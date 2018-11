Der Bambi feiert 70. Geburtstag in Berlin

Gary Barlow. Mit Take That eröffnete er die Show.

Am Freitagabend wurde der Bambi in Berlin verliehen. Florian Silbereisen moderierte.

Blitzlicht und roter Teppich: Die Verleihung der Bambi-Trophäen hat am Freitagabend in Berlin viele internationale Stars angelockt.

„70 Jahre Bambi - damit ist der Preis mir glücklicherweise noch ein paar Jahre voraus“, stellte Schauspieler Heino Ferch am Freitagabend auf der Bühne des Theaters am Potsdamer Platz fest.

„Aber er sieht trotzdem besser aus als ich.“ Zum Jubiläum der Gala waren wieder zahlreiche nationale und internationale Prominente nach Berlin gekommen, darunter die spanische Hollywoodschauspielerin Penélope Cruz, Filmdiva Sophia Loren und die britische Popsängerin Dua Lipa.

Udo Lindenberg mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Tine Acke. Der Auftritt des Rockstars bewegte die Bambi-Gäste.

Foto: Maurizio Gambarini

Ausgerechnet der größte angekündigte männliche Star, Rocksänger Rod Stewart, der zudem das goldene Reh in der Kategorie „Legende“ bekommen sollte, hatte am Nachmittag kurzfristig abgesagt.

Zum ersten Mal beim Bambi: Schauspielerin Penélope Cruz

Foto: Maurizio Gambarini

Er habe sich den Fuß beim Fußballspielen verletzt, entschuldigte sich der 73-Jährige in einem Video, in dem er auf einem Rollator ins Bild fuhr. Ersatz war das Trio Take That.

Thomas Gottschalk und Sophia Loren blickten zum runden Geburtstag gemeinsam auf Momente in der Bambi-Geschichte zurück. Wie Tom Hanks ihr einmal sehr viele Küsse gegeben habe, als er ihr den Preis überreichte, erinnerte sich Loren. Was er ihr dabei ins Ohr geflüstert hatte, wisse sie aber wirklich nicht mehr: „Wahrscheinlich, dass er gerne mit mir ausgehen wollte.“

Gottschalk war gerade erst aus ganz anderen Gründen in den Schlagzeilen: Bei den Waldbränden in Kalifornien wurde seine Villa in Malibu zerstört. Zu Hause könne er gerade nichts ausrichten, deshalb sei er trotzdem gekommen, zitierte ihn der Moderator der Show, Florian Silbereisen.

Claudio Pizarro kam eher durch Zufall zu seinem Bambi.

Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Von US-Schauspielerin Liv Tyler bekam er ehrenhalber einen Bambi überreicht, schließlich fielen auch seine Preise dem Feuer zum Opfer. „Ich kann das noch gar nicht glauben“, so Gottschalk. „Ich hatte zu Hause ein Original von Rilkes Gedicht ‚Der Panther‘. Dass das weg ist, schmerzt mich sehr.“

Model und Sängerin Eva Padberg ist unübersehbar schwanger.

Foto: Maurizio Gambarini

Noch ein bisschen überraschender als die anderen Preisträger kam Claudio Pizarro zu seinem Bambi. Ursprünglich hätten die Bayern-Stars Franck Ribéry und Arjen Robben die Auszeichnung in der Kategorie „Sport“ bekommen sollen.

Doch der Veranstalter hatte sich umentschieden, nachdem Ribéry einen Journalisten nach der Niederlage bei Borussia Dortmund körperlich attackiert hatte.