellen. Die Beschäftigung mit dem Thema hat meinen Blick aber für einen Punkt geschärft: Der deutsche Geheimdienst ist im Ausland immer auf Informanten angewiesen. V-Leute. Wer heute Terrorist ist, wird morgen zum Informanten und ist übermorgen in einer wieder anderen Identität anzutreffen. Wie belastbar ist also das Material, das oft zu raschen Entscheidungen führen muss? Und es gibt dabei ein Geschäftsmodell. Es wird Geld gezahlt für Terror.

Im Film geht es auch darum, dass mit unserer Angst vor dem Terror Geschäfte gemacht werden. Wie fühlen Sie, wenn Sie über das Thema nachdenken?

Wir haben in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt, im Detail zu prüfen, wer in unser Land kommt. Wir haben auch versäumt, rechtzeitig Systeme zur Erfassung von Identitäten zu entwickeln. Viele nennen falsche Namen, viele sind illegal hier, bei vielen wissen wir nicht, wo sie sich aufhalten, gerade die, die wahrscheinlich keine Aussicht auf Asyl haben, sind verschwunden. Ich glaube, dass ein zentrales Hilfsmittel gegen Fremdenfeindlichkeit in unserem Land tatsächlich dieses Feststellen von Identitäten und auch rasche Abschiebung wäre. Bei bestimmten Straftaten, nicht bei Schwarzfahren oder Mundraub, folgt Ausweisung. Ohne Möglichkeit, erneut einzureisen.

Eine große Gefahr bei der Diskussion ist der schmale Grad zum Rassismus. Wie kann dem vorgebeugt werden?

Wir müssen das bei uns selber beobachten: In dem Moment, in dem wir eine Gruppe von Menschen pauschal verurteilen, verdammen, fürchten und uns weigern, mehr von ihrem individuellen Schicksal in Erfahrung zu bringen, passiert etwas Negatives, was Gewalt in sich birgt. Wenn wir das individuelle Schicksal nicht mehr wissen wollen. Was da hilft ist der Kontakt, das Gespräch, das Kennenlernen.

Wie kann das besser gelingen?

Wir dürfen Menschen, die wirklich Aussicht auf Asyl haben, nicht über Jahre internieren und von einer Arbeit fern halten. Zu viele Menschen auf zu wenig Platz, zu lange Zeit – das ist noch nie gut ausgegangen. Es gibt ja jetzt schon Menschen, die seit sechs Jahren in solchen Lagern schmoren. Was genau die Zukunft bringt, kann ich aber auch nicht sagen. Diese Fragen sind alle gestellt und verschiedene Modelle versuchen, darauf zu antworten.

Welche Antwort halten Sie für besonders schlecht?

Es war ein übles Geschwätz von Donald Trump, dass er Geflüchtete und Terroristen gleichgesetzt hat. Das ist Propaganda. Das richtet im Alltag etwas an. Der rhetorischen Brutalität folgt die körperliche, überall. Es ist zum kotzen, dass gerade die Länder, die diese Fluchtbewegungen durch ihre illegalen Kriege ausgelöst haben, wie zum Beispiel Amerika, jetzt gar keine Verantwortung übernehmen, sondern sagen: Wir nehmen niemanden auf. Und die Welt schaut staunend zu. Das ist schwer zu ertragen.

Sie erzählten einmal, dass Ihr Onkel tatsächlich Hauptkommissar bei der Kripo Kiel war und an der Verhaftung eines RAF-Attentäters beteiligt war. Wie hat sich ihrer Meinung nach das Bild des Terrors seit den 70er-Jahren verändert?

Auffallend ist natürlich, dass es damals junge Deutsche waren, die 20 Jahre nach Kriegsende die junge Bundesrepublik als faschistischen Schweinestaat enttarnen wollten. Aber haben sie dann wirklich die Altnazis gejagt? Da gab es in der RAF Studenten, Professorensöhne und Pastorentöchter, die von den Arbeitern wenig wissen wollten. Ich war auf der Kieler Gelehrtenschule. Zwei Schüler, die etwa zehn Jahre älter und einige Klassen über mir waren und zum Umfeld der RAF gehörten, wurden von der Polizei 1971 und ‘72 erschossen: Georg von Rauch und Thomas Weisbecker. Ungeklärt bis heute, ob sie bewaffnet oder unbewaffnet waren. Diese Menschen kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Heute haben wir neben dem Rechts- und Linksterrorismus vor allem das Problem, dass Terrorismus von außen nach Europa importiert wird. Und einiges deutet darauf hin, dass zugleich nicht nur Russland an der Destabilisierung Europas arbeitet, sondern auch Trump und seine Geschäftspartner.