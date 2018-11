„GQ“-Awards: Hollywood in Berlin

Berlin. Die Hollywooddichte der Gästeliste suchte auch im 20. Jubiläumsjahr der „GQ Men Of The Year Awards“ am Donnerstagabend in der Komischen Oper wieder ihresgleichen. Die Schauspieler Orlando Bloom, Henry Cavill und Patrick Dempsey waren an die Behrenstraße gekommen, ebenso wie Musiker Jason Derulo. Alle durften sich von dem Männermagazin einen Preis abholen, für den sie sich auf der Bühne artig bedankten.

Heiß auch ohne Preis: James Middleton, der Bruder von Herzogin Kate.

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images for GQ Germany

Auf dem Roten Teppich zeigten sich die eigens eingeflogenen Superstars allerdings wortkarg bis komplett schweigsam. Und auch vor- und nachher blieben einige von ihnen lieber unter sich. „Superman“-Darsteller Cavill hatte seinen eigenen Koch mitgebracht, Donatella Versace, die als „Fashion Icon“ ausgezeichnet wurde, reiste gemeinsam mit Topmodel Irina Shayk und Champagner im Privatjet an.

Als Legende ausgezeichnet Sänger Herbert Grönemeyer.

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images for GQ Germany

Selbst Patrick Dempsey, der sich der Designerin ganz schüchtern als Fan vorstellte, war nur ein kurzer Moment mit der Italienerin vergönnt. Nach der After-Show-Party hatten es die Preisträger dann nicht weit ins Bett. Für alle war ein Zimmer im Partnerhotel „Regent Berlin“ an der Charlottenstraße gleich um die Ecke reserviert.

Der Mann des Jahres: Schauspieler Orlando Bloom erhielt den Award in der Kategorie „Style“.

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images for GQ Germany

Moderiert wurde die Gala von Entertainment-Allzweckwaffe Barbara Schöneberger, die vorschlug, die Party im nächsten Jahr - angesichts all der anwesenden Sixpacks - doch lieber in einer Saunalandschaft statt in der Oper zu feiern.

Schauspieler Nikolai Kinski gehört zur jüngeren Generation der Gentlemen.

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images for GQ Germany

Vorerst hatten sich die meisten Gäste, darunter auch Herbert Grönemeyer, James Middleton und Bastian Schweinsteiger, aber, dem Dresscode ,,Black Tie“ entsprechend, in hochgeschlossene Smokings gehüllt.

Preis für den Filmstar International: Superman-Darsteller Henry Cavill.

Foto: Jens Kalaene / dpa