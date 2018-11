Herbert Grönemeyer singt jetzt auch auf Türkisch

Berlin. Neue Musik, neue Sprache: Auf seinem Studioalbum „Tumult“, das am 9. November erscheint, singt Herbert Grönemeyer in dem Lied „Doppelherz / Iki Gönlüm“ auch auf Türkisch und sorgte damit bereits bei Veröffentlichung der zweiten Singleauskopplung seiner neuen Platte für Gesprächsstoff. Bereits am 28. September erschien „Sekundenglück“, das von der Liebe handelt. Doch nun wird es politischer.

Rhythmus und Stil seines „typisch deutsch“ wahrgenommenen, markanten Gesangs harmonieren auf dem Album des 62-Jährigen mit orientalischen Klängen, Calypso- und Ska-Rhythmen oder basslastigem Dubstep. So wie sich sein neuer Sound aufmerksam und gelassen zwischen Stilen und Kulturen bewegt, nimmt Deutschlands kommerziell erfolgreichster Musiker, der sich unter anderem mit Auftritten bei der „Unteilbar“-Demonstration in Berlin oder dem Festival für Demokratie und Toleranz in Jamel (Mecklenburg-Vorpommern) aktiv gegen Rechts engagiert, aber auch andere aktuelle Stimmungen in Deutschland wahr. In seinem neuesten Werk thematisiert er die Situation und die nervösen, unruhigen Zeiten.

Nicht nur Musik, sondern auch Meinung

Am Dienstagabend stellte der große, kritische Meister exklusiv in kleiner Runde Songs aus diesem kurz vor der Veröffentlichung stehenden Album in einem Luxushotel an der Drakestraße in Tiergarten vor. Und das Publikum aus rund 100 Medien- und Branchenvertretern bekam bei Kürbissüppchen und Hühnchenhaut auf Caesar Salad nicht nur Musik, sondern auch Meinung auf die Ohren.

„Ich finde es beachtlich, der Künstler hat Chancen, stimmlich sehr gut“, ulkte Grönemeyer zunächst zwar auf die Frage, wie er das Album findet, wurde dann aber schnell ernst. „Die Frage ist: Wie rücken wir zusammen in so einer Phase? Egal, ob linksliberal oder wertkonservativ, jeder ist gefragt, sich zu engagieren“, forderte der Künstler angesichts des Rechtsrucks im Land, der ihm sichtlich Sorgen bereitet. Es sei jetzt nicht die Zeit, gemütlich auf dem Sofa zu sitzen, die Situation sei brenzlig, sagte er und sendete auch ein Signal an die Journalisten: Auch sie sollten mehr Haltung beziehen.

„Das Album kommt zur richtigen Zeit in einem Land, das gerade etwas zerrissen ist“, sagte Tom Bohne, President Music von Universal, zu Beginn der Veranstaltung. Seit der „Bochum“-Platte aus dem Jahr 1984 sind alle Studioalben von Grönemeyer – insgesamt zehn – auf Platz eins der Charts gelandet. Ob ihm dies auch mit „Tumult“ gelingen wird, bleibt abzuwarten. So oder so wird Grönemeyer am Donnerstagabend vom Stil-Magazin „GQ“ in der Komischen Oper für sein Lebenswerk geehrt.

