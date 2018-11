Bierabend im KaDeWe: Ein Prosit auf die Wirtschaft

Berlin. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) feierten am Mittwochabend im Kaufhaus KaDeWe den traditionellen Bierabend. UVB-Präsident Frank Büchner und UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck begrüßten rund 500 Gäste, darunter Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke), IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder und Handwerkskammer-Präsident Stephan Schwarz. Aus Brandenburg kamen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke).

Die Senatorinnen Sandra Scheeres und Ramona Pop (r.) beim Empfang

Foto: Sergej Glanze

Bei Kürbis-Ingwer-Suppe, Entenbrust mit thailändischer Oystersauce und Berliner Zackenbarsch war vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadt-Region Gesprächsthema. Der UVB wünsche sich eine stärkere Unterstützung durch die Politik und bessere Investitionsbedingungen, sagte Verbandspräsident Büchner. „Die Entscheidung für den Siemens-Innovationscampus in Berlin zeigt, wie erfolgreich eine zielorientierte Zusammenarbeit sein kann. Die Stadt hat eine enorme Anziehungskraft durch ihren Mix aus Kreativität, Weltoffenheit und Innovationskraft. Aus diesem Potenzial lässt sich mit konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen noch viel mehr machen“, erklärte Büchner.

Sigrid Evelyn Nikutta, BVG-Vorstandsvorsitzende, mit Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter und der Vorstandsvorsitzenden der Berliner Stadtreinigung, Tanja Wielgoß (v.l.).

Foto: Sergej Glanze

In Berlin und Brandenburg seien zwar binnen eines Jahres rund 68.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen worden. Damit sich die Wirtschaft trotz der ungünstigeren Konjunkturaussichten weiter robust entwickle, brauche es aber schnellere Investitionen in die Infrastruktur, in den Wohnungsbau, in die Bildung und in eine moderne Verwaltung, mahnte Büchner an. Dafür sollten auch Berlin und Brandenburg noch enger als bislang zusammenarbeiten. Die Region sei heute eine der dynamischsten und spannendsten in ganz Deutschland. „Auch dank richtiger Entscheidungen und gemeinsamer Anstrengungen im Zuge der Einheit“, so Büchner mit Blick auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls im kommenden Jahr.

IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder (l.) und Handwerkskammer-Präsident Stephan Schwarz im KaDeWe

Foto: Sergej Glanze