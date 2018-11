Ein Preis für Toleranz als Wegweiser

Berlin. Die Auszeichnungssaison in der Hauptstadt hat begonnen. Am Sonnabend wurde im Jüdischen Museum Berlin der „Preis für Verständigung und Toleranz“ verliehen. Seit 2002 werden damit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik geehrt, die sich auf herausragende Weise um die Tugenden Verständigung und Toleranz verdient gemacht haben.

Dieses Jahr durfte sich die Quandt-Erbin Susanne Klatten über einen Preis freuen. Überreicht wurde er von Politikwissenschaftler Hartmut Rosa, der Klattens Engagement im Rahmen ihrer wohltätigen Ini­tiative „Skala“ hervorhob, die sich besonders um die Bereiche Inklusion und Teilhabe kümmert, und Rosa spielte auf das Stiftungsmotto „Gemeinsam Menschen bewegen“ an: „Es ist keine Verständigung ohne Bewegung möglich.“ Als Unternehmerin bewege sie von außen, als Wohltäterin von innen, sagte er. Klatten bedankte sich mit den Worten: „Wenn aus Benachteiligten, Schutzbefohlenen oder sozial Schwachen – wie es im Amtsdeutsch heißt – also starke, selbstbewusste und selbstbestimmte Menschen werden, dann macht mich das glücklich.“ Der Preis sei für sie Meilenstein und Wegweiser zugleich.

Im Anschluss übergab Außenminister Heiko Maas die zweite Auszeichnung des Abends an den israelischen Schriftsteller und Friedensaktivisten David Grossmann. Zu dessen bekanntesten Büchern zählen „Löwenhonig“ und „Wohin du mich führst“. In seiner Laudatio erinnerte Maas auch an die Pogrome vor 80 Jahren und begründete die Würdigung des Autors damit, dass Grossmann „gegen jede Form von Entmenschlichung“ anschreibe. Bemerkenswert eindeutig wurde er, als er den Nahost-Konflikt aufgriff und aus dem Werk von Grossmann zitierte: „Wenn die Palästinenser keine Heimat haben, werden auch die Israelis keine Heimat haben.“

Die Preisverleihung fand im Rahmen des festlichen Jubiläumsdinners statt, zu dem zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien geladen waren. Die Spendenerlöse kommen der Kinder- und Jugendbildungsarbeit des Museums zugute.