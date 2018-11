Berlin: Bambi-Verleihung mit Rod Stewart und Udo Lindenberg

Berlin. Schon zum 70. Mal werden am Freitag (16.11.) die Bambis verliehen. Erwartet werden bei der Gala zahlreiche prominente Preisträger und Showacts: So soll Rockstar Rod Stewart (73, "Sailing") auftreten und den Bambi in der Kategorie "Legende" bekommen. Udo Lindenberg (72) wird gemeinsam mit einem Orchester und dem Chor "Kids on Stage" sein Lied "Wir ziehen in den Frieden" präsentieren. Gastgeber ist Hubert Burda Media. Im Stage Theater in Berlin werden rund 1000 geladene Gäste aus Showgeschäft, Sport, Mode und Politik erwartet.

Preise für Dua Lipa und Mark Forster

Auf der Bühne soll auch die britische Sängerin Dua Lipa (23, "New Rules") stehen, sie heimste in diesem Jahr bereits zahlreiche internationale Preise ein und darf sich nun auf ein goldenes Rehkitz freuen. Lipa bekommt den Preis in der Kategorie "Musik International". Als bester nationaler Musiker wird Mark Forster (34, "Wir sind groß") mit einem Bambi ausgezeichnet. In anderen Kategorien ist noch nicht klar, wer gewinnt - etwa bei den "Neuen Deutschen Musikstars". Das Publikum muss sich zwischen Lea, Nico Santos, Mike Singer und ESC-Star Michael Schulte entscheiden.

Auch in den nationalen Film- und Fernsehkategorien stehen die Gewinner noch nicht fest; eine Jury entscheidet, wer am Ende die goldenen Rehe bekommt. Paula Beer, Marie Bäumer, Claudia Michelsen und Liv Lisa Fries können sich Hoffnung auf einen Preis als "Schauspielerin des Jahres" machen. Bei den Männern sind Lars Eidinger, Peter Kurth, Sebastian Koch und Kida Khodr Ramadan nominiert. Der Preis für die beste Serie wird an "Babylon Berlin", "Bad Banks" oder "Dark" gehen. Luke Mockridge (29) bekommt ein goldenes Reh in der Kategorie "Comedy".

Als weitere Gäste werden beispielsweise Schauspieler Heino Ferch und die Moderatorinnen Palina Rojinski und Lena Gercke erwartet. Zur Jubiläumsausgabe des Medienpreises sollen zudem noch einige besondere Gäste kommen, die im Laufe der Jahre schon ein Bambi bekommen haben. Die Rehkitze waren übrigens nicht immer golden: Bei den ersten Verleihungen bekamen die Preisträger noch ein weißes Keramik-Reh. Die Gala wird von 20.15 Uhr an live im Ersten übertragen.

