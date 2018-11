Broadway in der City West

Berlin. Bereits zum 18. Mal feierten Berliner Künstler und Gäste aus Politik und Wirtschaft die „Künstler gegen Aids“- Gala. Am Montagabend gab es dabei einen ganz besonderen Gast im Theater des Westens an der Kantstraße in der City West: Musicalstar Ute Lemper stand mit einem Auftritt auf dem Programm. Sie und auch die anderen Künstler wie Entertainerin Gayle Tufts, Sängerin und Schauspielerin Sharon Brauner mit Band sowie Ensemble-Mitglieder des Musicals „Tanz der Vampire“ verzichteten auf ihre Gagen, damit an diesem Abend mehr Geld zugunsten der Berliner Aids-Hilfe gesammelt werden konnte. „HIV gilt zwar hier bei uns nicht mehr als tödliche Krankheit, als sie in den 80er-Jahren aufkam, war sie jedoch wie ein Dämon“, sagte Ute Lemper. „Aber in vielen Ländern, vor allem wo Bildung und Arzneien fehlen, ist sie noch nicht unter Kontrolle. Sie bedeutet einen furchtbaren Tod.“ Die Schirmherrin der Veranstaltung, Schauspielerin Judy Winter, freute sich. „Es ist so schön, hier zu sein, in einem ausverkauften Haus“, sagte sie. Sie fände es toll, dass die Organisatoren Ute Lemper für die Gala gewinnen konnten.

Gayle Tufts zu Beginn des Abends. Für ihren Auftritt zog sie sich um.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Unter den Gästen war auch Dragqueen Gloria Glamour, die seit diesem Sommer Kieztouren in der Berliner City West veranstaltet. Dilek Kolat, Berlins Gesundheitssenatorin, erklärte, der Regierende Bürgermeister Michael Müller sei leider verhindert. „Aber ich finde das gar nicht so schlimm“, sagte sie. So könne sie an seiner Stelle auf der Bühne stehen. „Und so kann ich auch die Mutter des Regierenden Bürgermeisters begrüßen, Margot Müller. Das freut mich besonders.“ Schauspielerin Dunja Rajter betonte die positive Stimmung auf der Gala. „Auch ich möchte die Menschen dazu bringen, mehr zu spenden, damit noch mehr Gutes durch die Berliner Aids-Hilfe getan werden kann.“

Sängerin und Schauspielerin Sharon Brauner im Abendkleid auf dem roten Teppich.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Mit Spannung wurde der Auftritt von Ute Lemper erwartet. Die gebürtige Münsteranerin ist auch als Chansonsängerin bekannt. Sie studierte Tanz und Schauspiel unter anderem in Köln und Wien, war 2013 für einen Grammy nominiert. International bekannt wurde sie auch durch ihre Musical-Darstellungen in Paris, London und am New Yorker Broadway. Auf fast allen Ebenen des traditionsreichen Musiktheaters durften sich die rund 1600 Gäste am Montagabend bewegen. In der Lounge unterhielt sie Travestie-Künstlerin Gloria Gray. Bei der Aftershow-Party legte DJ Ades Zabel auf.

Schauspielerin Dunja Rajter mit Moderator Ralph Morgenstern.

Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance/dpa

Entertainerin Gayle Tufts, die sich während des Abends umzog und in einem rotem Cocktailkleid auf der Bühne sang, sagte, sie unterstütze die Aids-Hilfe so oft und so sehr sie könne. „Ich habe viele Freunde und Kollegen an die Krankheit verloren.“ Die gebürtige US-Amerikanerin erhielt ihre Ausbildung in Schauspiel, Tanz und Theaterwissenschaften an der New York University. Seit 1991 hat sie ihre Heimat in Berlin, wo sie mittlerweile 25 eigene Bühnenshows mit wechselnden Gastkünstlern produzierte. „Ich liebe mein Land, vermisse manchmal meine ursprüngliche Heimat“, sagte sie. „Was dort aber jetzt passiert, ist furchtbar für die USA. Trump ist ein Albtraum. Aber aus Albträumen erwacht man irgendwann normalerweise.“

Tim Fischer (r.) küsst seinen Mann Rolando Jimenez Dominguez

Foto: Jens Kalaene / dpa

Schauspieler Wayne Carpendale („Der Landarzt“) und Moderator Florian Weiss, die auch privat befreundet sind, führten durch den Abend. Carpendale sprach sich für eine intensive und ernsthafte Aufklärung über Aids aus: „Als wir Teenager waren, war das Thema Aids jeden Tag in den Nachrichten“, sagte er. „Heute braucht es solche Veranstaltungen, um junge Menschen zu informieren, um überhaupt die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.“