Das Leben annehmen - Inka Bause feiert 50. Geburtstag

Berlin. Inka Bause nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise in ein Land, das es heute nicht mehr gibt. Die Moderatorin wurde oft als „letzte Pop-Prinzessin der DDR“ betitelt und lässt auf ihrer „Lebenslieder“-Tour die Popkulturlandschaft des Ostens wieder aufleben. Am 21. November feiert die gebürtige Leipzigerin ihren 50. Geburtstag, am 23. November steht sie im Berliner Admiralspalast auf der Bühne. Im Interview erzählt sie, warum sie sich dieses Projekt als besonderes Geschenk an sich selber gönnt.

Im MDR sprachen Sie kürzlich davon, dass Ihnen der 50. Geburtstag schlaflose Nächte bereitet.

Inka Bause: Vor allem ließ mich die Tourpremiere, die seit ein paar Wochen hinter mir liegt, wach bleiben. Ich habe viele Freundinnen, die vor mir 50 geworden sind – und die das total mitgenommen hat. Die haben richtig an der Zahl geknabbert und mir gesagt: Das passiert dir auch noch! Da dachte ich: Das kommt nicht infrage. Ich setzte mich nicht zum Italiener und lasse dieses Fest über mich ergehen. Stattdessen halte ich mich schön beschäftigt und mache zum 50. einen musikalischen Rückblick.

Auch Ihr neuer Song „Ein zweites erstes Mal“ ist ein Rückblick. Wenn Sie drei Dinge in Ihrem Leben erneut zum ersten Mal erleben könnten, welche wären es?

Nicht die Entbindung meiner Tochter, die war eine Katastrophe. Aber ich würde gerne noch mal die ersten Tage danach erleben, die waren wunderschön – und auch die nächsten Monate und Jahre. Ich würde noch mal meinen Mann heiraten, denn ich hatte eine Traumhochzeit. Und ich würde gerne noch mal 40 werden. Auf keinen Fall 20 oder 30 – aber die letzten zehn Jahre waren schon der Knaller: Mit einer gewissen Reife lässt man sich nicht mehr verrückt machen und hört nicht mehr auf die Bewertung der anderen. Ehrlich gesagt: Nur auf das Erlebte zu blicken, ist gar nicht meins. Ich freue mich viel mehr auf die ersten Male, die noch vor mir liegen. Man hört nie auf, vom Leben überrascht zu werden.

Auf Ihrer Tour nehmen Sie starken Bezug auf die ostdeutsche Musiklandschaft. Wie war da die Stimmung in den 80ern?

Es war eine Umbruchzeit. Wir haben versucht, eine eigene Neue Deutsche Welle durchzumachen. Dann gab es politisch denkende Bands wie Silly – und natürlich auch ganz viel leichte Unterhaltung. Das war eine Zeit, von der ich nach dem Mauerfall kaum gesprochen habe. Man wird immer an einem gegenwärtigeren Erfolg gemessen – was auch total in Ordnung ist. Aber was hätte ich Mitte der 90er noch erzählen sollen, wie ich nach einem Auftritt in Zwickau von Fans fast totgetrampelt wurde. Oder wie mein Vater im Palast der Republik nach der Feuerwehr schreien musste, weil 500 Teenager auf mich zugerannt sind.

„Westkünstler“ wie Udo Lindenberg, Udo Jürgens, Nena oder Peter Maffay werden bis heute geehrt. Mit dem Erbe der ostdeutschen Popkultur gingen die Medien weniger wohlwollend um. Wie empfinden Sie dieses Ungleichgewicht?

Ein 60 Jahre alter Ostmusiker, der nach dem Mauerfall keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen hat, erscheint immer als der unzufriedene Künstler, der keinen Erfolg mehr hat und nur den alten Zeiten nachtrauert. Damit, dass unsere Straßen neu gepflastert wurden, moderne Hotels entstanden und viel in den ostdeutschen Städten saniert und aufgebaut wurde, war es nicht getan. Wir leben in wunderbar freiheitlichen Verhältnissen – aber es sind die Lebensleistungen ganzer Generationen in diesem Zuge ignoriert worden.

Wie gehen Sie als Musikerin damit um?

In diesem speziellen Fall meiner „Lebenslieder“-Tour verstehe ich mich als Regionalkünstlerin – deshalb trete ich gerne im Osten auf, so wie manche bayerische Künstler hauptsächlich im Süden unterwegs sind. Die Menschen fangen an zu weinen, wenn ich alte DDR-Kindergartenlieder singe. Sie werden so emotional, weil sie nach Jahren ohne Scham an ihre Vergangenheit denken können. Und dabei geht es nicht um die DDR als System. Sondern um die Akzeptanz, dass wir auch glückliche Erinnerungen an das Leben in diesem Land hatten. Wir haben uns arrangiert und viele von uns haben auch ein Alltagsglück gesucht und gefunden. Für mein Publikum singe ich ein Lied von Rockhaus, von den Puhdys, von IC. Und dann erzähle ich Anekdoten vom Pioniernachmittag und wir lachen und erinnern uns gemeinsam.

Ihrer 21-jährigen Tochter haben Sie das Lied „Hand aufs Herz“ gewidmet. Wie hat sie das Werk kommentiert?

Das Lied über unseren Hund Eddie fand sie peinlicher. Aber das wollte ich mir gönnen! Ansonsten haben wir ein sehr inniges Verhältnis, diese Liebe kann man schwer in Worte fassen. Deshalb dreht sich das Lied eher darum, wie ich die Kraft aufbringen konnte, für meine Tochter da zu sein, als wir vor zwei Jahren mit dem Tod ihres Vaters umgehen mussten. Mein Statement ist eben: Volle Power, Hand aufs Herz – mehr als füreinander da zu sein, geht nicht. Man muss das Leben mit all seinen Herausforderungen annehmen.

